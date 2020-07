Ford lanza la nueva familia Bronco con tres modelos todoterreno

Ford está lanzando una nueva línea de vehículos 4X4 conformada por la Bronco dos puertas, la primera Bronco cuatro puertas y una Bronco Sport compacta

Después de 24 años, Ford presentó la nueva familia Bronco con grandes novedades en toda la gama.

Por un lado, la marca incluye un modelo de dos puertas, la primera Bronco cuatro puertas de la historia y la nueva SUV compacta Bronco Sport. Además, será la única marca de SUVs con 4x4 estándar de serie.

Cada modelo de Bronco está diseñado para entregar experiencias off-road únicas, construidas sobre el ADN original de Bronco de 1966 y su herencia en carreras.

El Bronco 2021, será el buque insignia de una familia completamente nueva de vehículos todoterreno resistentes

"Creamos la familia Bronco para elevar todos los aspectos de la aventura todoterreno y los equipamos con hardware de chasis líder en su segmento y tecnologías exclusivas para elevar el listón en el robusto segmento 4x4 y llevar a las personas más lejos en la naturaleza", ha asegurado Jim Farley, CEO de Ford. "Están fabricados con la resistencia de un modelo de la Serie F y el espíritu de rendimiento de Mustang, y vienen envueltos en uno de los diseños todoterreno más impresionantes y funcionales que es fiel al ADN de diseño original del Bronco".

Ford Bronco, en tres versiones.

El Bronco, totalmente nuevo, vuelve a entrar en escena con una línea de 4x4 que comienza su producción a principios de 2021 y los primeros modelos llegarán a los concesionarios Ford en unos meses más.

Además, los propietarios de Bronco pueden elegir entre una extensa línea de más de 200 accesorios para una máxima personalización.

Confianza 4x4 Built Wild

Al igual que el Bronco de primera generación, apodado G.O.A.T. (goes over any type of terrain, rueda por cualquier terreno), la misión del nuevo Bronco 2021 es ofrecer la máxima capacidad y confianza de 4x4 para ir a cualquier parte, en cualquier momento. Bronco incorpora mapeado todoterreno y tecnologías de conducción para brindar a los aventureros novatos tanta diversión como a los expertos todoterreno, mientras que su durabilidad Built Wild ofrece un rendimiento duradero en las condiciones más duras para las generaciones venideras.

"La avanzada tecnología de tracción en las cuatro ruedas de Bronco está en el centro de su capacidad todoterreno, y en el corazón de todo está el exclusivo Terrain Management System de Bronco con Modos G.O.A.T. que están diseñados para ayudar a los conductores a gestionar mejor cualquier tipo de terreno", ha asegurado Mark Grueber, gerente de marketing de consumo de Bronco.

Están disponibles hasta siete modos de conducción seleccionables por el conductor, incluidos Normal, Eco, Sport, Slippery y Sand, con Baja, Mud/Ruts y Rock Crawl para la conducción todoterreno.

Están disponibles dos sistemas 4x4 en todos los modelos Bronco, una configuración base y 4x4 avanzado. El sistema base utiliza una caja de transferencia electrónica de dos velocidades sobre la marcha, mientras que el sistema avanzado opcional presenta una caja de transferencia electromecánica de dos velocidades que agrega un modo automático que permite seleccionar entre 2H y 4H. La potencia se distribuye a un eje trasero sólido Dana y a la unidad de diferencial delantero independiente Dana AdvanTEK, ambos con diferenciales de bloqueo electrónicos disponibles para una mejor tracción en terrenos difíciles.

El primer Trail Toolbox disponible del segmento ofrece a los propietarios de Bronco un conjunto de tecnologías exclusivas para elevar su experiencia todoterreno. Esto incluye Trail Control: control de crucero para conducción en senderos de baja velocidad, mientras que Trail Turn Assist aprieta los radios de giro todoterreno a través de la vectorización de par, y el innovador control de aceleración/frenado Trail One-Pedal Drive hace que el modo lento sea más preciso y seguro arrastrándose sobre rocas.

La nueva Ford Bronco está pensada para todoterreno.

Los niveles de capacidad todoterreno líderes en el segmento son posibles gracias a la mejor distancia al suelo de 11.6 pulgadas disponible en Bronco, ángulo de avance máximo de 29 grados y ángulo de salida de 37.2 grados, además de la mejor capacidad de vadeo en su clase, a 33.5 pulgadas.

La capacidad todoterreno se refuerza aún más con ganchos de remolque expuestos en la parte delantera y trasera y paragolpes de acero modulares de alta resistencia disponibles con montaje de cabrestante accesorio de Ford Performance integrado.

Capacidad todoterreno

Cada modelo ofrece una gran experiencia todoterreno y lo entrega con un estilo moderno inspirado en la tradición del modelo.

"Similar al modelo de primera generación, las proporciones cuadradas de Bronco, los voladizos cortos y la planta amplia están optimizados para la aventura todoterreno", cuenta Paul Wraith, diseñador jefe del Bronco. "El perfil lateral presenta una superficie plana, con bordes bien definidos y guardabarros acampanados. Los grandes huecos de rueda tienen un diseño modular con un accesorio de liberación rápida para una personalización simple".

La arquitectura completamente nueva para el Bronco de dos y cuatro puertas se basa en un chasis de acero de alta resistencia en la caja que ofrece el mejor recorrido de suspensión disponible en su clase: 17 por ciento más tanto delante como detrás del competidor más cercano para avanzar en ambientes accidentados.

Cada Bronco viene con una suspensión delantera independiente para mejorar el control. En la parte trasera, un diseño robusto de eje sólido con resortes helicoidales con cinco enlaces de ubicación ofrece fuerza y control todoterreno.

El diseño de desconexión de barra estabilizadora hidráulica semiactiva, exclusivo en el segmento, proporciona una articulación máxima y un mayor índice de ángulo de rampa para terrenos sin inclinación. Este innovador sistema supera a los competidores al desconectarse durante la articulación; se puede volver a conectar en todas las condiciones para mejorar la dirección y la estabilidad a velocidades más altas.

Las llantas todoterreno de 35 pulgadas directas de fábrica, las primeras en el segmento están disponibles en todos los niveles de acabado de Bronco de dos y cuatro puertas, mientras que las llantas beadlock opcionales, también debutantes en el segmento, permiten a los clientes elevar la capacidad todoterreno, independientemente del precio.

"Los motores EcoBoost® de raza y nuestras pioneras transmisiones manual de 7 velocidades y automática de 10 velocidades le dan al nuevo Bronco la combinación óptima de potencia, par y rangos de engranajes para rendir en una amplia variedad de terrenos y usos," dijo Dave Pericak, director, gestión de línea de productos empresariales de Ford, Icons.

La mejor potencia y par motor naftero proyectados en su clase está disponible con el motor EcoBoost V6 de 2.7 litros, que se estima generará 310 caballos, mientras que el EcoBoost de 2.3 litros está diseñado para ofrecer el mejor par de cuatro cilindros en su clase con una potencia prevista de 270 caballos.

Una transmisión automática de 10 velocidades SelectShift® pionera en el segmento facilita la conducción dentro y fuera de la ruta.

De dos o cuatro puertas

Los modelos de dos puertas vienen con un sistema de techo estándar de tres secciones: secciones delanteras izquierda y derecha y una sección trasera, color moldeado y una tapa modular pintada premium disponible con cuatro secciones que agrega un panel extraíble sobre los asientos traseros y el área de carga.

Los modelos de cuatro puertas tienen cuatro secciones de techo extraíbles: paneles frontales izquierdo y derecho, un panel central de ancho completo y una sección trasera. Una sola persona puede quitar los paneles del techo en todos los modelos desbloqueando los pestillos del interior. Los paneles de la primera fila se guardan a bordo en los modelos de dos puertas.

Todos los tableros rígidos modulares tienen ventanas traseras que se pueden quitar en tres pasos: abrochar, empujar y levantar en una fracción del tiempo que les toma a los competidores, sin quitar los paneles del techo. Al ubicar la barra deportiva detrás de la segunda fila, los modelos Bronco de dos y cuatro puertas ofrecen la vista abierta superior más grande de su clase para tomar el sol o mirar las estrellas por la noche.

La capota de tela, de serie en los modelos de cuatro puertas, proporciona un fácil acceso al aire libre y una función de inclinación única para un acceso rápido al área de carga trasera. Para los clientes que no desean elegir entre un techo blando o rígido, el modelo de cuatro puertas se puede elegir con ambos.

Cada Bronco viene con puertas sin marco exclusivas en su clase que las hacen más fáciles de quitar. En los modelos Bronco de cuatro puertas, las cuatro puertas se pueden almacenar a bordo con bolsas protectoras. Los espejos montados en el capó mantienen la visibilidad lateral cuando se quitan las puertas. Los apliques en los guardabarros delanteros también sirven como amarres, que recuerdan al Bronco de primera generación, tienen una capacidad de 75 kilos para asegurar elementos como canoas.

Por dentro, todos los modelos Bronco están especialmente diseñados y listos para la acción. El panel de instrumentos está inspirado en el modelo de primera generación, con indicadores y controles intuitivos.

El panel de instrumentos LCD en color multifunción está en la parte delantera y central con el selector/palanca de cambios de transmisión y el controlador de Modos G.O.A.T. en la consola central.

Para establecer a Bronco al frente del segmento todoterreno, el modelo cuenta con un sistema SYNC® 4 de 12 pulgadas exclusivo de segmento disponible con actualizaciones inalámbricas y una integración perfecta a la aplicación FordPass Performance con navegación todoterreno. El sistema SYNC también muestra el sistema de cámara de 360 grados disponible con vistas de observación todoterreno.

En seguridad, tiene una jaula antivuelco de acero de alta resistencia con airbags laterales integrados de cortina en la estructura superior y los asientos ayuda a proteger a los pasajeros de impactos laterales y complementa los airbags del conductor y del pasajero delantero. Las tecnologías de asistencia al conductor Ford Co-Pilot360 disponibles más AdvanceTrac estándar con Roll Stability Control y Control de Balanceo del Remolque ayudan a infundir confianza en el conductor.