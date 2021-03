Qué registro automotor me corresponde: te explicamos cómo averiguarlo

Para cualquier trámite que se debe hacer referido a un vehículo es importante saber qué registro automotor me corresponde. Te contamos cómo averiguarlo

Saber qué registro automotor me corresponde es necesario para cada trámite que se vaya a realizar con un vehículo, ya sea para la radicación original, cuando recién se compra y se retira del concesionario, o bien para una transferencia o denuncia de venta posterior, al momento de querer venderlo en una agencia o directamente hacer el negocio con otro interesado, que sería el nuevo dueño.

En cualquier caso, qué registro automotor me corresponde es un dato clave y esto se podrá saber ingresando a la página web de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor –DNRPA-, y dirigiéndose a la sección consultas.

Es un trámite rápido y fácil de concretar, para el cual, la forma de saber qué registro automotor me corresponde, se podrá averiguar de dos maneras: tanto por domicilio como por patente, depende qué tipo de trámite se vaya a realizar.

Qué registro automotor me corresponde por domicilio

En el caso de necesitar averiguar qué registro automotor me corresponde por domicilio (puede ser cuando recién se compró el auto y todavía no se ha radicado en ninguna jurisdicción), se debe ingresar a la sección consultas de la DNRPA, allí dirigirse al apartado que dice "radicación por domicilio".

Una vez en la sección correspondiente, para saber qué registro automotor me corresponde, se debe seleccionar si es un trámite que debe realizarse para un automotor (auto, SUV, pick up, o camión, entre otros) o para una moto (de cualquier cilindrada y modelo). Una vez que se hace esa selección, el siguiente paso es "aceptar".

Qué registro automotor me corresponde: averiguación por domicilio.

Avanzando en el sistema, el próximo paso que debe realizarse dentro de la categoría para saber qué registro automotor me corresponde, es señalar la provincia donde reside la persona que tiene que radicar el auto e indicar el departamento al cual corresponde. No es necesario conocer la localidad con exactitud, sino únicamente el departamento.

Paso seguir, es fundamental indicar la altura de la calle donde vive la persona (no es necesario poner el nombre de la calle) ya que las radicaciones varían por número par o impar y eso es lo que definirá que registro automotor me corresponde. Es importante saber que los registros seccionales tienen jurisdicciones por domicilio delimitadas por la Dirección Nacional. Esto significa que de acuerdo a la calle y numeración de dicho domicilio, se enviará la carpeta al registro que corresponda, definiendo de esta forma qué registro automotor me corresponde.

Una vez completados todos los pasos, se obtienen todos los datos correspondientes a qué registro automotor me corresponde con la calle, código postal y horarios de atención al público. Como posibilidad adicional, permite imprimir toda esta información en una pestaña adicional de la ventana a fin de tener todo grabado.

Qué registro automotor me corresponde por patente

Otra forma de saber qué registro automotor me corresponde es por patente. En este caso, que es cuando el auto ya está patentado y se quiere realizar algún trámite como transferencia, averiguación de antecedentes, entre otros. Lo que se hace es ingresar a la sección consultas de la misma web de la DNRPA y allí se dirige a la sección radicación por patente.

Qué registro automotor me corresponde: radicación por patente.

Una vez en el lugar, se indica la patente del vehículo (serán siete números y letras si corresponde a la nueva patente del Mercosur o seis números y letras si es la anterior placa de la patente que se usaba solo en Argentina), se coloca el código verificador capcha y luego se abrirá una ventana con todos los datos correspondientes a qué registro automotor me corresponde, el horario de atención al público y la dirección del mismo.

Qué registro automotor me corresponde: qué es radicación por patente

La radicación por patente es cuando el auto en cuestión ya "nació", ya se otorgó el correspondiente certificado de fabricación-importación con su inscripción inicial y se le otorgó un número de dominio (patente). Con estos pasos se abre el correspondiente Legajo "B".

"El Legajo"B" es donde se guarda cronológicamente la historia del vehículo. Todo trámite que se registre se va guardando en él.

Además, en la Dirección Nacional, hay un segundo legajo de respaldo. Cada trámite que el registro inscribe, hoy se digitaliza y se envía por vía electrónica a ese segundo legajo.

Qué registro automotor me corresponde por provincia

Además de indicar qué registro automotor me corresponde por patente y domicilio, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor informa la totalidad de registros que existen en todos el país. En la sección registros seccionales se brinda toda la información por provincia, a la cual se puede acceder por código postal, sección o provincia.

Qué registro automotor me corresponde: trámites a realizar

Son varios los trámites que se deben realizar en el registro automotor y por eso la importancia de conocer con exactitud qué registro automotor me corresponde, ya que de ir a uno equivocado no será atendido. Pero además de hacerlo de forma presencial, muchos de ellos se pueden iniciar de forma online.

En otra etapa, seguramente será importante saber qué registro automotor me corresponde porque una vez iniciado el trámite, en algún momento habrá que acercarse a realizar alguna firma.

Qué registro automotor me corresponde: trámites online

Dentro de la DNRPA, además de las averiguaciones para hacer trámites de forma presencial, y la importancia de saber qué registro automotor me corresponde, también se pueden hacer trámites online.

Entre ellos, se pueden iniciar de forma remota los siguientes trámites, para luego averiguar qué registro automotor me corresponde y hacerlo de forma presencial.

Ellos son:

Transferencia digital: iniciá la precarga del formulario 08 digital

iniciá la precarga del formulario 08 digital Informes online: solicitá informes de estado dominio, histórico titularidad o multas e infracciones y recibilo por correo electrónico.

solicitá informes de estado dominio, histórico titularidad o multas e infracciones y recibilo por correo electrónico. Turnos para consultas o asesoramiento: exclusivamente para consultas o asesoramiento en un registro seccional.

exclusivamente para consultas o asesoramiento en un registro seccional. Estimador de costos: calculá los costos aproximados para la inscripción de un vehículo 0 KM o la transferencia de un vehículo usado.

calculá los costos aproximados para la inscripción de un vehículo 0 KM o la transferencia de un vehículo usado. Subsanación o retiro de trámites: verificá el estado de tu trámite y solicitá un turno para retirarlo o subsanarlo.

verificá el estado de tu trámite y solicitá un turno para retirarlo o subsanarlo. Descarga de documentación: descargá y validá tus documentos.

descargá y validá tus documentos. Mandatarios: ingreso exclusivo para mandatarios registrados.

ingreso exclusivo para mandatarios registrados. Escribanos: ingreso exclusivo para escribanos.

ingreso exclusivo para escribanos. Prenda digital: BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior SA) Obtención del Código de Prenda Digital. Disposición N° 220/18

BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior SA) Obtención del Código de Prenda Digital. Disposición N° 220/18 Asociaciones profesionales: acceso exclusivo para asociados registrados. Turnos Exclusivo Sede Central Av. Corrientes 5666, CABA.

acceso exclusivo para asociados registrados. Turnos Exclusivo Sede Central Av. Corrientes 5666, CABA. Turnos exclusivos para presentación de documentación específica (Oficios, Notas, Trámites de importación) .

Solicitar turno para Certificado de Antecedentes Penales: tramitá tu Certificado de Antecedentes Penales.

tramitá tu Certificado de Antecedentes Penales. Cancelar turno: si tenés un turno ya asignado y no podés ir, seleccioná esta opción para cancelarlo.

Qué registro automotor me corresponde: cédula azul

Uno de los trámites presenciales para los cuales es importante conocer qué registro automotor me corresponde, y que también se realiza de forma frecuente, es el trámite para obtener la cédula azul.

Mediante este trámite, el titular del vehículo solicita al Registro de la Propiedad del Automotor en el cual está radicado el rodado la expedición de una o más Cédulas Azules (Cédulas de identificación para autorizado a conducir), a fin de instrumentar documentalmente la autorización a un tercero para usar el automotor.

Este autorizado a conducir deberá exhibir solamente la cédula azul para poder circular con el vehículo. No es necesario circular también con la cédula verde.

La documentación que se debe presentar es la siguiente:

1 - Documento de Identidad del titular (DNI, LC, LE) . En el caso de que la cédula azul sea solicitada por el representante legal del titular o un apoderado deberá presentar los instrumentos que acrediten la personería invocada. En los supuestos en los cuales la firma en el formulario esté certificada por escribano público o por el Registro pero en una oportunidad anterior a la fecha de la presentación y sea otra persona quien presente el trámite ante el Registro, esa persona además, deberá presentar su DNI y un Formulario 59 (que entregará el Registro), previo conocimiento del dato qué registro automotor me corresponde.

. En el caso de que la cédula azul sea solicitada por el representante legal del titular o un apoderado deberá presentar los instrumentos que acrediten la personería invocada. En los supuestos en los cuales la firma en el formulario esté certificada por escribano público o por el Registro pero en una oportunidad anterior a la fecha de la presentación y sea otra persona quien presente el trámite ante el Registro, esa persona además, deberá presentar su DNI y un (que entregará el Registro), previo conocimiento del dato qué registro automotor me corresponde. 2 - Formulario "02" (que le entregarán en el Registro), en cuyo rubro "Observaciones" se consignará la leyenda "Cédula de identificación para autorizado a conducir" y a continuación el apellido, nombre, tipo y número de documento (DNI, LC, LE) de las personas o la persona autorizada a circular con el automotor. En caso de no ser suficiente el espacio en el formulario podrá adjuntar una hoja simple que se correlacionará al trámite, con firma del peticionario certificada por escribano público o por el Encargado del Registro. También se podrán pedir estas cédulas azules cuando se solicite trámites con otros formularios por medio de los cuales deba expedirse una nueva cédula verde. En todos estos casos se abonará el arancel correspondiente a esta petición, pero no será necesaria la presentación de un Formulario 02 al efecto.

(que le entregarán en el Registro), en cuyo rubro "Observaciones" se consignará la leyenda "Cédula de identificación para autorizado a conducir" y a continuación el apellido, nombre, tipo y número de documento (DNI, LC, LE) de las personas o la persona autorizada a circular con el automotor. En caso de no ser suficiente el espacio en el formulario podrá adjuntar una hoja simple que se correlacionará al trámite, con firma del peticionario público o por el Encargado del Registro. En todos estos casos se abonará el arancel correspondiente a esta petición, pero no será necesaria la presentación de un Formulario 02 al efecto. 3 - Nota con carácter de declaración jurada con firma del solicitante certificada por escribano público o por el Encargado de Registro (que no percibirá por ello arancel alguno), en la que el titular manifieste, conocer que la autorización dada no modifica su responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa, como asimismo declare conocer que esta Cédula confiere el mismo tratamiento que el asignado a la Cédula Verde a los efectos de permitir la circulación del vehículo dentro del país, así como el egreso temporario del mismo.

Qué registro automotor me corresponde: modificaciones

Saber qué registro automotor me corresponde también es importante para llevar adelante un cambio de radicación del legajo, lo cual no sólo depende de que un vehículo se venda y por lo tanto pase a tener un nuevo dueño ubicado en una zona distinta.

Teniendo en consideración que la seccional donde se realiza el registro depende del domicilio del titular del vehículo, si esta persona cambia de dirección debe notificar a la DNRPA y realizar la modificación pertinente.

Para acceder al legajo de un vehículo hay que saber qué registro automotor me corresponde.

En este último caso, quien debe solicitar el cambio de radicación es el titular del dominio. En cambio, cuando se trata de una transacción, quien adquiere el vehículo puede hacerse cargo del trámite siempre que presente la documentación correspondiente y se encuentre habilitado para inscribir la titularidad a su nombre. En este caso también necesita saber qué registro automotor me corresponde.

Es importante aclarar que estas gestiones se pueden realizar en tanto no haya ningún problema judicial de por medio, ya sea en relación al vehículo en cuestión o a las personas involucradas en la compra y venta del mismo.

Qué registro automotor me corresponde: acceso al legajo

Una vez que se sabe en qué registro automotor me corresponde y se encuentra el legajo del vehículo objeto de interés, se habilita la posibilidad de acceder a la información contenida en el mismo. Este trámite no es tan sencillo, aunque no por esto deja de ser fácil de realizar.

En primer lugar, lo puede efectuar cualquier persona siempre y cuando sea mayor de 18 años y presente un documento que acredite su identidad. Por lo demás, se puede hacer mediante dos vías: semipresencial y presencial. Para ambas es necesario ingresar a la página web de DNRPA y buscar allí el trámite titulado "Consulta de legajo". Una vez hecho esto aparecerán los pasos a seguir y la documentación que se debe presentar.

Es conveniente destacar que este trámite se realiza la mayoría de las veces en ocasión de una compra-venta que requiera a su vez un cambio de titularidad para lo cual se debe conocer qué registro automotor me corresponde.

Qué registro automotor me corresponde: otros datos

Más allá del legajo, hay información básica que tener a mano para cualquier operación con un vehículo y al momento de averiguar qué registro automotor me corresponde.

Para asegurarse una operación de compra-venta segura es recomendable que el adquirente solicite: Informe de dominio, Verificación policial, Libre deudas de patentes y de infracciones de tránsito, así ante cualquier eventualidad y frente a la Ley quedara contemplado como "comprador de buena fe".

Conocer qué registro automotor me corresponde, clave para hacer trámites.

Este no es el único paso importante. Para radicar un auto, hay otros requisitos básicos que cumplir, como por ejemplo el grabado de partes, tener los elementos de seguridad esenciales, como un matafuegos, y decenas de puntos más, pero sin la radicación, para lo cual se necesita saber qué registro automotor me corresponde, directamente no saldrá a la calle.

Qué registro automotor me corresponde: turnos online

Es importante recordar que la DNRPA informa que la solicitud de turnos para trámites registrales se realiza únicamente a través de la página web oficial de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Esta es la única forma de arrancar con un trámite, donde de paso se podrá informar qué registro automotor me corresponde.