Vacaciones de invierno: qué hay que tener en cuenta antes de salir a la ruta

Con las vacaciones de invierno, más gente se desplaza por autopistas y rutas en todo el país. Cómo reducir los riesgos de accidentes y qué tener en cuenta

Durante el mes de julio, las vacaciones de invierno se irán concretando en todo el país con diferencia de algunas semanas según las provincias, pero con mucha gente desplazándose en todas las rutas.

Ante esta situación, la seguridad vial se convierte en un tema clave, y hay diferentes puntos a tener en cuenta.

Te puede interesar BMW presentó su primera pick up y confirmó si saldrá, o no, en producción en serie

Por un lado, la documentación y estado de los autos, que se debe verificar antes de salir de casa; y por el otro, el control de los medios de transporte que trasladan muchos pasajeros (como los colectivos) así también como los camiones y vehículos que siguen saliendo a la ruta para trabajar y se encontrarán con un mayor movimiento de gente.

En este contexto, aparecen diferentes recomendaciones para tener en cuenta.

Te puede interesar Ahora 12: se podrán comprar motos en 12 y 18 cuotas sin interés o con un 10% de descuento

Desde la Federación Internacional del Automóvil (FIA) Región IV para Latinoamérica se compartieron una selección de las 10 recomendaciones más relevantes para evitar complicaciones y riesgos viales en autopistas y rutas.

Entre ellas se encuentran:



1. Chequeo de la documentación



Se deben tener disponibles y vigentes: verificación técnica, cédula verde (tiene vencimiento sólo para los terceros), cédula azul para terceros, DNI, registro de conducir, constancia de pago de la patente, oblea de grabado de auto partes y el comprobante de seguro del vehículo. Para conducir fuera del país, es necesario gestionar el Permiso Internacional de Conducir.



2. Verificación del estado general del vehículo



Ya sea que se trate de un vehículo propio o alquilado, hay que verificar los niveles de aceite, agua, líquido de frenos, estado de escobillas y limpiaparabrisas; comprobar el correcto funcionamiento de las luces; verificar la presencia y condiciones de matafuegos, balizas triangulares, criquet, llave cruz y chaleco reflectivo; y chequear la presión de inflado de los neumáticos de acuerdo a lo que indica el manual del fabricante.



3. Precauciones elementales para el conductor y los acompañantes



Todos los pasajeros de un vehículo deben viajar con el cinturón de seguridad ajustado, no hay que superar la cantidad máxima de ocupantes que permite cada automóvil o camioneta y, en todo el trayecto, se deben respetar tanto las velocidades máximas como las mínimas para impedir peligros innecesarios.



4. Condiciones de seguridad específicas para niños menores de 12 años



Los niños deben viajar siempre en el asiento trasero y con butacas homologadas de acuerdo a su peso, edad y altura. "Lo mejor es emplear la butaca trasera central y, en segunda instancia, el asiento trasero derecho para trasladar a los menores de 12 años", recomienda el Lic. Pablo Azorín, Jefe de Seguridad Vial y Medio Ambiente de FIA Región IV.



5. Gestión eficaz del equipaje



Sobrecargar el vehículo es contraproducente, dado que, por un lado, puede aumentar los niveles de consumo y exigir por de más al motor y, fundamentalmente, porque si alguno de los elementos no está asegurado como corresponde, de producirse algún tipo de impacto o incluso en una frenada brusca, éstos pueden golpear a los ocupantes. Por lo tanto, se sugiere organizar este aspecto con anticipación y no trasladar cosas innecesarias.



6. Correcta preparación del conductor



Una parte fundamental de la seguridad a la hora de emprender un viaje son las condiciones en las que se encuentra la persona que manejará el vehículo. Por lo tanto, se recomienda iniciar el trayecto habiendo descansado lo suficiente, no comer en exceso antes de conducir, utilizar indumentaria y calzado acorde, hidratarse periódicamente y, por supuesto, evitar la ingesta de alcohol o de cualquier medicamento o sustancia que pueda alterar los reflejos y la percepción de las distancias.



7. Organización del recorrido



Se debe comprobar con anterioridad al viaje si las condiciones meteorológicas son las adecuadas, así como establecer cuál es el mejor camino, incluyendo la identificación de estaciones de servicio para cargar combustible, restaurantes y puestos de ayuda. Si se trata de un trayecto muy largo, hay que prever un recorrido por tramos que permita un apropiado descanso antes de continuar. "Lo ideal es organizarse mediante paradas breves: cada 2 horas de conducción, se recomienda 1 parada de al menos 15 minutos", afirma el Lic. Azorín, de FIA.



8. Evitar la conducción nocturna



Se recomienda no conducir de noche, pero en caso de no poder evitarlo, es necesario tomar recaudos extra como disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos. Usar luces altas en zonas rurales es obligatorio, por eso, hay que poner especial cuidado en no provocar encandilamiento en otro conductor.



9. Consideraciones especiales en caso de niebla



En invierno es frecuente que se produzcan bancos de niebla, incluso en zonas urbanas. Si se presenta esta condición, se debe circular con las luces bajas, de posición, y con las luces antiniebla encendidas en caso de tenerlas. Asimismo, hay que disminuir la velocidad gradualmente e incrementar la distancia con los demás vehículos. Es importante no encender las luces altas, porque encandilan y acortan el campo visual. Tampoco se deben realizar adelantamientos ni sobrepasos y, si la niebla es muy espesa, directamente hay que abandonar la calzada y detenerse en un lugar seguro (no banquina ni calzada) hasta que el clima mejore.



10. Recomendaciones para quienes conduzcan en el Sur argentino



Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de Los Andes son algunos de los principales destinos turísticos nacionales para las vacaciones de invierno. Como es frecuente que se produzcan condiciones de lluvia, nieve o hielo, se recomienda circular con cadenas en los neumáticos o neumáticos de invierno. "Es aconsejable ampliar las distancias de seguridad con otros vehículos y bajar la velocidad. Evitar giros, aceleraciones y frenadas bruscas. En lo posible, se sugiere usar el freno motor y caja para frenar, siempre con las ruedas rectas, y sin exceso, y no acelerar ni frenar en las curvas, además de prestar mayor atención al camino debido a que la baja adherencia es un factor determinante para evitar accidentes" concluye el especialista.

Te puede interesar Julio arrancó con todo: en los primeros días aumentó un 50% el patentamiento de 0km

Control del tránsito

Además del control de cada auto, es importante el desplazamiento general que se da en rutas y autopistas, para evitar incidentes.

En este sentido, aparecen herramientas para controlar el tráfico y la transformación tecnológica es una de ellas, la cual hace posible que, a través de un sensor de fuerza G (acelerómetro), se realicen mediciones de las maniobras durante todo el viaje.

Las mismas son desarrolladas por Iturán, empresa líder en Desarrollo de Soluciones Tecnológicas, con Altos Niveles de Calidad, orientados a la Seguridad, Emergencia y Servicios de Telemática.



Identificando maniobras bruscas tales como: aceleraciones, frenadas y exceso de velocidad, según la intensidad, duración y sentido de cada maniobra se puede realizar una evaluación de cada conductor, permitiendo a las compañías de seguro optimizar su negocio y generar un ecosistema de servicios de valor agregado.



Otra funcionalidad que posee esta tecnología, es que puede detectar accidentes, alertando en tiempo real y permitiendo ahorrar minutos críticos y vitales ante este tipo de Emergencias.



De esta forma, las compañías de seguros pueden optimizar su negocio al conocer el uso de cada asegurado, ajustando el valor de la póliza en función del uso de cada cliente.

Estos sistemas permiten obtener reportes de las acciones de manejo de los conductores, a la vez que influyen y contribuyen a la educación en seguridad vial, reduciendo las malas conductas de manejo y generando un ahorro significativo de costos porque identifican a aquellos vehículos que son mal conducidos, y que producen excesivos gastos de mantenimiento y combustible.