El deportivo de Maserati MC20 ya está listo y llegará a la Argentina

Se presentó al mundo en Módena el 9 de septiembre durante el evento "MMXX: Time to be audacious". • Es un digno sucesor del MC12

Maserati entra en la nueva era de los autos deportivos con el MC20,un modelo que combina rendimiento, deportividad y lujo como sucesor de otro ícono, el MC12.

El nuevo MC20 (MC por Maserati Corse y 20 por 2020, el año de su estreno mundial) se destaca por la aerodinámica y el motor, el nuevo Nettuno, un V6 de 630 caballos con un par de 730 Nm que entrega una aceleración de 0-100 km / h en menos de 2,9 segundos y una velocidad máxima por encima de 325 km por hora.

Otra de las características que destaca a este modelo es que es extremadamente liviano con menos de 1.500 kg (peso en vacío) y, gracias a su potencia de 630 hp, es el mejor en su clase en relación peso / potencia, con solo 2.33 kg / hp. Este récord se logra mediante el uso de materiales de primera calidad, explotando todas las potencialidades de la fibra de carbono sin sacrificar el confort.

Nettuno, el primer motor en este nuevo capítulo de la historia del Trident, es el V6 biturbo del MC20, una joya tecnológica ya patentada internacionalmente, que pone la tecnología MTC (Maserati Twin Combustion), el innovador sistema de combustión desarrollado en casa, en las carreteras del mundo.

El MC20 fue diseñado en Módena y se construirá en la planta de Viale Ciro Menotti, donde se fabrican los modelos del Tridente desde hace más de 80 años.

Nuevo Maserati MC20.

La nueva línea de producción, creada en los espacios donde se ensamblaron los modelos GranTurismo y GranCabrio hasta noviembre de 2019, ya está lista para la acción en la histórica planta. El sitio también cuenta con un nuevo taller de pintura que incorpora tecnologías innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Nettuno también se construirá en Modena, en el recién creado Maserati Engine Lab.

El diseño del MC20 se produjo en aproximadamente 24 meses, con la participación desde el principio, en un enfoque innovador, de un equipo de ingenieros del Maserati Innovation Lab, especialistas técnicos del Laboratorio de motores de Maserati y diseñadores del Centro Stile Maserati.

El sistema Virtual Vehicle Dynamics Development, que incluye el uso de uno de los simuladores dinámicos más avanzados del mundo, fue desarrollado internamente por el Maserati Innovation Lab y se basa en un modelo matemático complejo llamado Virtual Car. Este método permitió realizar el 97% de las pruebas dinámicas, optimizando los tiempos de desarrollo.

El tema rector del diseño del MC20'S fue la identidad histórica de la marca, con toda la elegancia, el rendimiento y la comodidad que son parte integral de su composición genética. El enfoque en el rendimiento llevó a la concepción de un automóvil con una personalidad distinta, con formas inconfundibles que lo hacen único.

Las puertas de mariposa son tan llamativas como funcionales, ya que mejoran la ergonomía del automóvil y permiten un acceso óptimo desde y hacia la cabina.

La aerodinámica se diseñó a través de más de dos mil horas hombre en el túnel de viento de Dallara y más de mil simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics), lo que permitió la creación de una auténtica obra de arte. El automóvil resultante tiene una línea elegante, sin apéndices móviles, solo un discreto alerón trasero que mejora la carga aerodinámica sin restar valor a la belleza del MC20. El CX está más por debajo de 0,38.

El MC20 está diseñado para habilitar versiones coupé y convertible y para plena potencia eléctrica. Una vez dentro de la cabina, tiene formas simples, muy pocos bordes afilados y distracciones mínimas.

Nuevo Maserati MC20, llamativo por todos lados.

Dos pantallas de 10 pulgadas: una para la cabina y otra para el Maserati Touch Control Plus (MTC Plus MIA). La simplicidad es también la tónica de la consola central revestida de fibra de carbono, con solo algunas características: el cargador inalámbrico de teléfono inteligente, el selector de modo de conducción (GT, Wet, Sport, Corsa y un quinto, ESC Off, que desactiva las funciones de control) , dos botones de selección de velocidad, los controles de las ventanas eléctricas, los controles del sistema multimedia y un práctico compartimento de almacenamiento debajo del apoyabrazos. Todos los demás controles están en el volante, con el botón de encendido a la izquierda y el control de lanzamiento a la derecha.

Para el lanzamiento, Maserati también ha desarrollado seis nuevos colores para caracterizar al MC20: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma y Grigio Mistero. Cada uno de ellos ha sido concebido, diseñado y desarrollado exclusivamente para este automóvil y todos transmiten temas importantes: una fuerte referencia al Made in Italy, a la identidad italiana y a la tierra, así como una ligada a la tradición Maserati.

Tanto visual como conceptualmente, hay fuertes referencias al MC12, el automóvil que marcó el regreso de Maserati a las carreras en 2004. De la misma manera que su predecesor, el MC20, con su alma explícitamente de carreras clara solo por su nombre, anuncia la intención de regresar a el mundo de las carreras.

El lanzamiento de la producción está previsto para finales del año en curso y los pedidos se aceptarán a partir del 9 de septiembre después del estreno mundial.