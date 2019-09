BMW X6 Vantablack, así es el SUV más negro del mundo

Se presentará en el Salón del Automóvil de Frankfurt, del 12 al 22 de septiembre. Es tan oscuro que se convierte en un objeto bidimensional al ojo humano

En el Salón del Automóvil de Frankfurt (12-22 de septiembre), BMW exhibirá una rareza que destacará precisamente porque no brillará con luz propia.

Se trata del X6 Vantablack, el coche más negro del mundo. Es tan oscuro que ni tan siquiera transmite al ojo humano las líneas voluminosas del renovado SUV.

Delante de un fondo oscuro, si no fuera porque algunos elementos se han mantenido originales (cromado de la calandra y grupos ópticos), este gran coche incluso podría desaparecer a la vista camuflándose como un camaleón, debido a que se pierde la sensación de profundidad espacial resultando una superficie lisa.



Esto es posible porque el recubrimiento Vantablack VBx2, diseñado originalmente para los ámbitos de la arquitectura y la ciencia, tiene una reflectividad hemisférica total (THR) de un uno por ciento y se la considera, por tanto, equivalente al supernegro. De todos modos, dispone de una mínima reflectividad desde cualquier ángulo.



Es la primera vez en la historia que se utiliza en un coche este peculiar material, desarrollado por la compañía Surrey NanoSystems para la industria aeroespacial y la tecnología de medición. Solo el flamante y renovado SUV alemán X6 ha sido considerado el automóvil idóneo para llevar a cabo una colaboración de este tipo.

"Hemos rechazado muchas propuestas de otros fabricantes de automóviles", ha admitido Ben Jensen, creador del Vantablack y fundador de la empresa.



Esta sustancia está hecha de millones de nanotubos de carbono alineados verticalmente que en lugar de reflejar la luz la absorben casi en su totalidad (99,9%). Es el negro más negro que existe. La propia compañía inventora asegura que es lo más parecido a lo que se puede plantear como un agujero negro.



Según explica BMW, esta tecnología se diseñó originalmente para los viajes espaciales. El Vantablack se procesa a partir de los 430 grados centígrados de temperatura y se puede aplicar a materiales delicados como el aluminio. Las lentes recubiertas con esta sustancia se pueden utilizar para ver estrellas poco luminiscentes y galaxias lejanas, ya que la dispersión de la luz solar no presenta ningún obstáculo para este material de alta tecnología.



Para llevar a cabo esta colaboración, la firma bávara eligió una unidad originalmente azul, que fue revestida con Vantablack. Solo la rejilla doble iluminada, los faros duales y las luces traseras contrastan con el recubrimiento de carbono que absorbe la luz. Este ejemplar será una pieza exclusiva que no se comercializará.



Dos son los motivos principales por los que este tipo de pintura no se ofrecerá en el catálogo de colores para la carrocería. El primero estriba en sus elevados costes de producción y el segundo, y más importante, porque sería cuestionable en términos de seguridad vial, ya que sería especialmente difícil detectarlo en conducción nocturna. Y en la carretera tan importante es ver como ser visto.