Ford: de fabricar pick ups, a producir protectores faciales en Argentina para combatir el coronavirus

La automotriz dejó de producir pick ups en la planta de Pacheco para ayudar a combatir la pandemia. También harán lo mismo en Brasil

El coronavirus obligó a cambiar el rumbo del mundo, de las personas, las empresas, y, obviamente, de las automotrices, quienes no son ajenas al nuevo contexto de emergencia sanitaria que se está atravesando.

En este escenario, buscaron la forma de reconvertirse para colaborar en la fabricación de insumos y elementos que sirvan para detener la pandemia.

En el caso de Ford, los planes ya están en marcha y producirán protectores faciales en sus plantas en Camaçari en Bahía, Brasil, y Pacheco, en la provincia de Buenos Aires.

Los protectores faciales, fabricados con láminas de acetato y piezas de soporte, son parte del equipo esencial de protección personal que necesitan los profesionales de la salud en este momento.

Los 50.000 productos iniciales serán donados a través de agencias públicas y organizaciones sin fines de lucro a profesionales de la salud en la primera línea combatiendo la enfermedad.

Además, Ford está poniendo vehículos a disposición de Cruz Roja en ambos países para ayudar a transportar equipos y suministros. Esta acción también se está extendiendo a Chile, Colombia y Perú.

Estas iniciativas son adicionales a las acciones anunciadas anteriormente, como la reparación de respiradores artificiales mecánicos que no funcionan y la postergación de cuotas de vehículos financiados por Ford Credit en Brasil.

"La familia está en el primer lugar de los valores de Ford y lo ha estado por más de 100 años. Nuestro deseo de ayudar y cuidar a las personas es una parte integral de nuestra tradición. En estos tiempos difíciles, nuestras acciones se vuelven aún más importantes", dice Lyle Watters, presidente de Ford Sudamérica.



Además, la compañía está poniendo vehículos a disposición de Cruz Roja en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú para ayudar en el trabajo con el transporte de equipos y suministros. La flota incluye los modelos Ranger, Transit, Fusion, EcoSport y Ka, así como también, una ambulancia.



"Ford Sudamérica está comprometida con la seguridad y la salud de sus empleados y colaborará con los esfuerzos para combatir esta pandemia y su impacto sin precedentes en todos los aspectos de la vida social y económica", agrega Watters.

Otras acciones

La marca del óvalo no es la única que se comprometió con la crisis sanitaria. Las marcas que forman parte ADEFA, FCA, Ford, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Renault, Scania, Toyota y Volkswagen, también diseñaron acciones conjuntas.



Cada una de ellas, en diferente forma, está brindando su apoyo a las autoridades nacionales, provinciales y municipales y a los profesionales de la salud de toda la Argentina que lideran las acciones para combatir la pandemia de Coronavirus (COVID-19) en Argentina.



"En situaciones extraordinarias como la que estamos atravesando en todo el mundo y en nuestro país particularmente, es imprescindible la colaboración y contribución de todos los actores de la sociedad. Por eso, las terminales automotrices como actores responsables queremos brindar nuestra ayuda y por ello cada una de las empresas puso a disposición una batería de medidas, materiales y know how para poder hacer una verdadera diferencia para aquellos que están en la primera línea para combatir esta situación de crisis sanitaria", destacó Gabriel López, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA)

Entre las acciones que organizaron se encuentran las siguientes:



- Apertura de las instalaciones industriales para dar soporte a los fabricantes de sistemas de respiratorios mecánicos para la atención médica de urgencia.



- Colaborar a nivel de ingeniería de procesos (Know how), para acompañar y potenciar la producción de empresas fabricante de insumos médicos.



- Producción y abastecimiento de partes a proveedores de respiradores, para contribuir a mejorar su capacidad.



- Donación de insumos médicos (barbijos, mamelucos, camisolines, etc).



- Préstamo de grupos electrógenos para hospitales y hospitales de campaña, junto a la guardia técnica correspondiente para asegurar el correcto

funcionamiento de los equipos.



- Préstamo de flota –más de 100 vehículos- a disposición de hospitales, movimientos humanitarios, organismos oficiales y ONG que trabajan con

grupos vulnerables para atender las necesidades de traslado de voluntariado e insumos médicos.



En el caso de Toyota, puso su planta de Zárate a disposición para colaborar de diferentes formas:



- En la producción de un soporte respiratorio mecánico para la atención médica de urgencia. Se trata de un aparato que no cumple la misma función que un respirador, pero ayuda en una situación intermedia. La mira está centrada especialmente en colaborar con los hospitales de la zona, desde Campana hasta San Pedro, donde trabaja gran parte de sus empleados.



- Otra opción es contribuir a aumentar la capacidad de producción de los fabricantes locales de respiradores mecánicos, a través de la implementación del Sistema de Producción Toyota Just in Time, acelerando la provisión de partes.



Como se hizo un cuello de botella en los pocos productores locales, intentarán proveer piezas esenciales que importarán de Japón para la fabricación.



En otros casos, más allá de que la posibilidad de fabricar respiradores o partes, o bien dejar las plantas a disposición de quienes necesiten espacio para fabricar insumos como alcohol en gel o guantes, otras marcas ya avanzaron en otros sentidos.



En Ford, también dejaron sus vehículos a disposición de la Cruz Roja, igual que Volkswagen, que puso a disposición 70 unidades de su flota para los profesionales de la salud y fuerzas nacionales de seguridad. El objetivo es que puedan movilizarse y trasladar el personal o el equipamiento necesario para el desarrollo de sus actividades, fundamentales para combatir la pandemia del Coronavirus.



Dichas unidades se pondrán a disposición tanto en Córdoba como en General Pacheco, donde el grupo tiene sus dos Centros Industriales, en tanto dure la emergencia sanitaria.



"Nuestros equipos de liderazgo continúan trabajando a distancia más unidos y activos que nunca. Seguiremos buscando alternativas para colaborar, desde nuestro lugar, con la comunidad, con las autoridades, y con todos aquellos que estén trabajando para hacer frente a esta pandemia", expresó Thomas Owsianski, Presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina.



Chevrolet también dejó una amplia flota de autos a disposición.



Así, cada día, las marcas van sumando una ayuda para superar este momento.