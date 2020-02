Deudores de planes de ahorro preparan acciones judiciales contra las administradoras por daños y perjuicios

Cada vez son más los pedidos, fallos y resoluciones de amparo para frenar las abultadas subas de las cuotas de planes de ahorro

Sin embargo, los ahorristas autoconvocados exigen una solución definitiva. Por eso, ahora dan un nuevo paso y demandan a las administradoras de planes de ahorro por daños y perjuicios.

En ese contexto, la Justicia del interior del país parece más activa. En los últimos días salió una medida cautelar en Mendoza que obliga a Volkswagen a retrotraer el valor de la cuota a abril de 2018; en Rosario, la Justicia falló a favor de llevar la cuota a diciembre de 2018, en el caso de un hombre que compró una Amarok y pasó de pagar $5000 a $30.000 en tres años o hasta la justicia cordobesa obligó a Fiat a bajar los valores a mayo de 2018, entre otros fallos.

Con cada fallo contrario, las compañías apelan y en muchos casos, aún no se cumplen las medidas.

La abogada Silvia Novo que llegó a representar a 250 damnificados en la provincia de Buenos Aires eligió otro camino para sus patrocinados, lleva adelante 70 casos en los que no pide que se retrotraigan los valores de la cuota, "porque no se resuelve el fondo de la cuestión. No se sabe que pasará a futuro, las empresas apelan y si el fallo es adverso, encima deberán pagar costas".

"Con los damnificados llevamos adelante acciones por daños y perjuicios contra las administradoras de planes de ahorro", indicó Novo.

Desde el Gobierno aguardan que las automotrices presenten una propuesta, eso acordaron cuando se reunieron en la Secretaría de Comercio. Pero crece la angustia de los endeudados y todavía no hay respuestas.

"Lo que firman los ahorristas de autoplanes son cartas de intención nulas, aunque las empresas los llamen contratos. Tanto el comprador como los garantes de la prenda no reciben ejemplares de copia. Además, las empresas hacen publicidad engañosa, les dicen que se endeudan en pesos, pero al comprar un auto que no se fabrica acá la gente se endeuda en dólares", dijo la abogada en declaraciones a BAE.

Otro punto sobre el que pone acento la representante legal de los damnificados bonaerenses es el maltrato que sufren los suscriptores ya que "cuando se atrasan con las cuotas los derivan a estudios juridicos que los maltratan y acosan".

"Los intereses son diarios y les cobran los gastos administrativos. Nunca les dicen cuál es el valor total de la deuda y extorsionan a la gente para cobrarles lo que se les da la gana. La solución debe ser penalizar a las empresas que dan información falsa a los usuarios", dijo Novo.

Andrea Williams representa a 1500 damnificados autoconvocados que se contactan por grupos de Facebook y whatsapp. Tras una dura batalla logró poder elegir que compañía de seguro contratar, algo que no que le era permitido.

"Si bien el Estado nos incluyó en el artículo 60 de la Ley de Emergencia Económica, junto a los hipotecados con créditos de UVA no logramos que nos reciban desde el Gobierno y hay más de 10 proyectos presentados en Diputados que no avanzan. Necesitamos una solución", dice Williams.