Scania: Probamos el R 410 6x2 a GNC y te contamos por qué son el puente hacia la electrificación

La marca comercializa una línea de vehículos más eficiente para uso con GNC y GNL. Son la gran alternativa para lograr un menor impacto ambiental

La migración de los vehículos de todos los segmentos a las nuevas tecnologías de propulsión ya es una realidad, y por eso las grandes automotrices tienen entre sus exponentes modelos eléctricos e híbridos.

En el caso de los Vehículos Pesados, también se espera una transición hacia el uso de impulsores más eficientes, pero antes de llegar a los eléctricos, que es la última tecnología, se espera que pasen por otros propulsores.

En este contexto, desde Scania Argentina, empresa líder en la fabricación y venta de camiones de alta gama, aseguran que el GNC será el medio que marcará la evolución de los camiones hacia un camino más sustentable en los próximos 10 años.

La sueca, que en 2018 incursionó en el país con el primer camión con un motor gestado desde su nacimiento para usar con gas, y que desde el comienzo de este año tiene una línea de productos Green Efficiency, compuesta por camiones, buses y motores capaces de funcionar a GNC, GNL y biogás, está convencida de que estos propulsores son ideales para quienes buscan con sus empresas de transporte y logística cuidar el medio ambiente.

Además, el uso del gas natural es para la marca el puente hacia otras tecnologías que llegarán más adelante, pero que al estar más lejos en término de desarrollo de infraestructura (hace falta una red de cargadores eléctricos), es actualmente el camino ideal porque son motores que gastan menos y, además, disminuyen notablemente la contaminación ambiental.

En contrapartida a la electricidad y la falta de cargadores, el gas natural representa el 24% de la matriz energética mundial y un 26% de la matriz energética de América Latina y el Caribe. Además, hay varios proyectos en desarrollo.

Julián Rosso, Jefe de Ingeniería de Ventas de la compañía, explicó cómo se materializan las ventajas del gas natural, las cuales también se pudieron comprobar a través de la prueba de manejo realizada por iProfesional del último modelo que sumó la compañía, el R 410 6x2 a GNC.

Entre los puntos a favor, se encuentra que reduce hasta en un 20% el CO2; mejora el impacto del ácido nitroso, que es 230 veces más contaminante que el CO2 y baja a 0 con el GNC; y disminuye la contaminación sonora, reduciendo el nivel de ruidos.

En cuanto a la autonomía de estos camiones, depende mucho del tipo de carga y del modo de conducción, pero en el caso del GNC llega a unos 500 km promedio, pero la rentabilidad es proporcionalmente superior. En el caso del GNL alcanza los 1.100 km.

Consultado el especialista sobre el diseño del resto del vehículo, y las diferencias con los típicos impulsados con diésel, aseguró que no tiene modificaciones, lo cual se pudo comprobar durante el recorrido realizado en el circuito de FADEEAC, donde se comprobó el silencioso motor, la facilidad para manejar el R 410 y el confort en el andar, típico de cualquier Scania.

"Mecánicamente hablando, la diferencia es que el motor está diseñado para gas. Si bien comparte algunas piezas con el diésel como el bloque motor, buena parte se rediseñó para que funcione de esta forma desde su origen. También todo el circuito de GNC es nuevo. El resto es igual y cada camión se configura según la operación del cliente", comentó el directivo.

El futuro

Sobre la penetración de estos vehículos en el mercado, en Scania aseguran que llevan vendidas 50 unidades en muy pocos meses y que el crecimiento será notable en 2021. "La decisión de compra pasa por elegir el ahorro y el impacto en la performance ambiental del camión. Es más sustentable en materia de emisiones", explican en la marca.

Otro detalle muy valorado es que este camión prácticamente no larga humo y no existe huella de carbono. También tienen una emisión sonora de la mitad de un camión diésel, es muy silencioso, y no emite vibraciones.

Los clientes

Para que los clientes puedan conocer la tecnología y testear estos modelos, en Scania cuentan con tres demos que están a disposición para que se lo pongan en práctica en sus actividades cotidianas.

Esto garantiza que cada comprador ya conozca de qué se trata el vehículo impulsado a GNC y cómo se adapta al uso diario que le den en la empresa.

Para finalizar, la pregunta fue sobre la migración a esta tecnología como puente hasta la llegada de los eléctricos, si será un hecho.

"En el transporte pesado y de pasajeros es donde más cuesta moverse a otras tecnologías, por las características de lo que tienen que hacer. Entonces los híbridos, eléctricos, y otros alternativos, van llegando pero cuesta más, dependen además de canales tecnológicos que desarrollar. Pero eso no pasa con el GNC, además tenemos 30 años de experiencia en el uso. Igual no diría que va a ser de un día para otro, sino progresivamente, pero el gas llegó para quedarse y será el combustible alternativo al diésel por los próximos 10 años".

Otro dato importante es que los camiones están adaptados para el biogás, una característica muy importante para el futuro.

En resumen

Ventajas del GNC: Como síntesis, en Scania enumeran las siguientes ventajas en el uso del gas natural

• En el planeta hay más disponibilidad de gas que de petróleo, por lo que los países que lo tienen pueden fijar precios locales y reducir costos.

• El gas natural, aun siendo derivado del petróleo, contamina un 20% menos que el gasoil. El biogás es renovable y reduce en un 90% el nivel de contaminación respecto de los motores diésel.

• Permite la reducción de un 40% en los costos operacionales.

• El gas natural como combustible reduce las emisiones de CO2 hasta un 20%, y el biogás hasta un 90%. En cuanto a la reducción de otras emisiones reguladas por las normas Euro, se destacan: NO2 en un 100%, NOX en un 80%, PM (partículas en suspensión) en un 96% y SO2 (Dióxido de azufre) en un 100%.