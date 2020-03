Preocupación: ¿Qué cambiará el nuevo acuerdo automotor que regirá con Brasil desde abril?

Fue firmado por el ex presidente Mauricio Macri con el país vecino y entrará en vigencia en los próximos días. ¿Cuáles son las consecuencias?

El nuevo acuerdo automotor que firmó la Argentina con Brasil el año pasado entrará en vigencia a partir del 1 de abril, dejando en marcha varios cambios que deberán implementarse en el sector.

Entre ellos, el más preocupante es el que establece una suba en los cupos de importaciones para la Argentina, fijando además el libre comercio con ese país en julio de 2029.

Esta rapidez en ponerse en marcha el acuerdo surgió porque Brasil emitió un decreto el pasado 5 de marzo, ratificando el acuerdo, lo que implica que al mes siguiente empieza a regir.

Con esta decisión que tomaron ambos Gobiernos, uno de los cambios más importantes es que el flex (coeficiente entre exportaciones e importaciones) pasó de 1,5 dólares a 1,7 dólares hasta el próximo 30 de junio, y a 1,8 dólares hasta junio de 2023.



Esto significa que por cada dólar exportado en vehículos y partes a Brasil, Argentina debía importar 1,5 dólares desde el vecino país.

Ahora, tendrá que comprar 1,7 dólares hasta el 30 de junio y 1,8 dólares entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2023, llegando al extremo de 3 dólares entre el 1 de julio de 2028 y el 30 de julio de 2029.



Para la actual administración, este acuerdo que firmó Macri y el ex ministro de Producción, Dante Sica, no fue una buena decisión, dejando activada una bomba y favoreciendo a las automotrices, que se abusaron de las importaciones incumpliendo el acuerdo anterior.

Hoy, explican en el sector, lejos de regularizar su situación, las terminales radicadas en la Argentina importaron vehículos y partes por encima de lo permitido por el Pacto Automotor Común, firmado en el 2015.



Por otro lado, desde Brasil, aseguran que no van a negociar para evitar el libre comercio en junio de este año, como sí logró la Argentina con México.



Por otra parte, Brasil quiere bajar el arancel externo común para autos y partes (hoy es del 35%) nada menos que un 10% en un plazo de 4 años. El esquema ¡de Bolsonaro en su visita al ex presidente fue reducción del 1% en 2020; 2% en 2021; 3% en 2022; y 4% en el 2023.



El nuevo convenio prevé además la igualación de reglas de origen (porcentaje de piezas nacionales en los vehículos) entre los dos países para asimilarlas al acuerdo entre el Mercosur y la UE hasta 2027, y establece diferencias que hasta ahora no existían para vehículos híbridos o eléctricos y premium, con distintas cuotas de comercialización para unos y otros.