Tras días de incertidumbre, Chevrolet lanza oferta de 4 modelos con dólar a $45

Después de un lunes donde los concesionarios quedaron sin precios, la marca ajustó el viernes las listas oficiales y hoy sale a bonificar sus productos

El resultado de las elecciones que se realizaron el domingo pasado todavía repercute en el mercado, y las empresas, de diferentes rubros, definen qué medidas tomar en cuanto a precios y ventas.

En el caso de las automotrices, fue el primer sector que detuvo la facturación, acorralado por un dólar que se disparaba y que impactaría en los precios de los 0km.

Tras esos días de dudas, Chevrolet fue la primera que tomó una decisión y ayer los precios aumentaron un 23 por ciento, para que los concesionarios sigan vendiendo con un panorama más claro.

Hoy fue por más y salió con la primera acción de marketing ideada en el nuevo escenario post-PASO: la marca decidió promocionar tres modelos con un valor del dólar a 45 pesos.

Los elegidos son la Tracker, el SUV para el segmento chico; la pick up S10; y el Cruze, tanto en su versión de cuatro como de cinco puertas.

De esta manera, la marca busca que la gente vuelva a los locales y conozca ahí cómo son las ofertas y los beneficios que podrá obtener hasta el domingo, día que finaliza la acción.

El resto de las automotrices todavía no informó los pasos a seguir. En algunas marcas, como Citroën, siguen promocionando en la web el plan Agosto 0km, aunque las marcas no están dando precios y no se conoce el valor sobre el cual aplican el descuento. Tampoco el Gobierno dio respuesta sobre la continuidad de la medida.

Mientras tanto, quienes quieran realizar un compra con un dólar 12 pesos más barato del cierre del martes, podrá hacerlo con los tres modelos de Chevrolet.