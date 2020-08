Chevrolet Tracker: todas las novedades de la versión 2020

El nuevo SUV para el segmento chico llegó al país totalmente renovado, con cambios de motor, tecnología y nueva estéticas. Conocela

El segmento de los SUV es uno de los más competitivos del mercado, y el de los modelos chicos o compactos, es donde existe la mayor rivalidad. Es por eso que para liderar la carrera en la categoría, Chevrolet presentó la Chevrolet Tracker 2021.

Se trata de un modelo totalmente renovado, con cambios frente a su antecesora que van desde la estética hasta la mecánica, ya que cuenta con nuevo motor y más tecnología, incluyendo la nueva conectividad wifi para siete dispositivos.

El desarrollo de la Chevrolet Tracker global se basó tanto en investigaciones de ingeniería como en estudios de inteligencia de mercado y clínicas con clientes. De acuerdo con éstas, la nueva Chevrolet Tracker demostró ser el único SUV en su categoría en ofrecer un equipamiento realmente equilibrado, sin resignar nada.

Chevrolet Tracker: nueva mecánica

El desarrollo mecánico de la nueva Chevrolet Tracker se orientó para obtener la mejor relación entre placer de conducir, eficiencia energética y bajo costo de mantenimiento. Así se creó una arquitectura modular completamente nueva y optimizada para las características del modelo. A pesar de que la carrocería es más grande y más rígida, la Chevrolet Tracker pesa 123 kg menos que la generación anterior, lo que contribuye mucho para los avances en la conducción.

Chevrolet Tracker, con nuevo motor turbo.

Junto con el menor peso, este modelo estrena un nuevo motor 1.2 Turbo de 132 CV que entrega un torque de 190NM desde las 2.000 RPM. Estará acoplado a una trasmisión manual de 5 velocidades o bien, a una caja automática de 6 velocidades. Todas las versiones de este nuevo modelo (Chevrolet Tracker, Tracker LTZ y Tracker Premier), contarán con este motor de última generación.

Otra ventaja de este nuevo motor es que funciona en un rango de rotación más bajo, lo que contribuye a un menor nivel de ruido. El bloque de aluminio, el cabezal con doble control variable de válvulas, la correa dentada sumergida en aceite, el colector de escape integrado, y la bomba de aceite con doble tapa de presión variable hacen de este motor lo último en tecnología de propulsión y hasta 50% más económico en su mantenimiento (haciendo los Service de 0 - 60.000kms).

Chevrolet Tracker, con nueva estética posterior.

Chevrolet Tracker: nuevo diseño

La nueva Chevrolet Tracker presenta un gran cambio en estética. En dimensiones, creció de largo (+12mm) y en el ancho (+15mm), mientras que la altura se redujo para dar proporciones más contemporáneas.

El modelo incorpora lo último en lenguaje de diseño de los SUV globales de Chevrolet, con un aspecto tecnológico que se destaca en la parte frontal por los faros tipo proyector Full LED. Incluyen además luces de conducción diurna (DRL) y un sistema de luz auxiliar para incrementar la luz al maniobrar y en las curvas.

El capot de la Chevrolet Tracker está marcado por pliegues que brindan más rigidez a esta pieza. La parrilla superior es más angosta donde se acomoda el moño dorado, mientras que la parrilla inferior es más ancha para contribuir al enfriamiento del motor, destacándose la forma estilizada de las aletas.

Del lateral, la nueva Chevrolet Tracker tiene una silueta dinámica trazada por la aerodinámica. Allí se destaca una línea ascendente que conecta faros, manijas y luces traseras. Desde este ángulo también se puede observar que el vehículo ganó una tercera ventana después de las puertas traseras, ampliando la visibilidad en las maniobras.

El portón trasero también ha sido completamente rediseñado, siguiendo la misma línea estética de las demás superficies. Para valorar los pliegos del área central y el logo Chevrolet, el soporte de la patente del auto se trasladó al paragolpes, en el que también se encuentran los reflectores, la luz antiniebla y un extensor que, como en la parte delantera, está pintado en un color diferente. Estos detalles contribuyen a acentuar el espíritu urbano del auto. La versión Premier también incluye tecnología LED en las luces traseras, ahora bipartidas.

La parte inferior de la carrocería recibió una mayor atención de los diseñadores. Toda la base de los paragolpes, de las puertas y del guardabarros posee una moldura oscura que acentúa la distancia entre el vehículo y el suelo. En el centro, la pieza está trabajada con elementos tipo 3D, típicos de los vehículos utilitarios. Esta pieza también tiene un carácter funcional porque ayuda a proteger la carrocería.

La nueva Chevrolet Tracker está equipada con ruedas de aluminio de 16" de serie. En la versión Premier son llantas de 17 pulgadas con superficie mecanizada, fondo gris metálico y cromadas para combinar con otros acabados en el mismo tono.

Chevrolet Tracker: así es por dentro

Las dimensiones exteriores más grandes combinadas con una mayor distancia entre ejes (+15mm) incidieron en un mejor aprovechamiento del espacio interior, lo que sumado a una particular combinación de formas, colores, materiales y texturas de la cabina de la nueva Chevrolet Tracker, dieron como resultado un ambiente más cálido y de aspecto premium.

Chevrolet Tracker, así es por dentro.

Trazos horizontales refuerzan la sensación de amplitud del tablero que además ha sido levemente rebajado para brindar una mayor sensación de dominio de la dirección y una mejor visualización de los instrumentos. Muestra de esto es la pantalla central LCD de ocho pulgadas tipo pedestal que está ligeramente inclinada para facilitar también el acceso a los comandos.

El tablero de instrumentos es moderno y fácil de leer, concentrando solo la información más relevante. El velocímetro y el tacómetro tienen grafismos exclusivos iluminados por LEDS. En el medio está la pantalla TFT central a color que muestra el nivel de combustible y qué asientos están o no con el cinturón de seguridad puesto. También está la computadora de abordo que ofrece hasta 14 funciones según la versión, incluyendo indicador de distancia, monitoreo de presión de neumáticos y vida útil del aceite.

Otros cambios de la nueva Chevrolet Tracker frente a la anterior se dan en el volante, con nuevo agarre y ajustes de altura y profundidad. Las teclas en los extremos de los radios centrales del volante incluyen limitador de velocidad y control de velocidad crucero en el lado izquierdo, mientras que en el derecho se encuentran los botones de accesos multimedia y comando de voz, todo al alcance de la mano para reducir distracciones.

La terminación interior de las puertas está totalmente integrada con el del panel, con líneas y materiales que crean un aspecto de continuidad, destacándose el acabado en dos tonos Jet-Black y Captain Blue para la versión Premier. Además del entramado de la cobertura de los altavoces destaca la manija ancha de la puerta que alude al universo de los auténticos SUV.

La consola central presenta el mismo revestimiento premium del volante e incluye una sección de portaobjetos con soporte incluido para los smartphones con el fin de que se encuentre mejor encastrado para reducir ruidos. Junto a la palanca de cambios se encuentra el cargador Wireless, así como los controles del aire acondicionado, los botones para trabar y destrabar las puertas y el botón para activar el sistema de estacionamiento automático del vehículo en la versión Premier.

Otro elemento de estilo destacado en la cabina son los asientos, muy confortables. Los delanteros son del tipo envolventes con apoyos en los laterales y revestidos en material premium en las versiones más sofisticadas.

Quienes viajen en la parte trasera de Chevrolet Tracker lo harán con mucho confort, ya que se beneficiaron con el aumento de las dimensiones, principalmente para la zona de las piernas (+74mm), hombros (+46mm) y cabeza (+19mm). Atrás, los asientos son del tipo anfiteatro, para que los que quienes ocupan estas plazas estén en un nivel más alto para mejorar su visibilidad. El apoyabrazos central es reclinable con portavasos incluido. Una serie de compartimientos con distintos formatos en los laterales de las puertas y en la parte posterior del asiento delantero amplían el confort para colocar una gran variedad de objetos.

El baúl de la Chevrolet Tracker creció 30 por ciento.

Otra evolución importante de la Chevrolet Tracker es el compartimiento de equipaje, que creció un 30% y ahora se acerca a los 400 litros de capacidad. Un recurso interesante es que la base del baúl ahora se puede ajustar en dos niveles de altura. En el nivel más bajo, el usuario amplía el área de transporte en unos 36 litros. Con la bandeja en el nivel más alto se crea una especie de superficie plana al rebatir el respaldo de los asientos, lo que facilita la colación de objetos largos y pesados.

Chevrolet Tracker: seguridad como prioridad

La seguridad de la nueva Chevrolet Tracker es otro de los datos a destacar, que continúa con el legado de Cruze, Equinox y el nuevo Onix, incorporando seguridad de 360° gracias a su sólida estructura, 6 airbags de serie, frenado automático en caso de emergencia, alerta en punto ciego y cámaras traseras de alta definición.

La estructura del vehículo también es más rígida. El modelo ahora cuenta con un porcentaje de acero de alta resistencia mayor y con una serie de tecnologías que contribuyen para que el vehículo tenga el equipamiento más completo en su segmento para proteger a los ocupantes.

La nueva Tracker cuenta también con seis airbags, cinturones de seguridad delanteros con pretensores, control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendiente de serie en todas las versiones, así como recursos altamente tecnológicos que optimizan el rendimiento y la performance del vehículo.

El sistema de frenos de la nueva Chevrolet Tracker ofrece una serie de tecnologías que contribuyen a un frenado y maniobrabilidad excepcional del vehículo. La primera, llamada "Fade Break Assist", es capaz de identificar situaciones potenciales de pérdida en la eficiencia de frenado debido a la fatiga por calentamiento, típico en descensos de montaña, por lo que el sistema aumenta automáticamente la presión del sistema de frenos para compensar esta situación y evitar que el conductor realice esfuerzos adicionales.

En el frenado en línea recta, donde puede haber una diferencia de agarre en el piso a cada lado del vehículo, o una distribución desigual de la carga dentro del vehículo, el sistema de "Estabilidad en Línea Recta" aplica fuerzas específicas a cada rueda para mantener la estabilidad direccional. Este sistema funciona incluso en el frenado "más ligero" donde el ABS no funcionaría.

Otra tecnología interesante, que funciona en conjunto con control de estabilidad, pero en condiciones menos extremas y que funciona de manera imperceptible para el conductor, es la "Vectorización de Torque" que actúa al frenar en curvas, ayudando a la estabilidad direccional tanto en piso seco como en mojado, y con mayor o menor movimiento lateral de la carrocería. El sistema identifica una tendencia hacia el derrape delantero o trasero y toma medidas incluso sin que resbalen las ruedas, frenando cada una de ellas de manera diferente.

Otra novedad en el segmento es la opción del sistema de Alerta de Colisión con Frenado Automático en Caso de Emergencia para mitigar o incluso evitar accidentes. Un reciente estudio mostró que este tipo de tecnología es capaz de evitar hasta el 50% de las colisiones frontales de tránsito, entre los 8 y 80 km/h.

El paquete de seguridad de la nueva Chevrolet Tracker ofrece además alerta de punto ciego, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicación gráfica en la computadora de a bordo y cámara de retroceso con líneas guías que proyectan el movimiento del vehículo de acuerdo con el ángulo de giro del volante.

La tecnología OnStar estará disponible en todas las versiones con foco en dos pilares: seguridad y protección. En el caso de robo del vehículo, OnStar permite localizar la unidad y ralentizar su marcha para facilitar la recuperación por parte de la policía.

A este servicio se suma la respuesta automática en caso de accidente. En un choque con despliegue de airbags, el vehículo enviará una señal a la central de atención para ponerse en contacto con los ocupantes a través de un canal telefónico exclusivo y proporcionar la asistencia adecuada.

Chevrolet Tracker: tecnología

La nueva Chevrolet Tracker llega con tecnología que facilita la vida diaria del usuario. Ejemplo de esto es el asistente de estacionamiento automático tanto para espacios paralelos y perpendiculares. El sistema es capaz de girar el volante solo y ayudar a encajar el vehículo incluso en espacios estrechos. Las instrucciones se pasan al conductor en la pantalla del vehículo.

Sensores de lluvia que ajustan automáticamente la intensidad de barrido de los limpiaparabrisas y el sensor crepuscular que activa automáticamente los faros cuando se reduce la luz natural exterior y el sistema de llave electrónica Keyless que permite la apertura de puertas automático son ejemplos de confort que brinda la tecnología de Chevrolet Tracker.

El verdadero concepto de "Smart SUV" está presente en Chevrolet Tracker al convertirse en el primer SUV del mercado en ofrecer Internet con Wifi nativo, lo que brinda un nuevo nivel de conectividad al usuario y al vehículo.

Mientras la mayoría de los competidores está alcanzando una conectividad de nivel dos, la nueva Tracker se convierte en la primera en su categoría en alcanzar nivel cuatro que permite no sólo actualizaciones remotas, sino la posibilidad de que el usuario controle el vehículo desde su celular.

Además, la antena amplificada del vehículo proporciona una intensidad de señal de Internet hasta 12 veces más estable y permite conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo.

Otra novedad es la aplicación myChevrolet que permite una mayor interacción entre el usuario y el vehículo. Desde el celular, se podrá encender y apagar el motor, climatizar el interior del vehículo antes de ingresar al mismo y apagar y encender las luces para mejor localización en grandes estacionamientos. A través de la aplicación también es posible consultar información de la computadora de a bordo y acceder a diferentes funcionalidades, como la que proporciona informes por viaje, por día, semana o mes con respecto a la forma de conducir para aquellos que desean mejorar su conducción y manejar de forma más eficiente.

Otra novedad es la posibilidad de emparejar simultáneamente hasta dos teléfonos celulares a través Bluetooth. El multimedia es compatible con los sistemas Android Auto y Apple CarPay para proyectar aplicaciones, incluidos los principales sistemas de tránsito online y los de mensajería, como Whatsapp.

El cargador inalámbrico para smartphones y dos salidas USB traseras completan el paquete de conectividad de la nueva Tracker.

Chevrolet Tracker: accesorios

La nueva Tracker ofrece un amplio portafolio de Accesorios Originales para personalizarla según los gustos y necesidades de los usuarios. Entre todos los accesorios disponibles se destacan la extensión del paragolpes delantero y trasero que brindan una estética más deportiva y protegen los paragolpes. Los estribos laterales proporcionan un ingreso y egreso más confortable al vehículo.

La cámara de retroceso se integra al equipo MyLink para facilitar las maniobras de estacionamiento en lugares urbanos y/o de espacios reducidos.

Para el baúl, se encuentra disponible la bandeja termoformada, desarrollada para ayudar a mantener limpio el interior del vehículo ya que su diseño abarca toda la superficie del baúl, lo cual permite contener suciedad, arena y derrames de líquidos sobre la fibra de la alfombra del baúl.

La nueva Chevrolet Tracker llega con 3 niveles de equipamiento y cuatro versiones: Tracker MT, Tracker AT, Tracker LTZ AT y Tracker Premier AT y en 7 diferentes colores: Negro, Azul Eclipse, Azul Power, Gris Satin Steel, Plata Switchblade, Rojo Chili y Blanco Summit.

Los precios al mes de agosto van desde los $1.608.900 hasta $1.933.900 pesos

