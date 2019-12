Ford se suma al alquiler de autos por minutos en Capital y Provincia: precios y modelos del carsharing

El servicio será brindado a través de MyKeego, una compañía que funciona en el país desde el año pasado. Hay tres modelos disponibles

Ford anunció una alianza con la startup argentina MyKeego, la cual ofrece la posibilidad de alquilar un vehículo de una forma 100% digital, rápida y ágil a través de la aplicación.

A partir de este acuerdo, la marca se suma a una tendencia que ya vienen marcando Nissan, con su acuerdo con Awto; y Toyota, a través del Mobility Service.

En el caso de Ford, la marca pone a disposición diferentes modelos tales como Ka Freestyle, Ecosport y Ranger 4x4 en la plataforma de alquileres, la cual inicialmente estará disponible en Capital Federal y puntos seleccionados de Gran Buenos Aires, a través de estacionamientos privados que actúan como punto de retiro y devolución, y que están funcionando 24/7.

Tal como explican desde la compañía, el carsharing es un servicio que permite alquilar vehículos por períodos de tiempo limitados, ya sean minutos, horas o días, proponiendo como concepto principal la utilización compartida de los recursos. De esta forma, brinda una alternativa de movilidad complementaria otorgando un acceso inmediato a un vehículo acorde a las necesidades de cada persona de una manera rápida, sencilla y flexible.

Las modalidades de contratación son las siguientes:

- Roundtrip: El cliente tiene que retirar y devolver el vehículo al mismo lugar, utilizando una modalidad de reserva previa para asegurar la disponibilidad de la unidad.

- One way: Se trata de un servicio que apunta a que los usuarios utilicen un auto cuando realmente lo necesiten, con la posibilidad de devolver el vehículo en

cualquiera de los puntos disponibles y sin la necesidad de informar cuándo lo van a devolver. Esta modalidad funciona en base a estaciones

estratégicamente distribuidas.



En cuanto a MyKeego, es una startup local que tiene como misión transformar la movilidad de la región aplicando tecnología y foco al usuario. Es el primer Car Sharing de Argentina, activo desde mazo del 2018.

La plataforma fue desarrollada con un foco total en el usuario, realizando diversas interacciones que permitieron incorporar soluciones únicas, a través de un nuevo modelo de negocio innovador, flexible, transparente y 100% digital, entre las cuales se destacan:

- Kilómetros Libres: Todos los viajes cuentan con kilómetros libres. De esta manera, los usuarios no tienen que preocuparse por nada más que disfrutar del viaje.

- 100% Flexible: El cliente paga solo por el tiempo de uso y por el combustible que consume.

- Estacionamiento 24/7: Los estacionamientos ‘‘Keego Points’’ están disponibles 24/7 para una mayor flexibilidad, identificados en el mapa con fotos y observaciones, si es que las hubiere.

- Información: En la app están disponibles las características, instructivos y videos de cada uno de los vehículos.

- Multi-Type bookings (One way and Roundtrip): Reservas instantáneas, desbloqueo con código QR y reservas con anticipación.

En cuanto a los precios, son los siguientes:

En el caso de elegir el Ka, la marca dispone de dos versiones: Ka manual y Ka Freestyle con caja automática, cuyos precios por minuto son de $9,71 y $10,32. Por hora, ascienden a $359,54 y $381,94, mientras que por día (a partir de las 5 horas) cuesta 1796,70 o 1.909,70 pesos.



En el caso de querer un SUV, Ford tiene disponible la EcoSport Titanium, con caja automática. En este caso, las tarifas varían entre $15,14 por minuto; $560 por hora y $2.800 por día.

Por último, la marca tiene a disposición la pickup Ranger XLT Limited 4x4, la tope de gama, con un valor que va desde los $21,57 el minuto hasta $798 la hora y 3.990 pesos el día.

Datos para tener en cuenta:



- ¿Qué incluyen los precios?: Los precios incluyen IVA, y seguro RC + una cobertura adicional contra daños y robo con franquicia (Detallada en nuestra WEB, www.mykeego.com)



- Tarjetas aceptadas: Visa, Amex y Mastercard



¿Hay que pagar el combustible que se usó?: Se paga a un precio que indica la aplicación. También se puede devolver el vehículo con la misma cantidad de combustible que se llevó y si sobra se acredita en la cuenta.



- ¿Desde que momento se empieza a cobrar el viaje?: El viaje se empieza a cobrar desde el momento en que se reserva el auto.



- ¿Cómo se calculan los precios del servicio? Las tarifas se dividen en precio por minuto (0′ a 37′ $precio en WEB) (38′ a 60′ no tiene costo); precio por hora ($ en WEB); precio por día (A partir de la 5ta hora de uso consecutivo el usuario puede usar el vehículo durante el resto del día), (24 hs de uso).