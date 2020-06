Conocé la mejor playlist para escuchar en el auto

¿Quién no tiene una canción favorita para viajar?. Aquí, Women´s World Car of the Year revela el mejor compilado de música que nació para un auto

Temas con letras de rutas, viajes y autos componen una lista de rock clásico, blues, soul, country recopilada por el WWCOTY. Casi cinco horas de la mejor música para los apasionados del mundo del motor.

En Women's World Car of the Year en Spotify se puede encontrar este compilado que permitirá disfrutar de la mejor experiencia cuando se pueda salir del aislamiento.

Entre los temas seleccionados hay diferentes historias.

Una de ellas recuerda cuando Wilson Picket decidió interpretar el Mustang Sally que Bonny Rice había escrito en 1965, no imaginaba que la canción iba a ser uno de los referentes de las road song de todos los tiempos. Aquella Sally era una chica a la que el narrador de la historia le había regalado un Mustang pero, en lugar de hacer caso a su pretendiente, ella solo quería conducir y conducir.

Ford Mustang, el mítico muscle car.

La playlist Women's World Car of the Year en Spotify recopila ahora este y otros temas relacionadas con el mundo del automóvil que incluyen apasionados del mundo del motor como Pink Cadillac, de Bruce Springsteen; Highway to Hell, de AC/DC; Little Red Corvette de Prince, Maybellene de Chuck Berry; Drive my Car de The Beatles: Mercury Blues, de la Steve Miller Band son algunos ejemplos de la playlist Women's World Car of the Year.

Las road songs comenzaron tímidamente con la generación beat de los 50 y 60. Eran jóvenes que buscaban diferenciarse de sus padres rechazando su modo de vida convencional, el modo de vestir y sus coches. Querían automóviles diferentes y llamativos, que, sin embargo, no podían permitirse.

La industria del automóvil americana, todavía con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, vio en esta nueva tendencia una oportunidad de negocio y se centró en producir autos de aspecto deportivo, con motores V6 y V8 y precios asequibles.

Corvette, uno de los autos más deseados.

Nacía así una legión de leyendas como el Chevrolet Corvette, el Ford Mustang o el Pontiac Firebird. Eran los muscle cars, vehículos que atravesaban la Ruta 66 que Jack Kerouac inmortalizó en su libro On the road.

Originalmente, The Mother Road, como se llamaba entonces, partía desde Chicago (Illinois), atravesaba Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California y acababa en Los Ángeles. Un total de 3940 km que permitieron salta a la fama a Nat King Cole, con su célebre (Get Your Kicks On) Route 66 que la playlist del Women's World Car of the Year toma en su selección.

Otros grupos como The Rolling Stones, Depeche Mode, Manhattan Transfer han rendido también tributo posteriormente a la que es probablemente la ruta más famosa del mundo.

La música ideal para cada viaje.

Aquel movimiento que llevaba a ninguna parte sigue en marcha porque lo importante no es el destino, sino el viaje, el ver cómo cientos y cientos de kilómetros de asfalto desaparecen bajo del capó del coche buscando la libertad. Temas más recientes como Going mobile, de The Who; From a Buick 6, de Bob Dylan; y Highway Star de Deep Purple, todos en la playlist del Women's World Car of the Year, son testigos de que las road songs, hoy, siguen estando más vivas que nunca.

Women's World Car of the Year

Es el único premio internacional formado exclusivamente por mujeres periodistas del motor. Fue creado en 2009 por la periodista neozelandesa Sandy Myhre que actualmente desempeña las funciones de presidenta de honor. La presidencia ejecutiva está a cargo de la española Marta García.

Uno de los objetivos de este premio único es reconocer los mejores coches del año. El criterio de votación está basado en los mismos principios que guían a cualquier conductor cuando compra un vehículo. Aspectos como la seguridad, la calidad, el precio, el diseño, la facilidad de conducción y la huella medioambiental entre otros son tomados en cuanta a la hora de la votación.