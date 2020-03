La venta de autos usados cayó en febrero un 6,7 por ciento

Después de cerrar un 2019 estable, y con un enero tranquilo, febrero registró la primera baja notable frente al mismo mes del año pasado

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en febrero se vendieron 124.654 autos usados, una baja del 6,84% comparado con igual mes del año pasado (133.805 unidades). Comparado con enero (153.413 unidades) la baja es de 18,75%.



De esta manera, en los dos primeros meses de 2020, se vendieron 278.067 unidades, un 1,54% menos que en igual período de 2019, cuando se transfirieron 282.421 unidades.

Los datos llegan después de terminar un 2019 con volúmenes de ventas prácticamente idénticos a los de 2018 y con una crisis que afectó y sigue afectando al sector productivo y comercial del mercado de autos nuevos de Argentina.

"Podemos ser optimistas mirando hacia el futuro. Sin embargo, el año comenzó de forma despareja. Un buen enero y febrero en baja. Tal vez tengamos que convivir con este mercado hasta que las variables económicas se vayan normalizando", dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.



Por otro lado, explicó que vender más no significa tener mayor rentabilidad. Hoy la misma es prácticamente nula. El auto seminuevo es muy requerido en los salones de venta, pero los stocks comienzan a achicarse porque no hay reposición debido a los bajos volúmenes de 0km que se comercializan en el país", explicó Lamas.



"Estamos viendo que de a poco la tasa de interés está bajando y es un signo positivo para el mercado. Esperamos un 2020 con idénticos volúmenes que en 2019. Que no es poca cosa…», finalizó.