Cómo pagar un 25% menos por el seguro del auto: esto recomiendan los especialistas

Por el menor nivel de siniestralidad durante el aislamiento, las empresas del sector ponen en marcha una serie de beneficios para sus clientes

La fuerte caída en el nivel de siniestralidad registrada en los últimos cincuenta días por el menor uso de los autos por la cuarentena puesta en marcha para morigerar el avance del coronavirus, determinó que las empresas aseguradoras -a partir del reclamo de clientes o por decisión de los productores- comenzaran a instrumentar descuentos del 25% promedio en las cuotas de las pólizas y extensiones en los plazos de pago.

Esto se da en un momento de fuerte caída de ventas de vehículos por lo que el sector automotriz le planteó al Gobierno un plan agresivo para impulsar su negocio.

Un dato clave: en todos los casos, las medidas no son generalizadas, sino que se toman a partir del reclamo de cada cliente o por decisión de los productores. Es decir, no son medidas generalizadas. Por eso, los expertos del sector recomiendan a cada cliente que se ponga en contacto con su empresa de seguros o con el productor.

"Ante la definición del aislamiento, se tomaron medidas comerciales inmediatas en pos de mantener la cartera de clientes y acompañar a nuestros asegurados y a la sociedad en general en esta situación particular", explicó Emilio Caratti, director de Siniestros de La Caja.

El directivo hizo hincapié en la decisión de extender los plazos de las pólizas de auto para que no se queden sin cobertura ante una falta de pago.

"También se ofrecieron medios alternativos de pago evitando así la baja de los seguros", dijo el directivo de La Caja, quien adelantó que de cara al futuro cercano "se prevé extender las promociones vigentes y definir un nuevo paquete de beneficios".

Las empresas ofrecieron medios alternativos de pago a sus clientes

En San Cristóbal Seguros decidieron no generalizar las medidas. "No realizamos medidas masivas, sino que cada caso fue evaluado en forma particular, entendiendo el riesgo cubierto y el historial de cada cliente. No solo se analizan las coberturas y tarifas, sino también los medios y las formas de pago", explicó Vanesa Rocca, gerente general de la compañía.

"Pusimos en marcha una serie de alternativas que se adaptan a todas las necesidades desde coberturas más básicas hasta pago en cuotas de los premios cuyo vencimiento opere en este período", agregó la gerenta de San Cristóbal Seguros.

Cómo cuidar el auto durante la cuarentena

Desde que comenzó a regir la "cuarentena" en la Argentina, muchos autos quedaron guardados en su garaje o abandonados en alguna esquina sin poder ser usados. Solo algunas personas que están exceptuadas pueden circular, mientras que el resto deberá permanecer en el hogar.

Ante esta situación, la pregunta recurrente es qué pasa con la batería, qué hacer para que no se descargue y cómo evitar otros deterioros que pueden ocurrir y quizás nadie los tiene en cuenta.

En iProfesional elevoramos un listado de los aspectos más importantes para tener en cuenta y cuidar y mantener el auto durante el tiempo que está parado.

Cuidar la batería

Una de las primeras preocupaciones es qué hacer para que la batería no se descargue con el auto parado más de un mes. Y lo que todo el mundo sabe, es que en algún momento se debe poner en marcha para evitar que eso suceda. Pero eso no es todo, hay otros tips a tener en cuenta y evitar el deterioro.

¿Por qué sucede esto? ¿Hay baterías que son mejores y resisten por más tiempo?. Esas preguntas son las que más reciben los expertos en mecánica.

La respuesta es sí. La calidad de la batería influye, y algunas pueden resistir los abatares del tiempo más que otras.

Por otro lado, es útil saber que, desde la luz testigo de una alarma colocada en el vehículo, hasta la pantalla del tablero que no se haya apagado como corresponde, o un cable conectado a un puerto USB, pueden hacer que la batería se descargue. Aquí es donde la calidad de la batería que tiene el auto y el período de uso que va transcurriendo toma más importancia, y las más económicas pueden resentirse más.

Para evitarlo, si el auto va estar en un lugar seguro, se puede no activar la alarma. En el caso de los modelos de arranque por botón, o aquellos que usan una tarjeta, lo ideal es no dejar la tarjeta adentro del auto.

De todos modos, todas las baterías sufren la auto descarga. "Es un proceso que muy despacio va bajando la carga de la batería. En 10 o 15 días una batería ya puede no tener la capacidad de encender el vehículo", aseguran los expertos.Entonces, es fundamental encender el auto cada 2 o 3 días unos 15 minutos. La batería tiene que estar cargada. Cuando se descargan, internamente se sulfatan y ello le hace perder capacidad.

Sobre la opción de desconectar la batería, hay opiniones encontradas. En los autos modernos, no se sugiere porque se desconfiguran muchos sistemas.. Pero de querer hacerlo, debe desconectarse solo el negativo de la batería.

Por último, si se descargó la batería, no se debe hacer puente con otro auto. Es fundamental leer el manual del auto donde hay un instructivo de las baterías. Además, en el caso de autos con cajas automáticas, no se los puede mover y hay que ser más cuidadoso.

Neumáticos en cuarentena

Aunque parezca que por estar parados no sufrirán ningún tipo de desgaste no es así. Los neumáticos empiezan a envejecer apenas son colocados en un vehículo, y al estar detenidos, lo seguirán haciendo.

Una de las primeras sugerencias es mover el auto cuando pasan algunos días. Es decir, sin sacarlo del lugar donde está, correrlo unos centímetros hacia delante o hacia atrás. Eso hará que el peso quede sobre otro lado del neumático, y que no esté siempre en el mismo lugar apoyado.

Los neumáticos deben rodarse unos centímetros para evitar desgastes.

Si esto se realiza en un garaje, recordar hacerlo con las puertas abiertas para que no haga mal la combustión del vehículo.

Otro dato clave es dejar el auto con el inflado de los neumáticos que se recomienda y verificar (si tiene en el hogar), que no haya perdido presión. Eso es algo que suele ocurrir y es importante que no pierda presión.