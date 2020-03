Coronavirus: ¿Cómo cuidar el auto los días que estará parado por la cuarentena?

Que el auto permanezca varios días o semana sin ponerse en marcha puede ser un problema. Pero hay opciones para que funcione a la perfección.

El coronavirus puso en vilo a la sociedad y, quienes no están exceptuados por sus tareas laborales o familiares, deben quedarse en casa. Eso implica salir solo por necesidades básicas, como para comprar alimentos, y debe hacerse en lugares de cercanía.

Es por eso que se espera que los autos se usen menos, de hecho, ya cayó la venta de combustibles, y que pasen mucho tiempo guardados en el garage.

Sin embargo la cuarentena puede afectarlos mucho y para impedir que el día que tengan que ponerse en marcha registren algún problema, hay varias técnicas y recomendaciones para tener en cuenta.

Cuidar la batería

Encender el auto para mantener la batería.

La batería es, seguramente, el primer elemento que se va a resentir durante estos días, más aún, si el vehículo ya tiene algunos años.

Dependiendo del estado, una batería puede quedar inutilizada entre 15 días y un mes. Lo que se puede hacer, y es conveniente antes que "meter mano", es arrancar el vehículo de vez cuando (mínimo, una vez a la semana) y mantenerlo así durante unos minutos. Esto último, mejor si el espacio es ventilado o al aire libre para no acumular humos indeseados en lugares cerrados.

Coronavirus y los neumáticos

Es importante que los neumáticos no apoyen en el mismo punto durante mucho tiempo, ya que se pueden deformar.

Para evitarlo, basta con mover el auto apenas unos centímetros cada poco tiempo, a fin de liberarlo de la carga en ese punto concreto. Mantener la presión adecuada o incluso algo por encima de lo recomendado por el fabricante también puede ayudar.

Controlar agua y aceite

Es fundamental tener todos los fluidos en el nivel adecuado. Esta será la forma de saber si hay pérdidas cuando se vuelve a usar el vehículo.

En cuanto al nivel de combustible, ya sea nafta o gas oil, lo mejor es dejar el depósito con cierta cantidad (por encima de la mitad). Esto tiene un sentido, y es que cuanta menos cantidad hay, más rápido se evapora.

Otra cosa es dejar un auto parado durante un periodo muy prolongado, por ejemplo, por largos meses o años. En ese caso es mejor que haya poco combustible o incluso nada, porque podría afectar al depósito.

¿Momento de service?

En estos tiempos de coronavirus, el service puede esperar. Si el auto está parado y ya le tocaba hacer cambio de aceite, no se podrá realizar y no hay problema, porque no se está usando.

Lo mismo pasa si tenía turno para el taller. Si no hay causa justificada, como por ejemplo que el auto sea necesario para el desempeño del trabajo, el usuario no podrá acudir al taller. Tampoco el taller debería atender problemas menores durante estos días.

Interior

No hay mucho por hacer si no se usa, solo en caso de humedad, usar algún producto que ayude a aislarla. También hay fundas de exterior que pueden cumplir su papel a la hora de mantener el auto a salvo de las inclemencias meteorológicas.