Se subieron a un plan ahorro, se disparó la cuota y no pueden pagar: qué medida tomó el Gobierno

Tras varios meses de negociaciones, el Gobierno y las administradoras de planes de ahorro llegaron a un acuerdo para ayudar a los afectados

Luego de varios meses de negociaciones entre el Gobierno y las administradoras de planes de ahorro, se dispuso a través de una resolución en el Boletín Oficial que las empresas deberán ofrecerles a los suscriptores de planes entre abril de 2018 y septiembre de 2019 un diferimiento del aumento del precio de esos bienes en hasta 12 cuotas.



De acuerdo con el texto de la resolución 14/2020, de las 12 o menor cantidad de cuotas consecutivas por vencer sobre las que podrá ejercerse la opción, se diferirán los porcentajes siguientes: de las últimas cuatro se diferirá un 10%, de las cuatro anteriores, un 20%, y de las cuatro primeras, un 30%.

El mecanismo para ayudar a los sucriptores contempla los siguientes puntos:

Te puede interesar Casas de repuestos de autos, motos y bicicletas podrán trabajar con envíos a domicilio

1. Los suscriptores podrán pagar los montos correspondientes a los porcentajes de cuotas diferidos una vez finalizado el plan de ahorro en hasta un máximo de 12 cuotas, las que tendrán carácter de cuotas suplementarias.



2. Todas las administradoras deberán ofrecer esta opción a los clientes que hayan sacado un plan entre el 1º de abril de 2018 y el 30 de septiembre de 2019 y que será optativo para ellos adscribirse o no. El diferimiento ya está vigente y los clientes podrán suscribirse hasta el 30 de agosto.



3. Podrán optar por el diferimiento los suscriptores con contratos vigentes, en período de ahorro y adjudicados, y en este caso hayan o no recibido el vehículo, y también aquellos cuyos contratos a la fecha de vigencia de la presente y desde el 1° de abril de 2018, se hallen extinguidos por renuncia, rescisión o resolución, los cuales deberán cancelar el importe de las cuotas en mora al momento de ser adjudicados.

4. No podrán tomar esta opción los suscriptores que hayan promovido causas judiciales y obtenido medidas cautelares con incidencia sobre el pago de sus cuotas y que se mantengan en tal situación a la fecha de vencimiento del plazo para ejercer la opción. Si obtuvieren tales medidas después de haber optado por el diferimiento, éste quedará sin efecto.



Esta decisión se tomó ante los reclamos de miles de usuarios que vieron incrementar las cuotas de los planes de sus vehículos en más del 200% en los últimos dos años, como consecuencia de los aumentos de precios de los 0km a raíz de la devaluación del peso.

Te puede interesar Las agencias de autos se preparan para el día después de la cuarentena: qué dice el protocolo sanitario que deben cumplir

Agencias en crisis

La venta de autos se paralizó por completo cuando el Gobierno estableció el aislamiento social y obligatorio. No es una actividad esencial, y como tal, tuvieron que cerrar las puertas.



Así, la venta de autos se contabilizó solo hasta el 20 de marzo, cerrando con menos de 20.000 unidades patentadas, una baja histórica para el sector.



En este contexto, el problema es tanto para las automotrices, que tuvieron que paralizar la producción, como para los puntos de venta, que tuvieron que cerrar sus puertas. Y en este último caso, las negociaciones para pagar menos salario ya están sobre la mesa.

En los concesionarios advierten, hace tiempo, que la rentabilidad ha caído mientras que los costos no paran de crecer, con grandes estructuras que sostener. Ahora, sin una sola venta hasta lo que va de abril, admiten que no podrán pagar los sueldos.



Por el momento negocian una baja que rondaría el 60%, lo que afectaría muchos empleos, quienes en muchos casos también salvan el mes por las comisiones gracias a las ventas, situación que fue cortada.



Por otro lado, desde las entidades que reúnen a los concesionarios, también piden un esfuerzo compartido con el Estado, en cuanto a las herramientas que tienen que aportar para sortear la crisis. Los créditos para salarios, por mencionar un tema, están avanzando con dificultades.



De todos modos aclaran, que en este parate es imposible que los trabajadores cobren el 100% de sus salarios con las puertas cerradas. Además, después de los dichos del Presidente, sobre la extensión de la cuarentena, no creen que puedan empezar a abrir la semana próxima, con lo cual la situación se agrava aún más.