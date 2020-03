En plena crisis, así trabajan automotrices para ayudar a combatir el avance del coronavirus

Autos de flota, fábricas y herramientas especiales fueron ofrecidas por diferentes marcas del sector para atender las necesidades sanitarias

La situación de emergencia que atraviesa la salud en la Argentina y en todo el mundo, a partir de la pandemia causada por el coronavirus, sensibilizó a las empresas de diferentes sectores para colaborar con el Gobierno Nacional a fin de ponerse a disposición y superar este momento.

En el caso de las automotrices, fueron algunas de las primeras que tuvieron que bajar sus persianas porque las fábricas de vehículos no se consideran una actividad esencial. Además, cerraron los registros del automotor, los concesionarios y las terminales.

Fueron días de zozobra y desconcierto. Pero reaccionaron rápidamente.

Así, en un escenario de crisis, con caída en ventas y producción, y justo cuando marzo parecía tener un leve repunto, las mayoría de las terminales dieron vuelta la página y revieron sus estrategias para contribuir con el Estado.

"Hoy es una situación que nos excede a todos, y cada granito que se aporte es esencial para salir adelante. No es momento de campañas, sino de ayudar", explicaron desde una terminal.

Lo cierto es que, de una forma u otra, todas están ofreciendo alguna ayuda, y para ello, hay reuniones constantes con el ministerio de Producción.

Fábricas: de autos a respiradores

Hace ya algunos días, en todo el mundo, comenzó a circular la noticia del aporte que las automotrices podían hacer al sector de la salud.

Con sus fábricas paradas por completo, y con muchas partes que se pueden usar en común, surgió la idea de colaborar y el plan está en marcha.

En la Argentina, la primera es poner la fábrica a disposición de fue Toyota, con su planta de Zárate. Si bien prefieren "hacer más que hablar", tienen un plan junto con el ministerio de Producción, para colaborar de diferentes formas.

Las opciones son dos:

- La producción de un soporte respiratorio mecánico para la atención médica de urgencia. Se trata de un aparato que no cumple la misma función que un respirador, pero ayuda en una situación intermedia. La mira está centrada especialmente en colaborar con los hospitales de la zona, desde Campana hasta San Pedro, donde trabaja gran parte de sus empleados.

Toyota cederá sus plantas para colaborar con la salud.



- Otra opción es contribuir a aumentar la capacidad de producción de los fabricantes locales de respiradores mecánicos, a través de la implementación del Sistema de Producción Toyota Just in Time, acelerando la provisión de partes.

Como se hizo un cuello de botella en los pocos productores locales, intentarán proveer piezas esenciales que importarán de Japón para la fabricación.

En el mundo, ya son varias las automotrices que están activas.

Entre ellas se destacan General Motors, Ford y Tesla, quienes ofrecieron al gobierno de los Estados Unidos sumar esfuerzos en el combate del coronavirus y dispusieron su capacidad productiva para fabricar equipamiento médico para los hospitales, en especial respiradores artificiales, instrumentos insuficientes para la demanda de internaciones que puede generar la pandemia en poco tiempo, tal cual ocurrió en China e Italia.



Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors, fue quien propuso "una movilización parecida a la de la Segunda Guerra Mundial" y ofreció que la marca fabrique respiradores artificiales.

"Tesla fabrica coches con sistemas de ventilación complejos y SpaceX cuenta con sistemas vitales para el espacio. No es difícil fabricar un respirador artificial, aunque no es un proceso inmediato. ¿En qué hospitales hay escasez ahora mismo?". Elon Musk no tardó en exponer también a la tecnológica Tesla como colaboradora en la crisis sanitaria.

Movilidad para el personal de la salud

En otros casos, más allá de que la posibilidad de fabricar respiradores o partes, o bien dejar las plantas a disposición de quienes necesiten espacio para fabricar insumos como alcohol en gel o guantes, otras marcas ya avanzaron en otros sentidos.



Volkswagen Argentina puso a disposición 70 unidades de su flota para los profesionales de la salud y fuerzas nacionales de seguridad. El objetivo es que puedan movilizarse y trasladar el personal o el equipamiento necesario para el desarrollo de sus actividades, fundamentales para combatir la pandemia del Coronavirus.

Dichas unidades se pondrán a disposición tanto en Córdoba como en General Pacheco, donde el grupo tiene sus dos Centros Industriales, en tanto dure la emergencia sanitaria.

"Nuestros equipos de liderazgo continúan trabajando a distancia más unidos y activos que nunca. Seguiremos buscando alternativas para colaborar, desde nuestro lugar, con la comunidad, con las autoridades, y con todos aquellos que estén trabajando para hacer frente a esta pandemia", expresó Thomas Owsianski, Presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina.

La flota de varias automotrices, al servicio de los médicos.





En Ford, la acción es junto a la Cruz Roja, con quien se selló un acuerdo por medio del cual se ponen a disposición unidades de flota para atender las necesidades de movilidad y transporte en el marco del creciente impacto del coronavirus en nuestro país.

Se trata de una flota de 10 unidades, 7 Ford Ranger y 3 Ford Transit. El destino de la flota de vehículos Ford es atender las necesidades de traslado de voluntariado e insumos médicos, así como de la ayuda humanitaria, que se originen con motivo de la pandemia de coronavirus COVID-19.

"En situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, es imprescindible la colaboración y contribución de todos los actores de la sociedad. Por eso, agradecemos enormemente a Cruz Roja Argentina la oportunidad que nos brinda de poder ayudar juntos.Al unirnos múltiples actores de la sociedad, podemos hacer una verdadera diferencia para las personas necesitadas y para aquellos que están en la primera línea de esta crisis", explicaron en la marca.

Las propuestas se siguen analizando en todas las compañías, además AFAC, la Asociación de Fábrica de Autopartes, también está en diálogo con el Gobierno para acelerar la entrega de partes que pueden servir para los respirados..

Otra de las marcas activas en Chevrolet. "Estamos dialogando con el gobierno de Santa Fe para colaborar", explicaron.

Mientras tanto, se lanzó una campaña para dejar el auto en casa y elevar la concientización de quedarse en los hogares.

"En estos días se detectaron todavía muchos autos circulando en todo el país y necesitamos que esto no siga ocurriendo. Más de 600 autos secuestrados y 2.226 personas detenidas por incumplir la cuantentera se registraron estos últimos días. Desde Chevrolet te invitamos a no usar nuestros autos, a que encontremos nuevos caminos desde casa, para cuidarnos y respetarnos y también para que puedas comunicarlo desde tu web y desde tus redes sociales", promocionan en una campaña.

Acciones globales

En todo el mundo, Hyundai, Renault, Fiat, Land Rover, están encaminadas a colaborar.



Hyundai fue la primera marca que se sumó a la iniciativa #yocedomicoche. La propuesta consiste en un acuerdo con varios hospitales de Madrid para la cesión de una flota de coches con el fin de facilitar al personal hospitalario sus movimientos.

Hyundai, una de las primeras en ayudar en España.



En Renault, la iniciativa ha partido de los propios empleados de las fábricas españolas, quienes han puesto en marcha su creatividad e ingenio para ayudar a la sociedad. Son ellos quienes han decidido hacer en las impresoras 3D de sus propias casas máscaras para hospitales y residencias de ancianos.

También colaboran en el diseño de respiradores que se harán, igualmente, mediante impresión en 3D.



Toyota, en España, también cedió su flotade vehículos para el transporte de médicos, enfermeros y demás personal sanitario.



Suzuki es otra de las que dejó la flota a disposición para apoyar las labores logísticas y de transporte de los hospitales de Madrid, mientras que Jaguar Land Rover, ofreció sus 4x4 a la Cruz Roja, una flota de 18 vehículos todoterreno.

FCA, dispuesta a brindar ayuda en diferentes países.

Ford y FCA también siguieron los mismos pasos en España.

También en EE.UU. y en Asia las marcas de autos hacen su aporte a la crisis del coronavirus



Además de los aportes de Chevrolet y Ford, Fiat Chrysler fabricará y donará más de un millón de mascarillas al mes para luchar contra el coronavirus en EE.UU. El desarrollo, la fabricación y la distribución correrán a cargo de la compañía, cuya dotación espera llegue directamente a manos de policías, militares, bomberos y personal sanitario.



ByD, el fabricante chino, ha convertido su planta de Shenzen en una improvisada fábrica de mascarillas con capacidad para hacer nada menos que 5 millones al día. También fabrica 300.000 botes de desinfectante diarios.

En la Argentina, en los próximos días se tomaran más decisiones a partir de los pedidos del Gobierno y el acuerdo que se alcance para colaborar con Producción.

Hoy, todas las empresas están al servicio de la salud, buscando aportar sus conocimientos para salir adelante.

"Es un momento que necesita de todos. Estamos dispuestos a colaborar", finalizaron varias marcas en sus discursos y entrevistas.