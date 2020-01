Más de 12 automotrices ya están en la costa para seducir a los visitantes que esquivan el dólar turista

A pesar de la crisis, desplegaron grandes stands con novedades de productos y anticipo de modelos, a modo de sondeo, que podrían lanzarse más adelante

"En toda crisis, hay una oportunidad". Ese podría ser el slogan de una cargada agenda de actividades que las marcas de autos desplegarán este año en la costa argentina, donde se esperan muchos turistas que no podrán saldrán del país por el alto costo que tendrán que pagar por solo cruzar la frontera.

Si bien el sector automotor tuvo un año crítico, con caída de 40% en ventas y más de 30% en producción, mientras que 2020 no arrancó con buenas perspectivas, las marcas estarán más activas que nunca en enero y febrero, y se enfocarán en las acciones en la costa argentina.

La exhibición de vehículos, tanto en Pinamar como en Cariló, es muy importante, y si bien mirando hacia atrás, en 2019 fueron las mismas compañías las que suspendieron el Salón del Automóvil de Buenos Aires, el encuentro ahora tiene otro significado: se pueden probar los autos, informar precios y ofrecer todos los modelos y versiones de la marca.

Esta posibilidad es muy valorada por las empresas, quienes también se encuentran con un consumidor más relajado, que si pasa por el stand es porque algo le interesa, está dispuesto a escuchar y, quizás, manejar algún modelo que alguna vez le gustó pero al cual no tuvo acceso.

Las firmas confirmadas con un espacio en paradores, otras en el centro de Cariló y unas tantas con acciones móviles recorriendo lugares, son Ford, Nissan, Chevrolet, Renault, Fiat, DS, Jeep, Ram, Volkswagen, Kia, Hyundai, Honda, Peugeot y Citroën.

Aquí, un repaso de las novedades más importantes para no perderse en cada punto de encuentro.

Renault

El lugar elegido es el parador UFO Point, donde estará desde el 4 de enero hasta el 14 de febrero, en Avenida del Mar y Tobías, Pinamar.

La marca exhibirá su gama completa de vehículos, con el Kangoo Z.E. eléctrico y la nueva Captur Bose, una edición especial con un mejor equipo de audio y sonido, como protagonistas.

Entre las actividades que ofrece se podrán realizar test drives en Duster 4×4 y Duster Oroch 4×4. Además, habrá shows musicales resaltando las virtudes del Captur Bose Music Sunsets.

Por las noches, realizarán las Captur Bose Music Nights con DJs que animarán las de fiesta del UFO Point.

Como dato especial, Renault pondrá a disposición de los veraneantes un servicio de traslado a bordo de los nuevos Renault Stepway y Renault Sandero para garantizar la movilidad desde y hacia el parador. Además, los clientes asociados al programa Mi Renault tendrán beneficios y descuentos en gastronomía y servicios de playa.

Por otro lado, en virtud de la Alianza Renault - Axion, los clientes de la estación de servicio ubicada a la entrada de la ciudad de Pinamar, tendrán descuentos en el UFO Point y en las diferentes actividades del programa Renault Summer Life.



Jeep y RAM

Las marcas del grupo FCA ya están instaladas hasta el 25 de febrero en Cariló (Divisadero y Cerezo), Pinamar (Parador Nómade de La Frontera) y Villa Gesell (Off-Road Park de Ruta 11), donde exhibirán todos sus productos.

Los destacados del año son el nuevo Wrangler JL y la pick up Ram 2500 2020, junto a quienes se lucirán el Jeep Renegade Longitude, Compass Limited Plus MY20, Grand Cherokee Overland, y la Grand Cherokee SRT.

Entre las acciones que se podrán realizar hay test drives; el Jeep Academy, donde los clientes podrán tomar clínicas de manejo 4×4 (con sus propios vehículos) los viernes de 10 a 13, además de las travesías, los miércoles de 19 a 21 con vehículos de FCA.

El Jeep Street Art es otra de las propuestas, un street artist que intervendrá en vivo durante algunos días el mural del stand en Cariló. También hay sets unpluggeds y DJs los fines de semana.

Por otro lado, en el Parador Nómade en Pinamar, La Frontera (ex parador El Límite), desde el 2 de enero, habrá una exhibición de Grand Cherokee Overland, Compass Limited Plus MY20 y RAM 1500.

Por último, y como una de las acciones más innovadoras de todas las marcas, estará activo el Jeep S.O.S mediante el cual se pondrán a disposición de los turistas tres Jeep Wrangler Unlimited Rubicon JK para acción de ayuda de vehículos en los médanos. Con un equipo especializado, se ocupará de "salvar" a los vehículos atascados en las dunas, sin importar la marca. Lo único que deberán hacer es llamar al 011 2524 JEEP.



Volkswagen



La marca desembarcó el 28 de diciembre y estará presente hasta fines de febrero en Cariló (Cerezo y Divisadero), de lunes a domingo de 9 a 12 y 18 a 0. Allí se podrán ver todos los modelos, desde el Polo, Virtus, y Touareg, hasta T-Cross, Tiguan Allspace, el "teaser" del Nivus (un futuro auto), y la nueva Amarok V6 258cv, modelo que llegará en febrero a los concesionarios.

Entre las acciones que se podrán realizar, se puede disfrutar de una experiencia digital con tablets, pantallas táctiles y gafas de realidad virtual donde se verán los productos, así como también una vista 360º del interior de los modelos.

También hay actividades deportivas y running teams liderados por coaches especializados de la marca Adidas con foco en el alto rendimiento, mientras que junto a Shell, socio estratégico en combustibles y lubricantes, los más chicos podrán acercarse y disfrutar de actividades recreativas.

Por su parte, Amarok acompaña un operativo de prevención y seguridad en playas de la Costa Atlántica con un servicio de prevención y rescate.



Chevrolet

La marca está presente se instaló el 26 de diciembre y estará hasta el 9 de febrero en Cariló (Cerezo 342).

Los modelos destacados son el nuevo Onix, Tracker, Equinox, Trailblazer, Camaro y la Silverado que llegará en 2021, la marca está en la costa argentina.

Entre las actividades que se pueden realizar, en el balneario Cozumel (Acacia y la Playa), habrá test drive y travesías en la arena de 12 a 18 horas a bordo de las S10 y Trailblazer. En circuitos urbanos, saldrán de Tennis Ranch (Casuarina 731) para disfrutar el manejo de los Chevrolet Onix, Cruze y Equinox de 17 a 23 horas.

El Paseo Chevrolet contará con un VIP exclusivo para clientes de la marca y Wi-Fi gratuito en la "Onix Zone".

Nissan



La japonesa, que desde 2018 es terminal argentina, está en Cariló ubicda en el stand de Boyero y Cerezo, hasta el 23 de febrero.

Las principales atracciones están centradas en su oferta de productos, entre ellos el Leaf, el único auto eléctrico de pasajeros, además del SUV Kicks, y la pick up cordobesa Frontier. También se podrá vivir la experiencia de Nissan Intelligent Mobility, la visión de la marca que busca transformar la manera en la que los autos son impulsados, conducidos e integrados en la sociedad.

En cuanto a las principales atracciones, además de las travesías, las clínicas de manejo y los test drives 4×4, será la pasión por el deporte, a través de espacios exclusivos inspirados en cada uno de los sponsors a los cuales Nissan viene acompañando: La selección de fútbol nacional, orgullo de nuestra pasión argentina; La Dolfina Polo Team, el mejor equipo de polo del mundo y último campeón del Abierto Argentino de Polo, y Quicksilver, el compañero ideal para los amantes de la vida al aire libre.

Las clínicas de manejo se realizarán los martes y jueves partir de las 10 de la mañana y los test drives de lunes a viernes de 18 a 23, sábados y domingos de 10 a 12 y de 18 a 23.

Ford



La marca desembarcó en la costa y estará presente hasta el 1 de marzo en Pinamar, en Av Del Libertador y Selene; y en Cariló, en Cerezo y Divisadero, donde se podrá ver la gama completa de productos, incluyendo el lanzamiento comercial de las Serie F (F-150 y F-150 Raptor, ya en preventa) y la avant-premiere de dos lanzamientos 2020: Territory y Kuga Hybrid.



Entre las acciones está la Ford Academy, donde un experto asesorará a los usuarios que quieran conocer los productos Ford (funcionamiento, prestaciones, mantenimiento, ingeniería, etc.). Unos dispositivos interactivos aportarán información audiovisual con los principales equipamientos de los vehículos y sus modos de uso.

El Fordpass es otro espacio para que los usuarios puedan descargar y asesorarse sobre esta app que permite gestionar el mantenimiento del vehículo, agendar turnos de revisión y conocer las novedades, entre otras utilidades.



También tienen el Sandbox Ranger Raptor, una propuesta lúdica en la que cada persona podrá crear una pista de conducción de arena con distintos obstáculos. Luego, una cámara Kinect escaneará el circuito realizado y lo reproducirá virtualmente.

Habrá Test drives por los médanos, de 11 a 19h, durante todos los días, con toda la línea de pick-ups de la Raza Fuerte de Ford.



El taller móvil brindará a los clientes Ford un espacio destinado exclusivamente al servicio técnico; para los amantes de la música, el Espacio Pinamar ofrecerá recitales acústicos el 23 y 28 de enero, y el 11 de febrero; y se realizarán travesías off-road, al atardecer en un espacio privado con inscripción previa y libre.



Fiat

Exhibe la gama completa de todos sus modelos, incluyendo la nueva Toro Ranch lanzada la semana pasada, en diferentes puntos de la costa: Durante toda la temporada de verano en Pinamar (Parador Boutique), Cariló (Parador Divisadero), Villa Gesell (Jeep Off-Road Park de Ruta 11) y Mar del Plata (Quba Club de Mar).

En Pinamar, se luce la Toro Volcano Moparizada, 500X Pop, Argo HGT, Abarth 595 Turismo, y el Mobi Way. En el espacio se podrán realizar test drive de Cronos Precision MT, Argo HGT, y Mobi Way, como así también, visitar junto a un piloto el Off Road Park en Villa Gesell y probar allí en su ambiente natural la última versión de la Fiat Toro.



En Cariló, se exhibirán los modelos Fiat Cronos en su versión Precision y la Fiat Toro Volcano. También en ese espacio se podrán realizar test drives urbanos con los modelos Cronos Precision y Argo en su versión HGT, o realizar un paseo en estos vehículos drive mientras se dirigen al Off Road Park.



En Villa Gesell, la marca estará en el Off Road Park, ubicado en la Ruta 11, Km 407, para probar la versión Ranch de la Toro, y la Ducato Food Truck. Adicionalmente, y como primer contacto con el público, se exhibirá la versión Toro S-Design.



En Mar del Plata, todos los miércoles de enero y febrero Fiat se lucirá en el parador Quba Club de Mar con test drives de Cronos Precision AT, Argo HGT y Mobi Way.



DS, Peugeot y Citroën

Las marcas del grupo PSA realizarán diferentes acciones en la costa, cada una enfocada en diferentes productos.

DS será la protagonista con su stand en galería Las Gardenias, sobre Avellano 275, donde estará presente hasta el 26 de febrero con el DS Concept Store, donde exhibe los SUV DS 7 Crossback y DS 3 Crossback y ofrece a los veraneantes realizar test drive.

Además, todos los días de 18 a 23 hs. se podrán solicitar turnos para realizar test drive y de esta manera experimentar la conducción de ambos modelos.

En el caso de Peugeot, está enfocada en su tour recorriendo el país, pero pasará por la costa con el nuevo SUV 2008, el 3008 y 5000.

Por último Citroën, ubicada en Pinamar, exhibirá el gran anticipo del año que es el C5 Aircross, en Bunge y Libertador.

Hyundai



La coreana fue una de las primeras en llegar a la costa y estará hasta el 29 de febrero (de 18 a 24 hs) en Cariló (Casuarina, entre Boyero y Calandria). Lo más destacado de la marca es el Ioniq Hybrid, además del nuevo Kona 2WD, la New Santa Fe y Veloster N.

Entre las que se podrán realizar hay test drive con la Nueva Kona o el Ioniq todos los días de 18 a 20 saliendo desde el stand.



Kia

Kia Argentina está presente con nuevos modelos, adelantos, contenido interactivo, pruebas de manejo, y áreas de recreación.

En el stand harán su debut dos nuevos modelos que se empezarán a comercializar a partir de enero: All New Soul y All new Cerato.

A su vez, el público tendrá la oportunidad de conocer en exclusiva el Seltos, nuevo SUV de la marca coreana, que hizo su debut mundial hace apenas unos meses y se espera que arribe al mercado local en el primer semestre del 2020.

Honda

La japonesa desembarca en la costa argentina con una de sus principales novedades: Pilot. El SUV grande vuelve a la Argentina totalmente renovado y será la estrella de la automotriz.