Nissan y la pandemia: "La venta de autos no volverá a ser como antes"

La marca lanzó una certificación para garantizar la limpieza y seguridad de los concesionarios en este nuevo contexto. Como nació la idea

Nissan es una marca que en los últimos años trabajó para consolidarse. De un 3% de participación de mercado en la región, creció hasta un 5%, período en el cual abrió su fábrica en la Argentina, parte del plan de crecimiento.

El próximo paso es asentarse firmemente para arrancar con otra etapa de crecimiento y consolidación, que llevará dos años.

Mientras tanto, va atendiendo la actualidad y fue la primera en lanzar un protocolo para que los concesionarios estén a punto para recibir a los clientes en este nuevo contexto de pandemia.

La idea de la marca fue diseñar una certificación para que los salones de ventas cumplan con cierto protocolo especial para atender al cliente y que se sienta seguro, atento a las nuevas condiciones de distanciamiento social que existen en el país y en gran parte del mundo.

Qué es Limpio & Seguro

La certificación Limpio & Seguro forma parte del plan Ser Nissan, un programa interno para la postventa. Está pensado para los concesionarios, pero la nueva idea sí es más visible a los clientes.

Hoy, a tres meses de la cuarentena en la Argentina, todos los concesionarios del país tienen la certificación.

Pero la pregunta es: ¿En qué consiste y como se anticiparon a la situación? Ricardo Flammini, director de Marketing de Nissan Latam, fue quien lo explicó a iProfesional.

"Te cuento una anécdota. El 20 de febrero volví de México donde estuve trabajando. Al subir al avión, una señora que ocupaba otro asiento pasillo de por medio, limpió con alcohol en gel todo lo que la rodeaba antes de sentarse. Lo mismo hizo otro señor y la mujer que se sentó adelante. Me llamó la atención y me quedé pensando en eso. Era febrero recién y en la Argentina no se hablaba del tema coronavirus", dijo Flammini.

Sin embargo, atento a lo que sucedió, se dio cuenta de que eso marcaba la tendencia que venía de una realidad que parecía lejana, ya que llegaban recién las primeras noticias de China, pero que finalmente nos llegaría al país.

"Esa actitud es lo que se terminó multiplicando por millones y hoy todas las personas tienen la preocupación de cuidar la higiene. Nuestra responsabilidad es brindar seguridad en un ambiente donde nadie estaba acostumbrado a manejarse", comentó el directivo.

A partir de entonces se empezó a trabajar en el programa. En marzo se capacitó al call center, porque estaban los concesionarios cerrados y había que explicarle al cliente cuándo se los podría atender. Mientras tanto se empezó a diseñar el plan Limpio & Seguro para el momento de volver a la realidad.

"Limpio & Seguro es un programa de sanitización que se aplica a los concesionarios y se les otorga una certificación al cumplir con el protocolo. Incluye la sanitización del auto cuando se recibe y cuando se entrega en el caso de services, lo mismo si es un 0km, y hasta tiene condiciones para cumplir en los test drive", detalló.

Todos los concesionarios en Argentina, Chile, Brasil y Perú están 100% concesionarios certificados y cada 6 meses serán auditados.

¿Llegó para quedarse?

Para Flammini, ciertas condiciones que nacieron a partir de la pandemia llegaron para quedarse, como es el control de la higiene de los concesionarios y el cuidado de los autos.

Por otro lado, si bien hoy Internet es un medio de contacto importante, todavía no es elegido para las ventas.

"El tema es que, si bien hay clientes dispuestos a comprar por internet, es muy bajo el número. El auto se quiere ver y tocar. El patentamiento también requiere trámites presenciales. Sí la búsqueda de información está digitalizada, pero el 99% de las personas quiere ver lo que compra, porque es un auto que representa un alto valor", comentó en directivo.

En este escenario, desde Nissan creen que todo lo que tiene que ver con la sanitización y la higiene general del proceso de compra vino para quedarse. No, quizás, tomarla fiebre o la máscara de policarbonato, pero la limpieza si llegó para quedarse.

También, por ahora, será clave el distanciamiento social

Proyecciones

En este escenario donde el cuidado de los clientes y empleados es lo más importante para la marca, se siguen pensando en proyectos y el futuro.

Por ahora, tienen en agenda el lanzamiento del nuevo Versa, pero esperarán que llegue el momento.

Por otro lado, creen que el mercado empezó a vivir un veranito en ventas que se está transformando en verano, el cual surge de la oportunidad que se da por la distancia entre los tipos de dólares que tenemos en el país. Mientras dure bienvenido.

"En Argentina estamos acostumbrados a estos vaivenes, pero veníamos de un ciclo inverso y veníamos preparándonos para achicarnos. Ahora hay que ir para el otro lado. El tema es cuándo podría cambiar la tendencia nuevamente", dijo Flammini.

El problema para el sector y para la Argentina, es que el país está integrado con Brasil, y en general nunca se dio que una región entera o el mundo en su totalidad viva lo mismo, y eso a la industria le va a pegar fuerte.

"China ya recuperó, pero el resto se recupera más lento y Sudamérica más lento aún. Nos llevará un año y más volver a niveles anteriores porque para comprar un auto un cliente necesita estar emocionalmente seguro, estar bien económicamente y con un futuro claro. Si dudas de eso se reciente la rueda", finalizó.