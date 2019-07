Ford suma dos nuevas versiones al Ka Freestyle

Incorporó nuevos modelos al más chico de la familia con estética aventurera. Hasta ahora solo se podía elegir el más equipado con caja MT. Los detalles

Ford amplía la gama del Ka Freestyle con dos nuevas versiones, las cuales se suman al SEL MT (el más equipado con caja manual) que se ofrecía hasta el momento.

El nuevo portfolio de productos cuenta con la incorporación de los nuevos SE y SEL AT – este último con transmisión automática de 6 velocidades.



En el caso del Freestyle SE, es una alternativa más accesible que cuenta con el diseño exclusivo CUV de la versión presentada a mitad del año pasado y que fue muy bienvenido en el mercado. A esta estética exterior se le suma, en el interior, una nueva pantalla flotante de 7" con sistema de conectividad SYNC 3, compatible con Android Auto y Apple Car Play.



El SEL agrega, como novedad, la caja automática y el Control de Velocidad Crucero, el cual le permite al conductor seleccionar la velocidad deseada, de esta manera el vehículo aplica la potencia necesaria para mantener esa velocidad.



Además todas las versiones tienen desde ahora levanta cristales con sistema One Touch Up and Down para las cuatro ventanillas y sistema Global Closing.



La gama completa del catálogo Freestyle queda comprendida de la siguiente manera:



Ka Freestyle SE: Cuenta con motor 1.5 3C Ti-VCT 123 cv, transmisión Manual, dirección eléctrica, suspensión elevada, rack de techo funcional, protector de umbral de la puerta, lantas de aleación de 15", asientos de tela, airbags frontales, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, computadora a bordo, pantalla flotante de 7" con sistema de conectividad SYNC 3 compatible con Android Auto y Apple Car Play y 2 entradas USB iluminadas.

Por fuera tiene manijas exteriores color carrocería, espejos exteriores color Gris, luz de giro en espejo exterior y sensores de estacionamiento traseros.

El Ka Freestyle SEL MT le suma al catálogo del Freestyle SE los airbags laterales, airbags de cortina, asientos mixtos de cuero y tela, cámara de estacionamiento trasero y alarma volumétrica

Por último el nuevo Ka Freestyle SEL AT, al catálogo del Freestyle SEL agrega caja Automática de 6 marchas y control de velocidad crucero.