Guiño a Fernández: tras cambio de Gobierno, las automotrices confirman inversiones para 2020

Después de varios meses de incertidumbre, las terminales que no concretaron los desembolsos comprometidos en el plan 2015-2020, contaron cuándo lo harán

Fueron muchos meses de dudas e indefiniciones en el sector automotor. Las empresas, antes de las PASO, que se realizaron en agosto, estaban preocupadas por la posibilidad del regreso del kirchnerismo al poder, con quien no tuvieron buenas experiencias.

Toda esta transición, que incluyó la abultada derrota de Mauricio Macri en las Primarias y el triunfo posterior de Alberto Fernández, sumado al reacomodamiento post-electoral, fueron un impasse más para las terminales, sobrepasadas de problemas por las continuas devaluaciones e inflación, con subas de precios y una pérdida de clientes.

Mientras tanto, había muchos compromisos que habían anunciado las compañías y que no se habían concretado, lo cual generó decenas de hipótesis sobre qué pasaría con los proyectos ante el cambio de Gobierno, con temores por la posibilidad de una economía más cerrada.

Según los proyectos asumidos en 2015, los fabricantes comprometieron el desembolso de unos u$s5.000 millones hasta 2020. Entre esos, se llevaron a cabo los de Toyota para fabricar la nueva generación de Hilux en Zárate, por u$s800 millones; unos u$s250 millones de Honda para la HRV (que ya se dejó de producir y se trasladó a Brasil); otros u$s500 millones de FCA para dar vida al Cronos; y u$s100 millones de Renault para los nuevos Sandero, Stepway y Logan.

Otra de las que anunció y concretó su proyecto fue Nissan, quien se conviritó en casa matriz hace cuatro años y destinó u$s600 millones para fabricar en la planta de su socia Renault, en Córdoba, tres nuevas pick up: Nissan Frontier, Mercedes Benz Clase X y Renault Alaskan.

Sin embargo, en medio de las dudas macroeconomía y el futuro político del país, este proyecto sufrió un traspié: Frontier se lanzó en 2018, pero la alemana se bajó del proyecto y la francesa del rombo lo suspendió por tiempo indeterminado.

Esta situación aumentó la incertidumbre, los temores, y las preguntas sobre qué pasaría con los compromisos sin concretar, lo cuales fueron esclarecidos a iProfesional por parte de las tres terminales que tenían asumida la inversión que falta de u$s1.800 millones.

Ellas son Chevrolet, Volkswagen y PSA, quienes lanzarán tres nuevos modelos, mientras que Scania hará lo suyo para mejorar la planta.

-Volkswagen: se comprometió a invertir u$s800 millones, unos u$s150 millones para la planta de cajas de cambio ubicada en Córdoba, pensada en su totalidad para exportar; y unos u$s650 para Pacheco, donde se construyó una nueva planta de pintura y se instaló una nueva plataforma para fabricar el modelo Tarek.

Desde la marca confirmaron a iProfesional que "en 2020 desembolsaremos la totalidad de la inversión en la planta y en 2021 el nuevo SUV estará en el mercado.



-Chevrolet: hace dos años, la automotriz confirmó el desembolso de u$s500 millones en la planta de Alvear, provincia de Santa Fe. Unos u$s300 millones directos de la automotriz y otros u$s200 millones de proveedores.

Después de esa información, la automotriz habló poco y nada de los avances del proyecto, hasta que finalmente antes de cerrar el año fue el propio Carlos Zarlenga, CEO de General Motors para la región, quien confirmó a iProfesional que en 2020 estará finalizada la obra en la planta, donde se instalará una nueva plataforma global.

Este proyecto es un misterio todavía, bautizado por algunos como "proyecto Tango". Son muchas las señales que hacen pensar que será un SUV más chico, quizás, el reemplazo de Tracker o algún producto de tamaño intermedio.

Otro dato confirmado sobre el nuevo modelo es que se trata de un vehículo netamente de exportación.



En cuanto a la importancia de ganar nuevos mercados para que esa inversión sea rentable y no depender de Brasil, Zarlenga fue contundente: "Hay dos puntos diferentes. Por un lado, la inversión para producir y vender en el mercado argentino tiene que tener sentido. No se pueden subvencionar pérdidas en el mercado doméstico con exportaciones. Todas las inversiones tienen que generar, individualmente, su retorno. Si uno no logra eso, no es sostenible en el tiempo. Así lo vemos nosotros", dijo.

Luego agregó: "Nosotros hacemos algo diferente, que es balancear toda la operación en América del Sur, donde voy a unificar el portfolio, y potenciar cada punto de fabricación que tengo, que son Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador. Los cuatro productores alcanzan para toda la región, porque no es un tema de base de exportaciones sino que es un tema de base de capital y que cada uno de los mercados sea rentable".



- Peugeot: Es la tercera firma que debía concretar sus planes de inversión y confirmación del modelo que se fabricará en El Palomar. En este caso, el anuncio fue realizado con "bombos y platillos" en 2017, con la presencia del Presidente Mauricio Macri, que tuvo una larga historia en El Palomar cuando dirigía Sevel.

La marca ya concretó la inversión de u$s320 millones y ahora confirmó que en 2020 el nuevo modelo de producción local: el 208.

La confirmación sirvió para despejar todas las dudas que sobrevolaban en el mercado, especialmente sobre el modelo, que lejos de ser un SUV o pick up (por ahora, porque la plataforma es modular adaptable) aprovecha el éxito de la serie de los "200" y tomó la decisión de que este auto, que es del segmento más masivo, sea igual local.

- Scania: En este caso la inversión es para ampliar la planta de camiones que tienen en Tucumán.

Modernización, incorporación de una mayor calidad, más tecnología y eficiencia fueron las claves del desembolso de u$s35 millones de la marca en esa provincia, para seguir fomentando la industria global que apoya esta marca.

La fábrica posee una capacidad productiva de 30.000 cajas y 40.000 diferenciales. El 100% de la producción de Scania en Argentina se exporta, siendo los principales destinos las plantas de Brasil y Suecia.

Mirada más positivas

Además de confirmar los planes, las marcas empiezan a ser más moderadas en sus discursos.

Pablo Di Si, CEO de Volkswagen para la región, dijo que están muy conformes con la inversión y que Latinoamérica es el único mercado con resultados positivos para la marca.

"El mercado automotor global está cayendo este año 5%, especialmente China y Estados Unidos. Volkswagen solo crece en América Latina, una buena noticia", dijo Di Si.

También en GM están con algo más de optimismo para 2020. Y en su caso se reunieron con Fernández para contarles sus planes y proyectos para el país.

Por último desde PSA, que concretó todo su desembolso y que en 2020 tendrá su auto en la calle, explicaron que "están con muchas expectativas para empezar el año próximo, porque a pesar del contexto adverso, los compromisos asumidos en 2016 y la apuesta industrial empezarán a ver la luz.

"A nivel sector, se avecina un 2020 desafiante producto de un contexto macroeconómico adverso, que requerirá un permanente monitoreo y análisis, que permitan desarrollar e implementar diferentes medidas que posibiliten lograr la recuperación del Sector. El punto de partida será la estabilización del tipo de cambio, tanto para nuestro sector como para toda la economía. Como consecuencia de ello, es fundamental atacar la inflación para finalmente tener tasas adecuadas para el normal funcionamiento de la economía", explicaron desde PSA.



Por otro lado, hubo reclamos tributarios, ya que todo el sector considera que es necesario continuar trabajando en materia tributaria, para reducir la elevada carga que sufren los productos principalmente en el eslabón industrial.

"Por último, se deben alcanzar costos competitivos en materia logística y es importante desarrollar conjuntamente entre el sector público y privado, las medidas necesarias que permitan promover el mercado interno para apoyar el proceso", agregaron en PSA.