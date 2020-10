Las ventas de autos usados subieron en septiembre y ya salen casi lo mismo que los 0km

El último mes, las transferencias arrojaron resultados positivos frente al mismo período de 2019 y en relación al anterior mes de agosto. Crece el optimimo

La historia se repite en el mercado automotor y la dinámica de ventas de autos usados se asemeja a lo que sucedió entre 2014 y 2015, cuando por falta de stock y trabas a las importaciones, tanto de vehículos como de partes, las unidades usadas empezaron a tomar protagonismo.

Con los dos fenómenos reicidentes en este 2020, ya que cada vez hay más complicaciones para que los autos ingresen al país, y el stock se fue achicando, los usados empiezan a tener protagonismo.

Los número así lo reflejan. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en septiembre se vendieron 158.941 unidades, una suba del 4,18% comparado con igual mes del año pasado (152.563 unidades) y de 3% frente al anterior mes de agosto (154.216 unidades).

De esta manera, en los 9 primeros meses del año, se vendieron 1.057.320 unidades, un 18,33% menos que en igual período de 2019, cuando se transfirieron 1.294.701 vehículos.

Este dato resulta mejor que lo que sucede en el mercado de autos nuevos, ya que las ventas están cayendo más de 30%, y recién este mes empezaron a tomar algo de dinamismo con más operaciones tras varios meses de impedimientos para ingresar 0km al país.

Según Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor, "mes a mes el mercado de autos usados va marcando un repunte en sus ventas. Durante septiembre creció un 4,10%", explicó.

En cuanto a las perspectivas para todo el año, dijo que se esperan ventas por 1.400.000 vehículos, es decir, un 20% menos que en 2019.

"Esto se da porque en los meses de marzo, abril y mayo prácticamente los locales estuvieron cerrados y se perdieron de comercializar cerca de 230.000 unidades, promedio mensual para esos tres meses. Si las ventas hubieran seguido su ritmo normal el volumen a comercializar durante el año estaría en los mismos números de año pasado: 1.700.000 unidades", explicó.

Luego agregó: "Un relevamiento hecho por nuestra institución a nivel país, muestra que pese al aumento en las ventas se está produciendo un amecetamiento en el mercado. No hay tantas consultas, tanto en los locales como vía online. Ese furor por la compra ha bajado sobre todo en el interior que era el que estaba traccionando. En contraposición, el AMBA está volviendo a retomar el ritmo. Todo esto con la problemática que se agudiza a medida que pasan los meses por la falta de stocks en las agencias. Los mismos están en el límite y no hay reposición. La falta de entrega de autos 0km y particulares que piden lo que no valen los autos, hacen un combo demasiado preocupante para el sector", comentó.

En este contexto, se advierte que el púbico sigue apuntando a la compra de autos seminuevos, pero a modelos específicos que van desde 2016 en adelante.

La rentabilidad es otro factor que preocupa: "cuando se vende un auto no sabemos a qué precio lo vamos a reponer. El mercado está muy incierto pese al movimiento que se está teniendo", agregó Príncipe.

Los más vendidos

Mientras el mercado va buscando su ritmo definitivo y se acerca fin de año, donde se cierran todas las estadísticas, las marcas están atentas a lo que sucede mes a mes con el ranking de los usados más vendidos. En este sentido, en septiembre, el top ten fue el siguiente:

1. Volkswagen Gol y Trend: 10.382 unidades

Volkswagen Gol, líder entre los usados.

2. Chevrolet Corsa y Classic: 6.112 unidades. Es el modelo de Chevrolet que fue reemplazado por Onix, pero igualmente, es uno de los más buscados entre los usados, tanto en su versión con o sin baúl.

Chevrolet Corsa, número dos en ventas de usados.

3. Renault Clio: 4.377 unidades. El modelo que se fabricó en la Argentina todavía sigue siendo uno de los preferidos entre la gente que busca unidades usadas, especialmente quienes buscan su primer auto.

Renault Clio, un chico siempre vigente.

4. Toyota Hilux: 4.095 unidades. La pick up es líder tanto entre los usados como entre los vehículos 0km, donde usualmente ocupa el primer o segundo puesto en ventas. La noticia más importante es que antes de fin de año llegará el restyling de la octava generación.

Toyota Hilux, la pick ups más vendida.

5. Ford Fiesta: 3.850 unidades. El sedán y hatch del segmento B fue discontinuado entre los autos nuevos, pero sigue siendo un éxito entre los más buscados del segmento de los usados. La marca no reemplazó ese lugar, sino que hoy solo comercializa como auto chico el Ka.

Ford Fiesta, discontinuado.

6. Fiat Palio: 3.494 unidades. Este modelo es uno de los tantos que ofrece Fiat en el segmento chico, donde también se pueden elegir el Mobi, Uno y Argo, cada uno con diferentes precios y posicionamiento.

Fiat Palio, entre los usados preferidos.

7. Ford Ka: 3.247 unidades. El más chico de la marca del óvalo es un éxito, tanto entre los usados como entre los modelos a estrenar. Fue renovado en 2015, y como cada nueva generación, rápidamente se convirtió en uno de los vehículos más exitosos de la marca.

Ford Ka, el chiquito que sigue siendo un éxito.

8. Ford Ranger: 3.243 unidades. La pick up del óvalo es la segunda más vendida entre los usados y tercera en el segmento de los 0km. Tiene un público muy fiel que siempre la elige.

Ford Ranger, la segunda pick up más vendida.

9. Ford Focus: 3.227 unidades. Es otro de los modelos discontinuados por la marca americana, segmento que no fue reemplazado. Como vehículo de mayor tamaño, Ford ofrece únicamente el Mondeo, que pertenece al segmento de los más grandes.

Ford Focus, el mediano que se fabricaba en Argentina.

10. Ford EcoSport: 3.186 unidades. Completa el podio siendo el único SUV que forma parte del top ten entre los usados.

Ford Ecosport, el SUV que completa el top ten de los usados.

Se observa que siguen liderando varios modelos que ya fueron discontinuados, como es el caso del Chevrolet Corsa y Classic, el Renault Clio Mio, el Ford Fiesta y Focus.

Por otro lado, modelos como Ford Ecosport, se mantiene en el podio, mientras que entre los 0km fue desplazado por el Volkswagen T-Cross.

También entre los autos usados sucede que, como con los 0km, dos pick ups se adueñaron del podio, mostrando el éxito que tienen estos vehículos. Son la Toyota HIlux y Ford Ranger, que siguen firmes en ambas categorías.