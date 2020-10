Toyota, la marca automotriz que batió todos los récords con el método Kaizen

Desde la forma de gestionar la empresa, hasta la producción, es una de las marcas más reconocida del sector. Te contamos la clave del éxito

Hablar de Toyota es hablar de confiabilidad, seguridad, y calidad, una serie de calificaciones que la automotriz japonesa se fue ganando a lo largo del tiempo, y que los números avalan cada día más.

Su participación y éxito en el mercado automotriz tiene un por qué, y es especialmente su filosofía de trabajo la que la llevó a la cima del éxito. Es por eso que Toyota no es solamente una marca que fabrica autos, de las que más vende y producen en el mundo, sino que, su organización laboral, es un ejemplo para empresas de otros rubros.

¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía de la marca Toyota, llamada Kaizen, se ha extendido a lo largo de todo el planeta y se ha tomado como un gran ejemplo para organizar las compañías más grandes del mundo.

Toyota: ¿Qué es Kaizen?

Uno de los pilares que ha permitido a Toyota acumular varios éxitos, como ser la marca más verde del mundo o haber lanzado el auto híbrido precursor, se resume, justamente, en la palabra Kaizen.

Kaizen en japonés significa "cambio mejor" o "mejora", pero en el mundo occidental es interpretada como "mejora continua" o "mejoramiento continuo".

Se aplica siguiendo las siguientes siglas: Mejora Continua hasta la Calidad Total- MCCT-. Y es una estrategia que se puede pensar desde el mundo empresarial y laboral, tanto individual como colectivo, apoyado básicamente en este ideal: "Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy". Significa trabajar pensado constantemente en cómo mejorar los procesos, incluso cuando ya parecen perfeccionados.

Este método de gestión y optimización, que tiene su origen en los primeros años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, se aplica junto con el método de producción Just In Time, que se basa en producir únicamente lo que se demanda (método adoptado por empresas como INDITEX).

Así, el método Kaizen, pese a tener herramientas con las que controlar y mejorar todos los procesos de gestión de calidad, es un recordatorio continuo de la visión de Toyota. Utilizar la tecnología para agilizar la producción y controlar la calidad, pero siempre poniendo la motivación del personal en el centro del proceso.

A partir de darle importancia al factor emocional y al pensamiento creativo, resulta más sencillo pensar de manera analítica como se puede mejorar la producción y por tanto, aumentar las ventas.

Toyota: principios del Kaizen

En los principios del Kaizen, simplificar al máximo los procesos en la cadena de producción es crucial. A partir de cinco premisas de control que son: Clasificar, Organizar, Limpiar, Mantener y Ser disciplinado; los trabajadores, independientemente de su orden en la jerarquía, evalúan su centro de trabajo. En caso de encontrar una anomalía en estos puntos, será responsabilidad de todos encontrar y aplicar una solución.

Toyota y su método de éxito en el mundo.

Para que todos los trabajadores estén en armonía con la importancia de mejora continua, es necesario que haya un liderazgo que inspire a los trabajadores. Un líder que deje claro que la mejor manera de reaccionar ante un fuerte cambio, es adelantándose a él.

Además, para que la mejora sea significativa y accesible, es mejor dosificar pequeñas mejoras cada día, que una gran mejora en un momento concreto que pueda paralizar la producción.

Toyota y su historia

Más allá de su éxito actual, y el acierto de apoyarse en una filosofía que dio todos los réditos, Toyota Motor Corporation es una compañía japonesa de fabricación de automóviles fundada en 1933. Fue Kiichiro Toyoda su creador, cuya sede central se encuentra en Toyota (Aichi) y Bunkyō (Tokio) aunque, por su carácter multinacional, cuenta con fábricas y sedes en varios países.

Su crecimiento en el tiempo la llevó a convertirse en uno de los máximos productores de autos del mundo. Así, en 2019, fue el segundo mayor fabricante mundial por producción, por detrás del Grupo Volkswagen, y tuvo ventas mundiales de 10,7 millones de vehículos.

Además, según el ranking elaborado por Interbrand, Toyota fue la quinta marca más valiosa del mundo en 2016, siendo considerada en 2017 como la marca de vehículos más valiosa con un valor de marca de 28.700 millones de dólares.

En el mismo sentido, el Informe Global sobre la Automoción 2018 realizado por la consultora KPMG afirmó que el grupo Toyota fue la marca de automoción mejor posicionada para un futuro inmediato a cinco años por delante de BMW y Tesla.

La empresa tiene un marcado carácter de innovación en el sector automotriz: comercializó el primer sistema de estacionamiento automático, la primera caja de cambios automática de 8 y 10 velocidades, el sistema de guía de tráfico en tiempo real con reasignación de ruta dinámica o el control de climatización de cuatro zonas con tecnología de infrarrojos. Es especialmente notoria por ser pionera en la producción y comercialización masiva de automóviles basados en la tecnología de combustible híbrida como el modelo Prius o la división de automóviles de lujo Lexus.

Toyota Mirai, un auto único en el mundo.

Pero también apuesta por vehículos propulsados con pila de combustible, como el Toyota Mirai o el autobús Toyota Sora, que no generan emisiones de CO2 al emplear el hidrógeno como combustible.

Toyota también proporciona servicios financieros, a través de su subsidiaria Toyota Financial Services, y participa en otras líneas de negocio. Fabrica vehículos bajo las marcas Toyota y Lexus, posee el 100% de las acciones de Daihatsu, inversiones en Hino y ha aumentado su participación al 20% de Fuji Heavy Industries que fabrica vehículos marca Subaru. También posee el 5% de participación accionaria en Mazda y un 5% de participación accionaria en Suzuki a partir del año 2018 y 2019 específicamente, y cierra su participación accionaria con un 5% de Yamaha, el segundo fabricante de motocicletas más grande del mundo.

Toyota tiene una amplia cuota de mercado en los Estados Unidos, Europa y África y es el líder del mercado en Australia. También tiene cuotas de mercado significativas en varios países del Sureste Asiático.

Toyota en Argentina

La historia de Toyota en la Argentina también guarda grandes éxitos.

Los primeros Toyota en arribar al país lo hicieron en la década del 50 dentro del marco de la "legislación del paralelo 42" que permitía importar libre de impuestos vehículos a nuestra Patagonia. Sin embargo, no fue hasta fines de los 70, cuando se produjo la apertura importadora, que la presencia de Toyota fuera significativa.

Entre 1979 y 1982, la pick up Hilux y la cupé Celica se convirtieron en los modelos más exitosos de la marca. A pesar del cierre de la importación unos años después, algunas Hilux se siguieron importando hasta mediados de los años 80.

En 1993 sucedió el hito más importante de la marca cuando Toyota Corporation decidió su radicación en Argentina como parte de una estrategia global en el ámbito del Mercosur.

Así es la fábrica de Toyota en Zárate.

Toyota ya contaba desde fines de los 50 con una planta de montaje en Brasil. Según el criterio de Shoichiro Toyoda, chairman de Toyota Motor Corporation, la filosofía de la empresa era la de producir la mayor parte de los vehículos en los mercados a los que están destinados.

En 1993, la japonesa decidió comenzar a producir en el mercado local para abastecer a las regiones de América Latina y el Caribe.

El desembarco para construir la fábrica fue en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde adquirió 132 hectáreas para la construcción de la planta industrial que oficialmente se inició el 5 de diciembre de 1994.

El 9 de diciembre de 1996, se presentó la primera pick up Hilux argentina realizada bajo pruebas de producción. La planta fue oficialmente inaugurada el 21 de marzo de 1997 y se convirtió en la número 29 de la marca en el mundo.

Toyota Hilux 2009 y 2019.

La inversión de Toyota fue la primera de una automotriz de origen japonés y alcanzó los 150 millones de dólares entre equipamiento y capacitación del personal empleado que inicialmente era de 750 personas.

Desde allí comenzó a producirse, mediante el concepto "just in time", la pick up Hilux con motor diésel de 2.800 cc, en distintas versiones simple y doble cabina y tracción 4×4 o simple. La producción inicial estaba prevista en 10.000 unidades anuales, a un ritmo de 48 diarias, destinándose la mitad a la exportación.

En 1998 la producción se duplicó al incorporarse un nuevo turno. La Hilux se consolidó rápidamente como líder en su categoría con 30% de participación.

En el 2001, se lanzó un rediseño y actualización en motorizaciones y equipamiento. El 24 de noviembre del 2003 se produjo la unidad 100.000.

Toyota: crecimiento y nuevos modelos

En marzo del 2005, Toyota presentó la nueva generación de la pick up Hilux, combinando cabina simple y doble y tracción 4×2 y 4×4.

El 5 de octubre del 2005, y dentro del proyecto internacional IMV (Innovative International Multipurpose Vehicle), se inició la producción del primer SUV (Sport Utilitarian Vehicle) nacional: el SW4. La planta de Zárate se convirtió en la tercera en producirlo después de las de Tailandia y Sudáfrica.

Toyota SW4, el primer SUV nacional.

La cifra de producción para ambos modelos pasó de 45.000 unidades en el 2005 a 65.000 en el 2006. En julio de ese año se produjo la Hilux 200.000. La producción de ambos vehículos alcanzaba las 290 unidades por día y demandó una inversión de U$S 200 millones.

El 28 de marzo del 2007, la planta de Toyota Argentina cumplió 10 años. Hasta ese día salieron de sus líneas 320.000 unidades, la mayoría destinadas a la exportación que por entonces alcanzaba a 21 países de América Latina y el Caribe. En esa década, se incrementó notablemente el personal ocupado, pasando de 750 a 2.700 empleados.

El 25 de enero del 2011, a las 15 horas, salió de la línea de producción una unidad Hilux doble cabina 4×4 SRV color gris plata. Llevaba el número de serie 500.000.

Toyota: inversión récord

En septiembre del 2013, Toyota Argentina anunció una inversión de u$s800 millones destinada a la ampliación de su planta de Zárate. La inversión –la más importante hasta entonces realizada por una automotriz en el país– tenía como objetivo incrementar la producción de 92.000 a 140.000 vehículos anuales y posicionar a la filial argentina como base de producción y exportación de los modelos Hilux y SW4 para toda América Latina.

Las obras de ampliación fueron inauguradas en marzo del 2016 y contemplaron la construcción de una nueva planta de ejes traseros, una nueva planta de chasis, una nueva planta de pintura por electrodeposición, una nueva línea de estampado de última generación y la construcción de nuevas playas logísticas.

Además, se construyó un nuevo centro de distribución de repuestos para Hilux y SW4, de 18.000 m2. Con estas obras, la planta sumó una superficie total de 354.860 m2.

Durante el 2015, Toyota Argentina alcanzó por primera vez 10% de participación del mercado argentino. Además, obtuvo un récord en ventas locales con 65.853 unidades patentadas. Ese año la marca japonesa se convirtió en la mayor exportadora de la industria automotriz argentina enviando al exterior 70% de su producción. La cifra representaba más del 40% del total exportado por el conjunto de la industria automotriz nacional.

El 29 de noviembre del 2016, Toyota Argentina celebró un hito histórico al producir la unidad un millón desde sus inicios en 1997. La suma estuvo integrada por 860.000 Hilux y 140.000 SW4.

Ese año, la pick up Hilux fue el vehículo más vendido del mercado argentino y consolidó 11 años consecutivos de liderazgo en su segmento.

Toyota , un éxito en todo el mundo.

En el 2018, Toyota Argentina presentó la Hilux GR Sport, primer vehículo de la marca desarrollado en la región bajo la filosofía GAZOO. Este modelo off-road fue actualizado al año siguiente con una renovada estética exterior e interior y la incorporación de un motor V6 naftero de 238 cv.

Hasta el 2019, Toyota llevaba producidas en Argentina más de 1.400.000 unidades en 22 años ininterrumpidos de actividad y con una inversión acumulada de más de 2.000 millones de dólares. Con dos modelos en producción, Hilux y SW4, la automotriz japonesa sumaba una dotación de 6.200 empleados.

En agosto del 2020, Toyota Argentina registró un nuevo récord al exportar su unidad un millón. El vehículo, una pick up Hilux, fue enviada a El Salvador.

Con casi 20 años desde que comenzó el desafío, Toyota produjo casi 1.500.000 unidades y exportó más de 1.000.000.

Toyota: Gama actual

La oferta de la marca en la argentina se compone actualmente de los siguientes vehículos, los cuales abarcan segmento de pasajeros, vans, camionetas y SUV. Los modelos son los siguientes:

Etios hatch y sedán

Yaris hatch y sedán

Prius

Corolla naftero e híbrido

Camry

GT86

Innova (van)

En el segmento de SUV son los siguientes: