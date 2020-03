Coronavirus: Volkswagen cierra sus plantas en Europa y advierte del impacto económico "desconocido"

El principal fabricante mundial de autos suspenderá la actividad a causa de la propagación del virus. Temen por la falta de piezas y el deterioro de ventas

Volkswagen, el principal fabricante mundial de autos, suspenderá la actividad en la mayoría de sus plantas a causa de la propagación del coronavirus.

Así señaló el consejero delegado, Herbert Diess, en la rueda de presentación de resultados del consorcio alemán que, a causa de la Covid-19, realizó por medio de una videoconferencia.

El ejecutivo argumentó la decisión por dos cuestiones: la falta de seguridad en la provisión de piezas a sus fábricas y "el importante deterioro de las ventas".



La producción ya está paralizada en las plantas de Seat en Martorell y Volkswagen en Pamplona. Pero el grupo también las cerrará antes de que concluya esta semana en Setúbal (Portugal), Bratislava (Eslovaquia) y en Italia (donde fabrica las motos de Ducati y los supercoches de Lamborghini).

"La mayoría del resto de marcas alemanas y europeas están preparándose para suspender producción, posiblemente durante dos semanas", ha dicho Diess.



Mientras esa es la evolución en Europa, en China el grupo ha recuperado la producción con excepción de sus instalaciones presentes en las provincias de Changsha y Urumqi.

En pleno desarrollo de los eléctricos, Volkswagen para las plantas por el coronavirus.

Diess destacó el "exitoso año" cerrado en 2019, pero en su intervención no escondió el temor de que el ejercicio en curso sea "muy difícil". Y, en esta ocasión, esa calificación no la ha vinculado con el desafío que supone vender coches eléctricos y las multas con las que amenaza la Unión Europea si los fabricantes no reducen las emisiones contaminantes. Se refería a la crisis del coronavirus.

"La pandemia nos presenta desafíos operativos y financieros desconocidos. Al mismo tiempo, existen preocupaciones sobre los impactos económicos sostenidos". Ha hecho una llamada a superar el actual trance con unión entre las marcas del grupo y con una "alta moral", comentó.



El responsable de las finanzas del grupo, Frank Witter, se refirió a la preocupación existente en el grupo sobre los "desconocidos retos operaciones y financieros" que representa el coronavirus. Y como una de las medidas se ha referido a la necesidad de "reducir la capacidad temporalmente y asegurar las cadenas de suministro", la principal preocupación actualmente de la industria manufacturera.



Volkswagen cerró el ejercicio pasado con una facturación de 252.632 millones de euros, un 7,1% más. El beneficio neto creció a ritmos muy superiores, del 12,8%, hasta alcanzar los 13.346 millones de euros. La gran novedad, sin embargo, es que todas las marcas fueron rentables. Bentley salió de las pérdidas. Volkswagen obtuvo un beneficio operativo de 3.800 millones de euros (un 18% más) pese a sufrir un impacto por el dieselgate, el fraude del trucaje de motores diésel que saltó a la luz en 2015, de 1.900 millones de euros.



La marca española del grupo, Seat, obtuvo un beneficio operativo bruto de 445 millones de euros. Esa cifra supone un incremento del 75% en el último ejercicio en el que Luca de Meo, presidente de la marca desde 2015, estuvo en la marca, dada su decisión de incorporarse como consejero delegado de Renault, a partir del próximo mes de julio.