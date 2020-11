Car One llegó a Uruguay para revolucionar el sector automotor del país

El 20 de noviembre abrió la primera sección del primer megacentro de automóviles que se instala en el vecino país. Cuánto invirtió y cómo funcionará

Con una inversión total de aproximadamente 100 millones de dólares, en 2017 comenzó la construcción de Car One, el primer megacentro de automóviles en Uruguay, ubicado en ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros.

"Este proyecto se caracteriza por ofrecer a los clientes la posibilidad de facilitar la experiencia de compra de un vehículo, brindando además todos los servicios vinculados a la adquisición del mismo, simplificando así el tradicional proceso a un solo día y lugar", expresó Omar Daneri, CEO de Car One en Uruguay.

El 20 de noviembre abrió la sección automotriz, que corresponde a la primera de las tres etapas de la iniciativa, que estará abierta al público todos los días desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou; la primera dama, Lorena Ponce de León; el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; el actual y el electo intendente de Canelones, Tabaré Costa y Yamandú Orsi, respectivamente; así como de Manuel Antelo, el empresario y líder del sector automotor de Argentina, creador de la empresa.

Emiliano Aldabalde, director Comercial de Car One Uruguay, aseguró que están "orgullosos de abrir las puertas de esta iniciativa que comenzó hace más de tres años y que ofrece una propuesta tan original como innovadora que sorprenderá a los uruguayos".

Opciones

Car One contempla desde la forma de pago del vehículo hasta el seguro del mismo, ofreciendo 12 marcas 0 km que representan más del 75% de las ventas del mercado, tales como Nissan, Renault, Volkswagen, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Changan, JMC, Chevrolet, BAIC, Jeep y Suzuki; además de 400 usados garantizados en stock, que se podrán probar y adquirir en el día.

"Por lo tanto, brindamos una amplia variedad de opciones, en la que sin lugar a dudas los clientes encontrarán el vehículo que están buscando, tanto para comprar el primero como para renovarlo, contando a su vez con la posibilidad de entregar su unidad usada como forma de pago, además nuestros clientes tendrán la posibilidad de solo vender su auto mediante nuestros - Sistema de compra inmediata - , o bajo nuestro programa de - Dueño vende – ", agregó Daneri.

Los modelos usados serán comercializados por Car One bajo su sistema de inspección, selección, reacondicionamiento y garantía.

"En otras palabras, el trabajo de investigar en Internet uno o varios modelos de automóviles, dirigirse hasta una automotora, verlo y percatarse de que tal vez no es lo que se esperaba o incluso que dicho local no cuente con la opción deseada, ocasiona que se repita todo el proceso, llevando diferentes días. En Car One, este largo proceso se acota a un solo día y lugar", explicó Aldabalde.

La empresa ofrecerá tanto automóviles usados garantizados como con los 0 km así como servicios asociados a la comercialización

Modelo

El proyecto replica en Uruguay el exitoso modelo de negocios con 23 años de trayectoria en Argentina, que lleva a cabo el empresario y líder del sector automotor del país vecino Manuel Antelo.

Inspirado en el negocio de una compañía estadounidense de automóviles usados, Car One Argentina inició en 1997 en Buenos Aires como una propuesta comercial de venta de vehículos usados garantizados y dos años después, tras la gran aceptación que alcanzó por parte del público, se incorporaron los 0 km.

En el caso de Uruguay, contará desde el inicio tanto con automóviles usados garantizados como con los 0 km, incluyendo además todos los servicios asociados a la comercialización de autos tales como seguros, financiación, accesorios, gestoría, etcétera.

En una segunda etapa, Car One agregará otros servicios como gastronomía, un supermercado de más de 4000m2, redes de cobranza, estación de servicios, farmacias, entre otros.

En estas dos primeras etapas este ambicioso proyecto, generará más de 500 puestos de trabajo directos.

La firma de Manuel Antelo desembarcó en Uruguay

Con una duración estimada de dos años, la última fase consiste en un predio residencial de 200 apartamentos, cuya construcción comenzará junto con la segunda etapa en el primer semestre del 2021.

Diseñado por el estudio Gómez Platero y construido por la empresa CIEMSA, el moderno edificio se fusiona con el paisaje natural que rodea el predio de 14 hectáreas, que brinda un ambiente verde inigualable, ideal para toda la familia.

"Ante las complejas circunstancias, creemos que esta iniciativa que reúne todo lo que mueve a las personas en un solo lugar, representará un gran aporte para impulsar la economía nacional, creando nuevos empleos en un momento clave para Uruguay", añadió Daneri.

Por otro lado, Aldabalde destacó que "se ofrecerá una amplia variedad de beneficios y flexibilidades para la adquisición de un vehículo, a través de diferentes formas de pago, considerando especialmente la situación actual, con el objetivo de que la misma no sea un impedimento para acceder a un automóvil".

Las instalaciones cumplirán con todas las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), por lo que al ingreso se tomará la temperatura a cada persona, se solicitará el uso de alcohol en gel y del tapabocas, que será obligatorio dentro de Car One.

Para conocer más acerca de Car One, se puede seguir sus redes sociales a través de @caroneuy en Facebook e Instagram o ingresar a su web oficial www.carone.com.uy .