En menos de un mes, Zanella cerró dos de sus cuatro plantas en la Argentina

La marca de motos y utilitarios de carga cerró primero la fábrica de Mar del Plata y ahora también la de la localidad cordobesa de Cruz del Eje

La empresa Zanella cerró, en menos de un mes, dos de las cuatro plantas de producción que tiene en la Argentina.

La marca de motos y utilitarios de carga cerró primero la fábrica de Mar del Plata, donde iba a producir un camión urbano, que finalmente se trajo importado de China (ver lanzamiento del Force Truck). Y ahora también cerró la planta de ensamblado de motos de la localidad cordobesa de Cruz del Eje.

Por ahora, seguirán en operación los establecimientos de la provincia de San Luis y de la localidad bonaerense de Caseros.

El presidente de Zanella, Walter Steiner, reclamó durante años el decreto presidencial de terminal automotriz para fabricar autos en la Argentina.

Y, cuando lo consiguió, no lo utilizó y se convirtió en un duro crítico del Jefe de Estado, que lo benefició con su firma: "Estoy frustrado. Al principio, yo aplaudí mucho al presidente Mauricio Macri, y no me gusta ser visto como opositor, pero como empresario me siento solo y no apoyado".

El intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, fue el encargado de anunciar el cierre de la planta de Zanella, lo que se traduce en casi 40 familias que se quedaron sin trabajo.

Farías señaló en un tweet el viernes: "Hoy cerró otra fábrica en Argentina. Hoy casi 40 familias quedan sin trabajo nos toca a nosotros, a Cruz del Eje, la ciudad que me toca administrar. Zanella cierra sus puertas, la tristeza nos invade, cuánto más vamos a aguantar esta política nacional? Gira el timón Mauricio Macri, nos vas a matar todos!".

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Córdoba, Rubén Urbano, confirmó la medida anunciada por el intendente.

La UOM advirtió que quiere que la empresa les notifique su decisión y aclararon que si la planta se cierra se hará una toma pacífica de la planta. La comunicación de la empresa a sus empleados se da en un contexto en el que Zanella buscaba despedir a 20 trabajadores de Cruz del Eje y pagarle la indemnización en 12 cuotas y el aguinaldo en 5 cuotas. Justamente el martes pasado, la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por despidos en todas las plantas.

Zanella atraviesa una grave crisis y además de cerrar la planta de Mar del Plata, despidió a la mitad del personal en San Luis. A la fuerte caída en ventas, la empresa argumenta que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) le adeuda un monto millonario por reintegros de IVA, tiene deudas previsionales y no logró conseguir el financiamiento necesario para enfrentar su crisis.