Toyota lanza el furgón Hiace en la Argentina, con el mismo motor de la pick up Hilux

La automotriz japonesa presentó en el mercado local un nuevo producto para ubicarse en el segmento de los utilitarios livianos, donde no estaba presente

Toyota Argentina presentó desde su planta de Zárate, donde fabrica la pick up Hilux y el SUV SW4, un nuevo producto para el mercado local.

Se trata de un furgón ubicado en el segmento de los comerciales livianos, el cual se vende en el mundo desde 1967.

El nuevo Hiace llega a la Argentina en su sexta generación y se ofrecerá en dos versiones de carga fabricadas en Japón: L1H1 (techo bajo) y L2H2 (techo alto); de 6,2 y 9,3 metros cúbicos respectivamente.



Con este nuevo modelo, Toyota amplía su oferta de vehículos comerciales-sumándose a Hilux.

Sobre el nuevo producto, lo más destacable es que está equipado con el mismo conjunto motor-transmisión de Hilux. El motor Toyota 1GD se caracteriza por entregar la potencia y torque de manera progresiva desde un bajo régimen de revoluciones. En la Hiace, entrega una potencia máxima de 177 CV a 3.400 rpm-el mayor valor de potencia del segmento- con un torque máximo de 450 Nm en el régimen entre 1.600 y 2.400 revoluciones por minuto.

Estos valores permiten una excelente performance sin sobreexigir el motor, lo que además resulta en un optimizado consumo de combustible.

Este motor está asociado a la transmisión automática de 6 velocidades con convertidor de par de Hilux, que maximiza el confort de marcha y cuenta con probada confiabilidad en aplicaciones comerciales.



Hiace está fabricada sobre una nueva plataforma autoportante de estructura anular, que le confiere al vehículo una alta resistencia a la torsión que asegura un nivel de performance dinámica superior y durabilidad en todas las condiciones de carga.



En cuanto al equipamiento de seguridad, ambas versiones cuentan con airbags frontales con protección para los 3 pasajeros y de rodilla para el conductor, control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC), y cinturones de seguridad de 3 puntos para los 3 ocupantes del vehículo. La dirección hidráulica proporciona una dureza progresiva al incrementarse la velocidad, lo que contribuye a la seguridad y estabilidad del vehículo.



El diseño de Hiace fue concebido para asegurar la simplicidad y funcionalidad del vehículo, con la nueva plataforma y el tren motriz ya probado de Hilux.

Versiones y dimensiones

La Hiace se ofrece en 2 versiones furgón, la L1H1 de techo bajo mide de largo 5.265 mm, de alto 1.990 mm, y ancho 1.950 mm. Es un vehículo ideal para logísticas urbanas y accesos en los que la altura máxima y dimensiones exteriores contenidas son una limitante para el ingreso del vehículo.



La versión L2H2 posee dimensiones más generosas: largo 5.915 mm, alto 2.280 mm, ancho 1.950 mm, con mayor volumen de carga.

Ambas versiones ofrecen la posibilidad de realizar adaptaciones en su interior tales como incorporar estanterías, plataformas de herramientas y/o anclajes para operaciones especiales -entre otras- dan cuenta de la gran versatilidad propia de Hiace.



La categoría de vehículo comercial de ambas versiones es N1 (masa máxima de 3,5 ton), lo permite que Hiace pueda ser conducida por personas con licencias B1 o superior (autos, utilitarios y camionetas de hasta 3.500 kg de peso total).



En cuanto al diseño, tiene una marcada línea de cintura que refuerza la imagen de solidez y robustez. Los faros y parrilla localizados en una posición alta quedan protegidos de impactos gracias a la amplia superficie del paragolpes.



La estructura posterior está apuntalada por las grandes luces traseras y el amplio paragolpes, los cuales se suman a la gran luneta vidriada dando una impronta simple y funcional.



Por dentro, la disposición del tablero de instrumentos del conductor y del pasajero fluyen en sentido opuesto, uniéndose hacia el centro de la cabina, creando un entorno práctico para su operación, al mismo tiempo que la amplia cabina provee una gran habitabilidad, en el que 3 pasajeros pueden ubicarse cómodamente.



El piso del habitáculo está recubierto en vinilo de alta resistencia y durabilidad, de fácil limpieza y adecuado para condiciones de uso más rigurosas.



El tapizado del asiento en tela reforzada asegura una alta resistencia al desgaste y proporciona confort, ya que está diseñado para un uso intensivo sin ir en desmedro de la comodidad del ocupante.



Tanto para el acceso al habitáculo como al espacio de carga, las manijas de sujeción y amplios escalones fueron especialmente diseñados contemplando la ergonomía al subir y bajar del vehículo, lo cual suele ser necesario en repetidas ocasiones durante las jornadas de trabajo diarias.



En lo que respecta a la zona de carga, las superficies planas en el piso y laterales permiten infinitas posibilidades de configuración, según la aplicación específica que cada cliente requiera, haciendo de Hiace un furgón versátil y práctico, fácilmente adaptable y configurable.

Dinámica, motor y equipamiento

Para esta sexta generación de Hiace se desarrolló una nueva plataforma exclusivamente diseñada para aplicaciones intensivas de uso comercial, asociada a un tren motriz de probada confiabilidad y performance que comparte con la Toyota Hilux.



El motor que equipa Hiace es el confiable Toyota 1GD de 2.8 litros de cilindrada (2.755 cc), con Turbo de Geometría Variable (TGV) e intercooler, de 4 cilindros en línea, 16 válvulas con doble árbol de levas a la cabeza, sistema de inyección directa Common-Rail D4-D y cadena de distribución; que entrega una potencia máxima de 177 CV y 450 Nm de torque máximo.



El motor 1GD de Hiace posee un sistema denominado "Balance Shaft" -en español "eje de balanceo"-, que compensa las vibraciones naturales generadas por las fuerzas secundarias verticales propias de los motores de 4 cilindros en línea.

Las fuerzas principales son las que corresponden a cada uno de los 4 tiempos del ciclo del motor y se balancean entre sí con el giro del cigüeñal. Las fuerzas secundarias son el resultado de los cambios de sentido en el movimiento del pistón en el pase de un ciclo al siguiente, siendo estas fuerzas verticales.



La distribución por cadena asegura un correcto funcionamiento del motor y un bajo costo de mantenimiento. A su vez, el sistema de control de emisiones Euro 5 con DPF y EGR, no requiere aditivos de urea para funcionar, reduciendo así los costos de operación. Además, la detallada información de consumo provista por la computadora de abordo y el indicador de conducción "eco" hacen todavía más eficiente la condición de manejo.



El fácil acceso a los principales componentes y consumibles de mantenimiento del motor reducen los tiempos requeridos para realizar servicios de posventa, resultando en un costo competitivo.



Por su parte, la transmisión automática de 6 marchas con convertidor de par, de acople suave y preciso, reduce el estrés y fatiga del conductor en condiciones de tráfico intenso. Su probada eficiencia combinada con la gran elasticidad del motor, proporcionan un bajo consumo de combustible y aseguran excelentes prestaciones incluso con plena carga del vehículo.



Otra ventaja de la transmisión automática radica en bajar los costos de mantenimiento, ya que se minimiza el desgaste de piezas mecánicas, como por ejemplo el embrague y sus partes relacionadas. Además, brinda un mayor confort de manejo en el intenso tráfico urbano.



En equipamiento, cuenta con audio con CD, MP3, Bluetooth®, conexión auxiliar de audio y USB, llave con comando a distancia de cierre centralizado de puertas, alarma antirrobo e inmovilizador de motor, computadora de a bordo, que proporciona información de consumo y economía de combustible, tiempo de viaje y autonomía, entre otros.



Además tiene display de información múltiple con pantalla a color de 4,2’’, volante multifunción –con regulación en altura y profundidad-, que permite comandar el audio, el display de información múltiple y el teléfono.



Tiene levanta cristales eléctricos con función "Auto up & down" y sensor de presión para conductor y acompañante, aire acondicionado, butacas de conductor y pasajeros con múltiples ajustes posibles, incluyendo regulación en altura para el conductor, recubrimiento interior delantero de PVC y cubre alfombra de PVC y consola de techo con luz y porta anteojos.



Por dentro, cuenta con ganchos internos para sujeción de carga, además del doble portón lateral de la versión L2H2 –equipamiento destacado dentro del segmento- que facilita las operaciones de carga, descarga, y estibaje, incluso en espacios reducidos.



En seguridad, tiene el siguiente nivel de equipamiento:



- Frenos ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA), y sistema de luces de frenado de emergencia (EBS).



- Control de Estabilidad (VSC).



- Control de Tracción (TRC).



- Asistente de Arranque en Pendiente (HAC).



- Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos para los tres pasajeros, con pretensionador y limitador de fuerza para conductor y acompañante.



- Airbags Frontales (x2) con protección para los 3 pasajeros, y de rodilla (x1) para el conductor.



- El control de tracción (TRC) funciona aplicando fuerza de frenado en las ruedas para evitar que éstas derrapen producto de una aceleración desmedida, y permitiendo así que el vehículo avance correctamente.



- El control de estabilidad (VSC) es un sistema que busca evitar un subviraje o sobreviraje cuando el vehículo dobla con excesiva velocidad, brindando mayor control del automóvil en todo momento. El sistema funciona controlando la respuesta del motor y los frenos, aplicando de forma selectiva presión a las ruedas necesarias con el fin de corregir la trayectoria y mantener la dirección deseada.



- Los frenos son a disco ventilados para las ruedas delanteras y de tambor en las ruedas traseras.

El nuevo modelo se ofrece con los siguientes precios:

- Hiace Furgón L1H1 2.8 TDI 6AT 3A 4P: u$s42.000



- Hiace Furgón L2H2 2.8 TDI 6AT 3A 5P: u$s45.400