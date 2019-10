Mercedes Benz presentó el nuevo Clase C con dos tipos de motorización

El sedán de la estrella fue renovado por fuera y por dentro. Luce nueva estética, sumó tecnología y muchas mejoras en la seguridad

Mercedes-Benz presentó en la Argentina el nuevo Clase C, el cual llega en sus versiones C 200 y C 300, esta última, estrenando motorización.

En cuanto a los cambios, el sedán tiene paragolpes modificados y la rejilla del radiador con una terminación más elegante, un frente con diseño nuevo, con lamas pintadas en plata mate, y una parrilla de efecto diamante en combinación con AMG Line.

Cuenta con paragolpes inferiores renovados con una línea cromada en combinación con el diseño Avantgarde y un faldón delantero específico AMG con nueva geometría en combinación con AMG Line. Asimismo, los faros traseros presentan cambios, acentuando el ancho del vehículo.

Por dentro, posee una iluminación de ambiente de 64 colores que realza el habitáculo con hasta 10 conceptos cromáticos, iluminando también el interior de los difusores de ventilación. Además, presenta un visualizador de medios independiente opcional con pantalla de 10,25" y un cuadro de instrumentos 100% digital con pantalla 12,3", ambos en alta resolución (1920 x 720 píxeles) y nueva tecla de arranque y parada en efecto turbina.

Este restyling del Clase C mantiene la motorización C 200 e incorpora una nueva motorización C 300, en reemplazo del C 250.

El C 200 Avantgarde naftero tiene 1.991 cilindrada,con una potencia de 204cv. Alcanza una velocidad máxima de 230 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. El Consumo de combustible, según la marca, es de 6.5 (l/100km).

El C 300 AMG-Line aumenta la potencia a 258cv, velocidad máxima de 250 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos.



En equipamiento, tiene tapizado símil de cuero ARTICO / tela Norwich – negro, integración para Smartphone, Apple CarPlay, Android Auto, paquete de estacionamiento con cámara de marcha atrás, Active Brake Assist, Techo eléctrico, Tablero de instrumentos digital, Faros LED High-Performance y Keyless Go starting function

Además cuenta con volante deportivo multifunción en cuero, neumáticos de verano, Run-flat y llantas de 17".

La versión más equipada suma asiento del acompañante con memorias; Techo corredizo panorámico; Tablero de instrumentos digital; Faros LED High-Performance; y Volante deportivo multifunción en cuero, entre otros.

Uno de los detalles para destacar es que, desde ahora, el Clase C tiene Frenado Autónomo de Emergencia: radar detecta riesgo de choque con otros autos en un rango de velocidad de entre 7 y 200 km/h, y activa los frenos de manera automática. También detecta peatones y bicicletas entre los 7 y 50 km/h.

El Clase C está disponible en 2 gamas de colores: por un lado, en una versión estándar (negro y blanco polar) y, por el otro, en versión metalizada (negro obsidiana; plata iridio; gris grafito; plata mojave; azul cavansita; azul brillante; y gris selenita).

Los precios son los siguientes:

- C 200 Avantgarde: u$s54.500



- C 300 AMG-Line: u$s66.000