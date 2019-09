Alerta a dueños de autos marca Honda: cuáles son los modelos que presentan graves fallas

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, difundió alertas por mal funcionamiento de casi 800 unidades

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, difundió alertas presentadas por la empresa Honda Motor de Argentina S.A. por fallas en vehículos de su fabricación.

"Algunos vehículos de estos modelos presentan defectos que pueden afectar la salud y seguridad de los consumidores", advirtieron a través de un comunicado.

Según el informe, están en riesgo los propietarios de 728 unidades Honda Civic, CR-V, Fit y Stream



"En lo vehículos Honda Civic (año/modelo 2001-2006), CR-V (2004-2006), Fit (2004-2008) y Stream (2001) se detectó un fallo en el proveedor de las piezas, lo cual produciría que, ante una colisión frontal de intensidad moderada o severa -situación en la que se espera el accionamiento de los airbags-, pueda producirse la ruptura del contenedor del inflador. En casos aislados, esto generaría la proyección de fragmentos metálicos en el interior del vehículo", advirtieron.

Ante este problema, recomendaron a los propietarios de estos modelos concurri a un concesionario oficial.

También falla en un modelo de Mitsubishi

En el comunicado también se advierte por problemas en 30 unidades Mitsubishi Outlander



"En los vehículos Mitsubishi Outlander fabricados en 2016, orden de chasis (no secuencial) desde 7WGZ800681 hasta 7WGZ800743 y desde 8WGZ800785 hasta 8WGZ800860, se detectó que el mecanismo de bloqueo del pestillo de las puertas delanteras y traseras del lado derecho puede no funcionar correctamente cuando la temperatura se eleva, debido a una precisión insuficiente de la pieza causada por un proceso de fabricación inadecuada de la misma. En consecuencia, es posible que la puerta no quede bloqueada de forma segura, lo que podría provocar su apertura mientras se conduce", detallaron.



Quienes posean estas unidades pueden programar un turno con un concesionario o service oficial de la red Mitsubishi, según el comunicado.