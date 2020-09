Venta de autos usados: por precio y calidad, estos son los más buscados

La venta de autos usados gana protagonismo ante la falta de 0km en los concesionarios. Cuáles son los modelos preferidos por el público

La caída en la venta de autos nuevos, que viene arrastrándose desde el año pasado y alcanzó en 2020 una baja del 35%, no llegó con la misma fuerza a la venta de autos usados. Y eso se debe, entre otras cosas, a que la falta de stock de 0Km hizo que los seminuevos recuperen valor.

En el caso de venta de autos usados, de acuerdo a los datos acumulados en el año, en los ocho primeros meses se vendieron 898.379 unidades, es decir, un 21,34% menos que en igual período de 2019, cuando se alcanzaron las 1.142.138 unidades, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En agosto, el último mes de referencia, se vendieron 154.216 unidades, una baja del 4,56% comparado con igual mes del año pasado (161.578 unidades), y, comparado con julio, fueron 147.252 unidades, una suba del 4,73 por ciento.

Venta de autos usados: todo lo que hay que saber.

"Pese al incremento de casi 5% en la venta de autos usados en el mes de agosto, el mercado se sigue caracterizando más por la demanda que por la oferta. La gente con poder adquisitivo y ahorros en dólares ve al auto barato ante la brecha cambiaria. Los vehículos salen menos en dólares hoy que hace seis o siete meses", explicaron desde la entidad.

Por otro lado advirtieron: "Hay menos oferta y esto hace que el vehículo seminuevo se encarezca. Hay una cuestión que estamos observando y es que hay productos para los que hay una demanda altísima y poca oferta lo que cambia la ecuación. Hoy el público se encuentra con autos 0km que tienen entrega para dentro de cuatro o cinco meses y con precio abierto, entonces esto hace que haya una distorsión de precios en el mercado y un auto modelo 2018, según versión y equipamiento, pueda valer lo mismo que uno nuevo".

Venta de autos usados: los más buscados

En este contexto, donde la venta de autos usados cobra protagonismo y las bajas no son tan abruptas como con los 0km, repasamos los modelos más buscados del mes, cuáles son sus características y cuánto hay que pagar según el año.

Los 10 vehículos líderes del top ten de venta de autos usados y sus referencias son los siguientes:

Volkswange Gol y Trend

Volkswagen Gol, el líder en ventas.

Se vendieron en agosto unas 10.114 unidades. Es el auto más comercializado de la última década, un clásico que siempre sigue firme en el mercado de los más exitosos en patentamientos y en venta de autos usados.

En su versión 0km sale unos 832.000 pesos con bonificación de la terminal. En el caso de la venta de autos usados, estos modelos, entre el año 2015 y 2019, tienen valores que van desde los $400.000 a los $670.000 aproximadamente.

Chevrolet Corsa y Classic

Chevrolet Corsa, un ícono de todos los tiempos.

Se vendieron en agosto unas 5.913 unidades de ambos modelos. Es un vehículo que fue discontinuado hace algunos años, después de ser líder en venta de autos usados y nuevos. Su reemplazo es el Onix, un auto con la más nueva tecnología y conectividad, líder en el segmento chico con esas características.

El Onix sale nuevo, en su versión Joy, que es de entrada de gama, unos $989.000. En el caso del Corsa y Classic, en venta de autos usados, sus valores van desde los $319.000 hasta los $429.000 si se buscan unidades de los modelos 2013 a 2016.

Renault Clio

Renault Clio, el made in Argentina que todavía se busca.

Con 4.406 unidades vendidas en el pasado mes de agosto, completa el podio en venta de autos usados.

Este modelo también fue discontinuado, puesto que ocupa ahora el Renault Kwid. El primero se fabricaba en la Argentina, mientras que el nuevo viene de Brasil y alcanza los 790.000 pesos en su versión 0km, mientras que el Clio Mio usado sale entre $337.000 y $510.000 contemplando los modelos de los años 2011 hasta 2017.

Toyota Hilux

Toyota Hilux, la pick up usada más vendida.

Con 4.119 unidades patentadas en agosto, es la pick up número uno en ventas en el segmento de los 0km, y también es líder entre las pick ups cuando se habla de venta de autos usados.

Este modelo se ofrece en 17 versiones en su versión 0km, con precios que van desde $.1.900.000 hasta los $3.600.000 aproximadamente, contemplando desde la opción cabina simple más económica a la full más equipada, la Gazoo Racing.

En el caso de los modelos usados, una versión SRV, que es de las más equipadas y buscadas tanto en nuevos como para la venta de autos usados, va desde los $2.600.000 en 2019 hasta $1.400.000 en una modelo 2010.

Ford Fiesta

Ford Fiesta, discontinuado como 0km, el más vendido entre los usados.

Con 3.877 unidades transferidas en agosto, este modelo se encuentra en el listado de venta de autos usados más exitoso.

El Ford Fiesta, como tantos otros modelos, forma parte del listado de venta de autos usados más buscados, pero fue discontinuado, y solo está en la Argentina para la venta en esta categoría, puesto que ya no se ofrece en versión 0km.

En cuanto a su valor de referencia para la venta de autos usados, este modelo se puede encontrar en un valor que va desde los $400.000 hasta los $940.000 considerando desde los años 2010 a 2019.

Fiat Palio

Fiat Palio, un usado exitoso.

Con 3.497 unidades, el modelo de la marca italiana es otro de los líderes en la venta de autos usados en el país.

Este modelo se ofrece dentro del segmento más chico de la marca y es uno de los grandes referentes cuando se habla de venta de autos usados, así como otros productos de la misma marca.

Los precios de este modelo van entre los $300.000 hasta los $639.000 contemplando las versiones 2010 a 2018.

Ford Focus

Ford Focus, un auto made in Argentina, discontinuado.

Con 3.336 unidades, el modelo de Ford que se fabricaba en la Argentina, en la planta de la automotriz en Pacheco, también es líder en venta de autos usados. Este mediano se discontinuó hace dos años y su lugar quedó vacante.

Los precios para la versión hatch o sedán van entre los $500.000 hasta los $1.200.000 para las unidades modelo 2010 y las últimas disponibles que quedaron de 2019.

Ford Ranger

Ford Ranger, la segunda pick ups más vendidas en usados.

Con 3.150 unidades transferidas en agosto, la pick up de Ford está entre los modelos que forman parte de la venta de autos usados que lideran todos los meses. Es, además, la segunda pick up con más operaciones en venta de autos usados, después de Toyota Hilux.

En cuanto a los precios, la Ranger cotiza desde $1 millón hasta los $2.240.000 en una intermedia XLT modelos 2019 a 2014, período en el que fue cambiando en todo este tiempo en diferentes generaciones.

Ford Ka

Venta de autos usados: el Ford Ka, un usadito exitoso.

El más chico de la marca del óvalo vendió 3.148 unidades usadas en agosto pasado. Es otro de los modelos más buscados cuando se habla de ventas de autos usados, y también lo es entre los 0km, con un valor cercano al millón de pesos.

En cuanto a la oferta de usados, hay una amplia variedad de todas las generaciones, y todos son exitosos.

Los precios van desde los $300.000 a $900.000 entre 2010 y 2019, teniendo en cuenta una versión intermedia que hace 10 años atrás era solo de tres puertas, ahora de 5 o 4.

Ford EcoSport

Ford Ecosport, líder en venta de autos usados.

Con 3.102 unidades transferidas en agosto, el SUV chico de Ford está en el ranking de las ventas de autos usados que más se buscan en cada año.

El modelo, que fue hasta hace poco el más vendido en su categoría, arranca en su versión 0km en $1.300.000, mientras que para buscar un usado hay que pensar en valores que van desde los $600.000 y los $1.262.000 contemplando las versiones FreeStyle de los años 2010 a 2019.

Venta de autos usados: tips para elegir bien

Para hacer una compra inteligente, sobre todo cuando se trata de la adquisición de un auto usado, se necesita hacer bien la tarea y proteger la inversión. Por eso existen una serie de ítems para tener en cuenta sobre la vida anterior del auto usado.

En este sentido, las claves más importantes son:

1. Venta de autos usados: kilómetros

Si estás buscando un vehículo de bajo kilometraje, descubrir que el coche tiene 85,000 millas (136,793.9 kilómetros) en el odómetro te ayudará a eliminar ese vehículo de tu lista. El kilometraje es un factor clave en las transacciones de autos usados, asegúrate de hacer esta pregunta antes que nada.

2. Venta de autos usados: por qué se vende

Muchos compradores de autos usados no logran hacer una pregunta obvia: ¿por qué está vendiendo este vehículo? Tal vez el vendedor necesita el dinero, está tratando de deshacerse de un segundo coche, quiere comprar un auto nuevo o más nuevo, se está moviendo fuera del estado, obtuvo un vehículo de la empresa y no necesita ser dueño de otro, son algunos de los motivos o diferentes razones que pueden dar.

Para tener una idea acertada de cuál es la razón real, entabla una pequeña charla que rompa el hielo y abra el camino para promover el diálogo sobre la posible transacción. Es fácil hacerlo mientras caminas alrededor del vehículo para inspeccionarlo visualmente o sentado en el asiento del conductor echando un vistazo al interior.

3. Venta de autos usados: cuánto se pide

Cualquier negociación de precios tiene que empezar en alguna parte, así que la mejor manera de poner este proceso en marcha es preguntar abiertamente lo que el vendedor está pidiendo por el coche. Si es demasiado alto, es el final de la charla. Si el precio de venta se encuentra en un rango razonable, puedes pasar a la siguiente pregunta.

4. Venta de autos usados: qué se resigna

Si el vendedor parece dispuesto a negociar, eso es una buena señal. Puede haber artículos que se deban cambiar o arreglar; como por ejemplo la necesidad de sustituir cuatro neumáticos, lo cual es otro gasto que el vendedor debe considerar y bajar el precio de venta.

Venta de autos usados: hay que conocer el concesionario.

5. Venta de autos usados: dónde se compró

No se debe notar ninguna duda en la voz del vendedor cuando le haga la pregunta. La respuesta será muy informativa, no solo por la ciudad y el estado en el que se realizó la compra, sino también por saber qué persona lo vendió.

Otras de las preguntas son las siguientes:

¿Fue un distribuidor?

¿Era el propietario original del coche?

¿Era de una subasta?

¿Fue en un estado donde las inundaciones o huracanes son comunes?

¿Era un vehículo de persecución policial o taxi en su vida anterior?

¿Era un coche de alquiler o un coche fuera de arrendamiento?

Estas son algunas preguntas que puedes hacer para obtener información sobre cómo obtuvo el vendedor el vehículo.

6. Venta de autos usados: factura

No tiene sentido gastar tiempo con un vendedor que tiene que pasar por mil cosas para obtener la factura. Si él o ella tiene el documento en la mano, todo el proceso será mucho más fácil. Solo depende de cuánto quiera ese vehículo y cuánto tiempo está dispuesto a esperar para la entrega de los documentos. Tener los papeles en regla también protege contra las estafas.

7. Venta de autos usados: prueba

Ningún vendedor en su sano juicio negaría a un comprador potencial una prueba de manejo, pero ¿cuánto tiempo está dispuesto a dejar que esté detrás del volante?. Si dicen que menos de 30 minutos, probablemente es un tiempo que se busque aumentar.

Puede haber algún sonido raro o un problema que solo surge después de una cierta cantidad de tiempo en la carretera. Por otro lado, no se espera tener el auto durante una hora o más. Es probable que ponga al vendedor muy nervioso, y no se le puede culpar por eso.

8. Venta de autos usados: mantenimiento

Este es un gran punto de venta para los vendedores inteligentes. Si son capaces de producir los registros de mantenimiento precisos y regulares para el vehículo, estará más convencido de que el auto estaba bien cuidado. Otra forma de llegar a esto es preguntar al vendedor qué tipo de aceite se utiliza. Si cambia el aceite él mismo, sabrá la respuesta. Sidice que tiene que revisar sus registros, lo más probable es que cuente con los datos, lo cual es otra buena señal. Si no sabe y no tiene registros, eso no es una buena señal.

9. Venta de autos usados: control

Nadie quiere comprar dificultades imprevistas. Un vendedor honesto no debe tener ningún problema en permitir inspeccionar profesionalmente el auto por una entidad independiente, mecánico u otro. Si el vendedor se resiste, puede que tenga algo que ocultar, en cuyo caso se debe ir pronto.

10. Venta de autos usados: color original

Averiguar si un vehículo ha sido repintado dirá mucho sobre su historia. Un color raro no es ciertamente de fábrica, pero un nuevo trabajo de pintura podría ser el resultado de un accidente, de una conducción negligente o que fue descuidado el mantenimiento, o puede que se deba a los tres.

11. Venta de autos usados: accidentes

Que no dé pena hacer esta pregunta. Si la respuesta es sí, se pueden pedir de ver los registros de reparaciones para asegurar si el auto fue arreglado por un mecánico de buena reputación y / o en un taller de reparaciones. Si no quiere tener nada que ver con un auto que ha estado en un accidente, ese es el momento de emprender la retirada.

Venta de autos usados: hay que conocer el estado de las multas.

12. Venta de autos usados: multas

Aunque no son tan poco comunes, es importante asegurarse de que los avisos o infracciones sobre el vehículo fueron cancelados correctamente. Si el vendedor no sabe, es mejor mantenerse alejado. Podría tener multas o recargos desatendidos que podrían poner en riesgo la unidad.

13. Venta de autos usados: número de serie

No hay nada de malo en pedir al vendedor que enseñe el número de serie. Hay que investigar si no tiene ningún reporte o problema y si corresponde con el vehículo que están enseñando. Estas son algunas recomendaciones que se deben considerar al momento de decidirse por comprar un auto usado.