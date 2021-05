Deudas de patentes CABA y PBA: consulta de boletas y saldos

Si necesitás averiguar las deudas de patentes CABA o de otra jurisdicción, todo se puede hacer a través de la web. Te contamos el paso a paso

Muchas veces el pago de una patente se pasa por alto o no se puede realizar a término, entonces, es necesario consultar qué nos falta pagar y cuáles son los recargos para ponernos al día. Para eso, a la hora de saber las deudas de patentes CABA o PBA (Capital Federal o Provincia de Buenos Aires), todo se puede lograr a través de internet.

Los titulares de vehículos deben tener este impuesto al día y saber si tienen deudas de patentes CABA o GBA porque, en caso de querer realizar una operación de compra-venta, tendrá que estar al día.

Para eso te contamos paso a paso de cómo conocer las deudas de patentes CABA, GBA y otras jurisdicciones.

Deudas de patentes: ¿Qué es?

Para saber más sobre este impuesto, cabe destacar que la patente es un impuesto automotor que grava la radicación del vehículo, tanto sea en la Provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el resto del país. Es un impuesto anual y se paga en 6 cuotas bimestrales. Es importante conocer las deudas de patentes CABA o del resto del país antes de comprar un vehículo, porque eso podría evitar grandes problemas futuros.

Deudas de patentes CABA: si no está al día, se puede entrar en moratoria.

Cuánto se paga depende de cuánto vale el vehículo: esto se calcula anualmente de acuerdo a sus características y valores asignados por los entes pertinentes. De este análisis sale un valor y junto con la radicación específica del automóvil, se podrá consultar su deuda de patente automotor.

Deudas de patentes CABA

Para conocer cuáles son las deudas de patentes CABA, este trámite se puede hacer ingresando a la página de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos- AGIP-, en la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez que se haya ingresado al sitio oficial, para conocer las deudas de patentes CABA se debe ingresar el dominio del auto dos veces (a fin de chequear que se el dato correcto), luego se debe indicar que no es un robot, y posteriormente se debe hacer clic en consultar.

Por resguardo del secreto fiscal, las boletas obtenidas sin dígito verificador no contendrán los datos del contribuyente (nombre y dirección). En caso de quererlo, hay que colocar el dígito verificador y ahí se obtendrá con nombre, apellido y domicilio.

Patentes CABA: ¿cómo pagar?

Una vez que se obtiene la información sobre las deudas de patentes CABA, hay diferentes formas para ponerse al día y realizar el pago de la patente.

Una de las alternativas cuando se hacen trámites con las deudas de patentes CABA es realizar el pago online con tarjeta de crédito.

Según indican en la página de AGIP, también se pueden pagar las patentes adeudadas de manera más ágil y sencilla, en cualquier momento y lugar, a través de la aplicación AGIP Mobile. Para descargarla, es necesario contar con Clave Ciudad para su uso. Para instalar la aplicación en su celular:

Desde Google Play, si su celular tiene sistema operativo Android.

Para instalar la aplicación desde la PC: Descargue la app, si el celular tiene sistema operativo Android

Otras formas de pago

Las deudas de patentes CABA también se pueden poner al día por pago online desde la boleta web con tarjeta Mastercard y Maestro.

Deudas de patentes CABA: se puede abonar por Internet.

Otra alternativa es por Home Banking, en PagoMisCuentas, links pago VISA HOME, MasterConsultas, Billetera País y Provincia Net.

Para liquidar las deudas de patentes CABA también se puede acudir a los canales de Pago Electrónico puede pagar su boleta con el código para cajeros automáticos. Entre ellos se encuentran:

Red Banelco

Red Link

También se puede realizar a través del Call Center de Visa llamando al 4379-7700 ó desde el interior a través del 0810-666-7700.

Pago con QR

Para estar al día y no tener deudas de patentes CABA, se habilitó el Código QR en las boletas que se obtienen desde la página web. A través de este código se podrá realizar el pago con tarjeta VISA. Sólo es necesario escanear a través del celular el Código QR con la aplicación de lectura específica.

En caso de querer estar al día y no tener deudas de patentes CABA, pero si no se tiene el documento original, el pago se puede hacer con el número de dominio en autos o motos, y se puede concretar el pago en la Red Pago Fácil, Rapipago o Provincia NET (ex Bapro). Un dato importante para tener en cuenta es que solo pueden pagarse posiciones no vencidas.

A su vez, de manera presencial con la boleta en mano, para no tener deudas de patentes CABA, el pago se puede realizar en Red Pago Fácil, Rapipago, Provincia NET (ex Bapro) y Cobro Express.

También se puede abonar en banco Ciudad o con la boleta sólo para clientes en las diferentes entidades bancarias:

Santander Río

BBVA Francés

Galicia

BANCO CREDICOOP

Sociedad Militar Seguro de Vida

Banco Provincia

Banco Ciudad

Deudas de patentes CABA: su importancia

Muchas veces las personas se preguntan para qué sirve el pago de la patentes y por qué es tan importante no contar con deudas de patentes CABA o de otras jurisdicciones.

Este impuesto grava la radicación de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otros lugares y obliga al pago de un tributo de carácter anual, dividido en 6 cuotas bimestrales.

La valuación de los automotores se calcula anualmente de acuerdo a sus características y los valores asignados por la cámara representativa de la actividad aseguradora automotriz, compañías aseguradoras, publicaciones especializadas y la cámara de concesionarios oficiales. Los vehículos con guarda habitual o estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben ser radicados también en ella.

Deudas de patentes CABA: está a cargo de la AGIP, mientras que en provincia depende de ARBA.

Es importante conocer casos especiales.

Por ejemplo, aquellos dominios dados de alta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 01 de noviembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, tuvieron un vencimiento especial para la cuota 01 durante el mes de marzo. Dada la fecha de alta, los mismos no ingresaron en la primer emisión del año. Luego continúan con el cronograma de pago establecido para el resto de las cuotas. En el caso de haber adherido al débito automático, no se efectuará el débito de la cuota 1 por ese medio, aunque hayan mediado 60 días desde la adhesión.

Deudas de patentes: descuentos

En general, la mayoría de las jurisdicciones cuentan con beneficios para aquellos que hayan pagado en tiempo y forma.

De esta manera, con respecto a las patentes de CABA, aquellos que pagaron todas las cuotas del 2020 en forma bimestral, obtienen un 10% de bonificación por buen cumplimiento, el cual se aplica sobre cada una de las cuotas de este año. Se considera pago en término el pago antes del primer vencimiento de la cuota.

Otro beneficio para tener en cuenta: si no registra deuda y adhiere a Débito Automático antes del 30 de junio de 2021, se le bonificará el 50% de la última cuota (Cuota 6) de Patentes.

Existe la posibilidad de solicitar la exención del impuesto de Patentes Automotores en el caso que el vehículo esté destinado al uso o traslado de personas con discapacidad.

Por otro lado, cuando se averiguan las deudas de patentes CABA, en caso que su vehículo cuente con más de 25 años de antigüedad dejará de abonar las patentes.

Por último, en el caso de haber pagado por error dos veces la misma cuota, podrá gestionar la reimputación del pago fácilmente a través de la web.

Patentes CABA: fondo subte

Como dato adicional para conocer cómo se conforma la cuota de la patente es importante conocer que en diciembre de 2012, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Ley 4472, votada por el 77% de los legisladores, dispuso la creación de un "Fondo Subte" destinado a contribuir a la financiación de la prestación y mejora del servicio de transporte de Subterráneos y Premetro transferido a la Ciudad.

Se aprobó un esfuerzo contributivo extra para vehículos automotores, de los denominados de "alta gama" y que venían tributando con una alícuota al 3,20%. Con la nueva Ley y su modificatoria, la Ley Tarifaria 2021 Nº 6383, aquellos vehículos cuya valuación fiscal supere los $1.600.000.- y hasta $2.200.000.-, la alícuota se fijó en 4,00%; de más de $2.200.000.- y hasta $3.200.000.-, en 4,5%; y para aquellas superiores a $3.200.000.- se tributa ahora al 5,00%.

De esta manera, el Fondo Subte se integra con el diferencial entre estas alícuotas y el 3,20% anterior. A partir de 2014, esta diferencia se incluyó en las boletas bimestrales de patentes, como un item desagregado, pero con un total único.

Grandes contribuyentes

Los Grandes Contribuyentes podrán obtener la boleta a través de una declaración jurada a realizar con Clave Ciudad.

La primera vez que ingresen a generar la boleta con Clave Ciudad es necesario adherir al servicio denominado "Grandes Contribuyentes Anuncios Publicitarios, ABL y Patentes desde 09/2015 en adelante".

Moratoria

En el caso de tener deudas de patentes CABA, la AGIP dispuso un Nuevo Plan de Facilidades, con condonación de intereses y en cuotas, para aquellos contribuyentes que tengan deuda administrativa de los impuestos Inmobiliario/ABL y Patentes.

Deudas de patentes CABA: es fundamental estar al día para cualquier trámite.

El mismo estará vigente desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2021, y permitirá incluir deuda generada entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de octubre de 2020.

Un dato para tener en cuenta es que será requisito para la adhesión y el correspondiente pago de las cuotas, la presentación de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) como así también la adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

Para la adhesión a la Moratoria deberá asignar el servicio "Plan de Facilidades" a través de Clave Ciudad seleccionando la opción "Res. 2 - 2021".

Deudas de patentes CABA: características del Plan

En el caso de las deudas de patentes CABA, el plan incluye las cuotas que van desde enero de 2019 a mayo de 2020. Las características especiales son las siguientes:

Monto máximo de la deuda a incluir: $ 1.500.000

Valor de cuota mínima: $1.000

Débito automático de las cuotas en la CBU informada

Sin intereses de financiación

Con condonación de intereses resarcitorios en función de la cantidad de cuotas solicitadas y el momento del acogimiento.

No admite la refinanciación de planes vigentes.

La deuda total a regularizar podrá ingresarse en hasta doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

Quienes opten por hacerlo en cuotas, de acuerdo al plazo de tiempo y la cantidad de cuotas que elijan obtendrán diferentes reducciones de intereses. Es decir, a menor cantidad de cuotas y plazo de ingreso al plan desde su lanzamiento, mayor será la quita de intereses.

Deudas de patentes PBA

Para conocer la deuda de patentes en la provincia de Buenos Aires hay que ingresar a la página de ARBA.

En la misma se puede descargar la boleta y consultar la deuda ingresando el dominio en la página.

Planes de pago

En este caso, se otorgan diferentes planes según el caso. Los mismos pueden ser:

Contado: Sin Bonificación

Sin Bonificación Cuotas: Anticipo 5% y hasta 60 cuotas

Corresponde a las deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2020 y planes de pago caducos a la misma fecha.

Descripción del plan: Liquidación contado y sin trámite

Deudas vencidas al 31 de agosto de 2020 y planes de pago caducos a la misma fecha.

El pago contado de la totalidad de la deuda, o los pagos parciales por año no tendrán bonificación.

Deuda de patentes en el interior del país

En el caso de conocer la radicación del vehículo y que se encuentre en el interior del país, la consulta de deudas de patentes se debería realizar en la entidad que fiscaliza la actividad tributaria en dicha provincia.

Cada consulta dependerá del lugar donde se encuentra el propietario del vehículo.

En Córdoba, el organismo oficial es la Dirección General de Rentas, igual que la provincia de Formosa. La Agencia Nacional de Rentas en Catamarca; Agencia de Recaudación Tributaria en Río Negro. Y de esa manera con el resto de las provincias.

Así, se podrá consultar al ente correspondiente y ponerse al día para no tener deudas de patentes CABA o en otra provincia del país.