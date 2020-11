Vialidad Nacional: servicios, trámites y todo lo que tenemos que saber del organismo

Se ocupa del control de rutas y caminos, pero además, hay cinco trámites claves que se resuelven en el Vialidad Nacional. Te contamos cuáles son

Muchos organismos que funcionan en el ámbito de la Nación no se conocen hasta que es necesario recurrir a ellos, y este puede ser el caso de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), comúnmente llamada Vialidad Nacional.

Hay diferentes decisiones que se toman en el ámbito de Vialidad Nacional que es importante que los conductores conozcan antes de salir a la calle, ya que muchos trámites obligatorios se deben resolver previamente en el organismo.

Es por eso que repasamos cuáles son los trámites que resuelve Vialidad Nacional y de qué tareas importantes se ocupa en el ámbito nacional.

Vialidad Nacional: qué es

Para comenzar, Vialidad Nacional es un ente autárquico en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional de la Argentina. Su misión es la de mantener, mejorar y ampliar la red nacional de caminos, que es una parte de la red vial argentina. En el caso de ejecutar ampliaciones, la Vialidad Nacional está facultada para realizar juicios de expropiación ya que el terreno correspondiente al camino es considerado de utilidad pública.

Vialidad Nacional tiene un rol clave en el estado de las rutas.

Dentro de sus funciones existen además diferentes trámites que también se pueden realizar y donde es obligación acudir de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo los transportes, según las rutas que transiten y el tipo de carga que lleven, deben acercarse a Vialidad Nacional para que le aprueben un permiso.

Vialidad Nacional: Trámites

Son cinco los tipos de trámites que un particular puede realizar en Vialidad nacional. Esos son

Certificado de discapacidad

Solicitud de permisos de tránsito

Visado de planos

Redeterminación de precios

Permisos a terceros: Condiciones particulares o Contactos

Vialidad Nacional: Certificado de discapacidad

En Vialidad nacional se puede obtener el pase libre en peajes de ingreso a la Ciudad para vehículos que trasladan personas con discapacidad.

Lo que otorga Vialidad Nacional es, específicamente, el beneficio de exención de pago de peaje en los accesos o corredores viales para personas con discapacidad.

Está dirigido a todas las personas con certificado de discapacidad vigente que deseen utilizar la Red Vial Nacional Concesionada.

Lo que se necesita para realizar los trámites son los siguientes documentos:

DNI con domicilio actualizado

Constancia de CUIL

Certificado Único de Discapacidad vigente

Símbolo Internacional de Acceso o Símbolo Identificatorio del Automotor (en vigencia)

Título del Automotor

Licencia de conducir vigente del titular del vehículo o del tercero autorizado

Formulario de solicitud de exención de pago de peaje brindado por la empresa concesionaria.

Es importante recordar que Vialidad nacional exige la presencia del beneficiario y del titular del vehículo en el momento de realizar el trámite. Si el beneficiario tiene cédula azul, no es necesaria la presencia del titular del automotor.

Para realizar el trámite, es necesario acercarse con la documentación a la oficina habilitada más próxima para iniciar el mismo. Se debe solicitar un turno en la línea gratuita del acceso correspondiente o en su página web o Acceso Norte, Autopistas del Sol SA, 0800-999-9765. - Av. Panamericana 2451.

También se puede hacer en cualquiera de las estaciones de peaje sin turno previo. Corredores Viales S.A. - 0800-555-2224 o comunicándose al siguientes mail: [email protected]

Vialidad Nacional: Permisos de tránsito

El Permiso de Tránsito emitido por Vialidad Nacional rige únicamente para transporte de carga: vehículos que por sus dimensiones y/o peso requieren de un permiso de esta Repartición. Es decir, este trámite NO tiene vinculación alguna con el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), en el marco de la emergencia por el Covid-19.

Para realizar la solicitud de permiso de tránsito para transportistas o apoderados legales a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD), se debe acceder al instructivo general y conocer todos los pasos. Para ello, se debe conocer la clave fiscal.

En caso que la persona esté tramitando un permiso de Tránsito Tipo D - Maquinas en Tren Agrícola, se debe también acceder a su Instructivo específico y la nota modelo que este menciona.

Vialidad Nacional: Visado de planos

Es otro de los trámites que se pueden y deben realizar en Vialidad Nacional. El visado de planos de mensuras es obligatorio para realizar la mensura de terrenos en zona de caminos.

En las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Misiones, La Pampa, Catamarca, Salta, Neuquén y Tierra del Fuego es obligatorio contar con el visado de Vialidad Nacional en los planos de aquellos terrenos, linderos a la zona de caminos, donde se quiera realizar mesuras. Este trámite será requerido por las oficinas de Catastro, como requisito indispensable, en las jurisdicciones antes mencionadas.

Lo que se necesita para presentar en Vialidad Nacional son los siguientes datos:

Nota en original y copia dirigida al Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, incluyendo: datos del profesional actuante (matrícula profesional, domicilio, teléfono fijo, teléfono móvil, e-mail, etc.)

Copia de Informes de Dominio o Asiento Registral vigente al momento de la presentación.

También se deben presentar copias de planos antecedentes, es decir, copia de Plano Visado por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (sólo para planos de la provincia). Son tres (3) copias del plano a visar.

En la mensura deberán constar los siguientes requisitos:

Relacionar un vértice con respecto al mojón kilométrico más próximo.

Sentido de circulación indicando ciudades cercanas.

Ancho de zona de camino.

El trámite en Vialidad nacional conlleva también el pago del derecho de visado en la oficina de Tesorería de Vialidad Nacional sito Av. Presidente Julio A. Roca 738 - 1° piso, de lunes a viernes de 11 a 13 y de 14 a 16 horas. (Solo para la provincia de Buenos Aires).

Luego de realizar el pago en el ente de Vialidad Nacional, se deberá presentar la documentación en la Mesa General de Entrada ubicada en la Planta Baja del mismo edificio.

La duración de la tramitación del visado es de aproximadamente treinta (30) días a partir del ingreso del trámite en el Area de Tierras.

El costo del trámite es de 250 pesos.

Vialidad Nacional: Redeterminacion de precios

Este es otro de los trámites que se puede realizar en Vialidad Nacional. En este caso, se debe ingresar al Nuevo Sistema de Redeterminación de Precios, crear un usuario y comenzar a acceder a información sobre normativas y rango de precios.

Vialidad Nacional: Permisos a terceros

En este caso, se debe ingresar a la plataforma Trámites a Distancia y a partir de la misma realizar el permiso.

En el campo de búsqueda se debe escribir "DNV", que representa a Vialidad Nacional; Seleccioná "Solicitud de Permisos a Terceros", entre los trámites que te aparecen como resultado y si es solicitado por una empresa, iniciar la sesión entrando con el CUIT y la clave fiscal de la misma. Si es personal, se puede entrar con la clave fiscal o con el usuario de Mi Argentina.

El trámite permite solicitar, de manera absolutamente digital, la autorización pertinente para la ejecución de obras de terceros dentro de la zona de camino de las Rutas Nacionales.

De este modo, se genera el expediente por el que va a transcurrir todo el trámite de Permisos a Terceros para la obra.

Cuándo no se exige un permiso de tránsito

De acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito 24449- Art 53 inciso c) los vehículos y su carga no deben superar las siguientes dimensiones máximas:

Ancho: 2,60m

Alto: 4,30m

Largo:

Camión simple: 13,20m

Camión con acoplado: 20,00m

Unidad tractora con semirremolque: 18,60m

Unidad tractora con semirremolque y acoplado: 20,50m

Si quiero trasladar en mi automóvil una bicicleta, moto, kayak, etc. no se necesita permiso para circular en la Red Vial Nacional. En ese caso deberá contactarse con la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de 0800-122-2678 o 5295-2400 y/o bien consultar la Ley Nacional de Tránsito.

Cuándo se debe tramitar un permiso de tránsito:

Un permiso de tránsito en Vialidad Nacional se otorga para la circulación de vehículos especiales que han sido diseñados para transportar diferentes clases de cargas excepcionales

Estos vehículos pueden ser:

Semirremolques: Cuando supera las siguientes dimensiones máximas:

Ancho: hasta un 30% de la trocha, saliente trasera entre 1,00m y hasta 2,00m.

Alto: no puede superar los 4,30m.

Largo: entre paragolpes no puede superar los 18,60m.

Carretones: vehículos cuya capacidad de carga tanto en peso como en dimensiones supera los vehículos convencionales y transporta cargas indivisibles (cargas que no pueden fraccionarse para su traslado).

Equipos Autotransportados NO Motores: Fabricados desde su origen como ser Plantas Asfálticas, Usinas, Equipos Especiales Petroleros, etc.

Según Vialidad Nacional, los camiones deben cumplir con varios requisitos para circular.

Maquinarias Especiales Autopropulsadas: Grúas, Camión de uso Petrolero, etc.

Los trámites de otorgamientos de permisos en Vialidad Nacional son gratuitos. En el caso del Permiso de Cargas, el equipo posea exceso de peso por eje, abonará el canon determinado por deterioro del pavimento en carácter oneroso.

Vialidad Nacional: otros trámites

En Vialidad Nacional se pueden realizar otros trámites y obtener respuesta a otras dudas. Entre estas se encuentran:

¿Dónde tramito el Símbolo Internacional de Acceso o Símbolo Identificatorio del Automotor?

La Agencia Nacional de Discapacidad emite los Símbolos Internacional de Acceso e Identificatorio del Automotor que le garantizan a toda persona con discapacidad el derecho al libre tránsito y estacionamiento (derecho regulado por las normas de tránsito de cada localidad o municipio). Es importante aclarar que mencionados Símbolos no garantizan la exención de pago de peaje. Podés consultar cómo tramitar mencionados Símbolos ingresando a https://www.snr.gob.ar/simbolos/

¿Se realiza exención de pago de peaje a Veteranos de Guerra de Malvinas para la Red Vial Nacional concesionada?

No. En la actualidad está vigente la Ley Provincial N° 14.793 sancionada en el 2015 por el legislativo de la Provincia de Buenos Aires. En su defecto, mencionada ley tiene alcance en las rutas y autopistas que dependen del Estado Provincial. La exención se realiza presentando el DNI renovado el cual indica que el usuario es Veterano de Guerra, no es necesario realizar algún trámite en particular.

Si tuve un accidente mientras circulaba por una ruta nacional concesionada con un animal y/o un objeto suelto sobre la calzada ¿Dónde puedo realizar el reclamo?

Si el incidente se tratara de una ruta nacional concesionada deberás realizar tu reclamo a través de Libro de Quejas/Sugerencias disponible en todas las Estaciones de Peaje de la Empresa concesionaria o a través del correo electrónico de la misma.

En caso de haber realizado el reclamo ante la empresa y no haber obtenido respuesta y/o la mismas haber resultado insatisfactoria contactate con nuestro Centro de Atención al Usuario de Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. al 0800-222-6272, o a través de [email protected] o completando nuestro Formulario de Contacto Web.

Vialidad Nacional habilita el pase libre a personas con discapacidad.

Si tuve un accidente mientras circulaba por una ruta nacional no concesionada con un animal y/o un objeto suelto sobre la calzada ¿Dónde puedo realizar el reclamo?

Si el incidente se tratara de una ruta nacional no concesionada tenés que presentar una Nota en la Mesa de Entradas de la Dirección Nacional de Vialidad (Av. Pres. Julio A. Roca 738 PB - CABA - C.P.: C1067ABP) o bien ante el Distrito correspondiente, de lunes a viernes de 09 a 16 hs. con las siguientes características:

Si detecto alguna falta de mantenimiento (luminarias, poda de árboles, corte de pastos, limpieza general, etc.) en alguna ruta concesionada ¿Dónde puedo realizar el reclamo?

En estos casos podrá realizar su pedido a través de las líneas gratuitas de atención al usuario o correo electrónico de la empresa concesionaria correspondiente.

En caso de haber realizado el reclamo ante la empresa y no haber obtenido respuesta y/o la mismas haber resultado insatisfactoria contactate con nuestro Centro de Atención al Usuario de Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. al 0800-222-6272, o a través de [email protected] o completando nuestro Formulario de Contacto Web

Si detecto alguna falta de mantenimiento (luminarias, poda de árboles, corte de pastos, limpieza general, etc.) en una ruta nacional no concesionada ¿Dónde puedo realizar el reclamo?

Si el incidente se tratara de una ruta nacional no concesionada podrás realizar su reclamo a través de nuestro Centro de Atención al Usuario de Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. al 0800-222-6272, o a través de [email protected] o completando nuestro Formulario de Contacto Web

En caso de querer colocar un cartel, construir una alcantarilla o camino, grabar una publicidad o realizar una campaña de concientización en la Red Vial Nacional ¿De qué forma solicito la autorización?

En esos casos, deberás gestionar un permiso de terceros.

Si preciso solicitar un servicio de grúa o asistencia mecánica en una ruta nacional ¿De qué modo y por qué medio puedo realizarlo?

Ante la necesidad de grúa o auxilio en ruta nacional no concesionada deberás solicitar un servicio de grúa / auxilio propio. En caso de considerarlo necesario podés dar a aviso a la fuerza de seguridad correspondiente (Policía, Gendarmería).

Vialidad Nacional no es responsable en caso de accidentes.

¿En qué momento debe la empresa concesionaria realizar el quiebre de barreras por demoras en el peaje?

Respecto a este tema se debe tener en cuenta que la legislación vigente establece, en los Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como tiempo máximo de espera el transcurrido entre el momento en que se posicionan en el carril y el momento de pago no supere los dos (2) minutos para vías exclusivas de automóviles y los tres (3) minutos para vías de tránsito mixto. El número máximo de vehículos detenidos en una sola fila para el pago de peaje no podrá exceder en ningún caso los veinte (20) vehículos.

En el caso de los Corredores Viales Nacionales el tiempo transcurrido entre el momento en que se posicionan en el carril y el momento de pago no debe superar los tres (3) minutos para vías exclusivas de automóviles y los cuatro (4) minutos para vías de tránsito mixto. El número máximo de vehículos detenidos en una sola fila para el pago de peaje no podrá exceder en ningún caso los quince (15) vehículos.

A la vez, el 80% de las cabinas habilitadas en ese momento deben encontrarse en estado de congestionamiento, es decir a una distancia que supere los 120 metros de las cabinas de cobro (línea blanca de extrusión).