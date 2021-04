Los planes de Fiat, Jeep y RAM: duplicarán la producción de Cronos y en 2022 tendrán una nueva pick up

Economía, política y balanza comercial fueron los temas que abordó Martín Zuppi, director comercial de las marcas, en medio del lanzamiento de Gladiator

El lanzamiento de la Jeep Gladiator se hizo realidad. Es, sin dudas, una de las camionetas más esperadas en todo el mundo, porque revive algo del pasado y porque encarna, en un nuevo modelo, todas las prestaciones del Wrangler, un off road de pura cepa, ahora con caja de carga.

Para los directivos de la marca, este modelo llega para inaugurar una nueva categoría dentro del segmento de camionetas, ya que no tiene rival (no hay productos tan extremos entre los competidores) y hasta se atreven a decir que le ganará clientes al propio mentor, el SUV más emblemático de la casa americana.

La presentación de este modelo fue virtual, conforme a las condiciones que impone este mundo en pandemia, pero la marca permitió que pequeños grupos de periodistas tengan contacto con los directivos de la automotriz y con el Gladiator en vivo y en directo. Y la oportunidad sirvió para repasar desde las características del nuevo producto hasta los planes de la marca en el país y su nueva etapa desde la integración son Stellantis. Recordemos que FCA –Fiat, Jeep, Chrysler, RAM-, se unió a PSA –Peugeot, Citroën, DS-.

La nueva Jeep Gladiator ya se vende en la Argentina.

En esta nueva era, cada firma mantendrá su esencia, pero también habrá planes en común. Martín Zuppi, director Comercial de Fiat, Jeep y RAM, abordó todo lo que se viene en estas tres compañías.

La industria en la era COVID

La situación de la industria automotriz atraviesa hoy varios cambios. Por un lado las consecuencias de la pandemia y la Covid, que trae aparejado más ausentismo en las fábricas y demora en la producción (como sucede en Brasil, con gran índice de contagiados); y por el otro, cuestiones que desde siempre preocupan a las empresas argentinas, como cambios en las reglas de juego, trabas a las importaciones, subas y bajas repentinas del dólar e inflación. "Hoy es muy difícil armar un proyecto y cumplirlo, algo fundamental para una industria que planifica a largo plazo", comentó Zuppi en un repaso por el contexto actual.

Esta situación trae aparejada reacciones del mercado que solo se dan en Argentina. "La situación en Argentina es tan particular que es el único mercado del mundo donde Gladiator es más barata que Wrangler, un vehículo que tiene un costo de producción más caro y que por eso sale unos u$s20.000 más en otro países. Acá es más económico por no pagar impuesto interno", comentó Zuppi.

Fiat Cronos será nuevamente líder en la industria local.

Con ese dato clave (los precios arrancan en u$s90.000), salen a competir con los tapones de punta: están confiados en su éxito y saben que le ganarán clientes a sus propios modelos, como es el caso del Wrangler.

"Esta semana se lanza a la venta y ya tenemos 150 clientes que lo quieren, aunque en la primera etapa estamos importando unas 50 unidades", comentó el directivo.

Vale mencionar que la venta de este vehículo está teniendo muy buenos resultados en todo el mundo, y la demanda es alta. A la Argentina solo se traen las versiones full, porque lo consideran un vehículo de nicho, donde el cliente buscará el mayor equipamiento.

Pick up en camino

Además de Gladiator, el grupo tiene en camino otros proyectos de pick ups que están pensadas para competir en el segmento más importante del mercado, que es el de camionetas medianas (donde se encuentran Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, entre otras).

En este sentido, Zuppi dijo que "En el grupo Stellantis tenemos la Peugeot Landtrek, una camioneta mediana, pero además, están trabajando en la extensión de la marca RAM, que tiene las versiones full size, con un producto que podría ser para el segmento C o D. Puede ser que esté listo en 2022", explicó el directivo. "Hoy tenemos la necesidad de una de pick up y tendremos novedades", aseguró.

En este sentido, anticipó que es probable que el vehículo sea importado de Brasil, a pesar de que Argentina se ha convertido en un polo de fabricación de camionetas, pero que por volumen sería igual muy competitivo.

"Hay proyectos de trabajo que se están llevando a cabo con producción regional. En Brasil puede ser más barato porque las escalas son más grandes. Sería positivo tener una pick up en Argentina, pero en Stellantis las fábricas que tenemos están ocupadas por Fiat Cronos, que este año se producirán casi 70.000 unidades, es decir la capacidad a full, y en Peugeot se podrían ampliar a dos turnos la producción de 208. Por lo cual, no hay capacidad ociosa para traer nuevos modelos", explicó Zuppi.

RAM, la madre de la nueva pick up.

En el caso de Fiat, la planta de Córdoba, donde producen el Cronos, está siendo un éxito, y de las 33.000 unidades en 2020 esperan llegar a 69.000 en 2021, esto es, más de un 10% de participación de mercado solo con este modelo.

Lanzamientos

Además del proyecto en estudio de la nueva camioneta de una tonelada, las que mandan en el mercado, Fiat, Jeep y RAM tienen futuros lanzamientos ya agendados.

Entre las presentaciones se encuentran el nuevo SUV de Fiat y la nueva Toro; el SUV de 7 asientos de Jeep; el Fiat 500 híbrido y la nueva RAM mildhybrid hacia fin de año. "Lo único que puede complicar es es la pandemia, pero si todo va bien tenemos un año movido de lanzamientos", explicó el directivo.

Además de las consecuencias del Covid, que pueden aumentar el ausentismo, también dependen de las importaciones, tener las piezas para fabricar y el abastecimiento de autos que se traen de otros mercados.

Pronósticos locales

Más allá de las marcas qie dirige, Zuppi adelantó como ve el mercado para el resto del año.

"La industria automotriz es una industria que se programa con mucho tiempo. No se organiza un lanzamiento con tres meses, sino que son 3 años. Se programa con mucha anticipación pero en la Argentina es raro, hay muchas variables que te modifican el contexto. Todo cambia del día a la noche para bien o para mal", comenzó.

En este contexto remarcó: "Veo el escenario complicado como siempre, hay muchas variables económicas, políticas, sociales. Me preguntan si Córdoba puede producir más. Si podría, el problema es como decidir y ser competitivos frente al mundo, para ser más atractivos. Es una cuestión de lógica, no de política, pero si el grupo tiene 6 fábricas en la región, cuando se produce un modelo nuevo se evalúan todas las instalaciones y se elige la mejor en todo sentido, mientras que las condiciones económica, sindicales y de costo productivo, hacen que muchas veces la Argentina no sea la preferida".

En el caso de Brasil, más allá del gobierno de turno, tienen políticas que benefician al sector, con otras condiciones laborales, beneficios fiscales, subsidios, que lo hacen más competitivo. "Es un problema de la historia argentina, no es de Gobierno, es de la historia", remarcó.

En cuanto a la cantidad de unidades, ven un mercado de unos 400.000 autos, un 20% más que en 2020, que podría ser mejor siempre y cuando el tema Covid, ausentismo y restricciones no sean más graves.

"Veo un mercado de demanda, con menos oferta, podría ser mejor por la demanda y podría llegar a 450.000 o 500.000 patentamientos. El tipo de cambio paralelo también influye, cuando el dólar paralelo sube la gente compra autos más baratos en dólares. Esas variables hacen siempre mirar el mercado".

En cuanto a producción, el problema de importaciones no está con las piezas por eso hay optimismo, aunque también como en Brasil hay mucho ausentismo eso puede hacer que muchos insumos falten, ya que el 55% de Cronos se produce con piezas del exterior, de las cuales el 48% viene de Brasil. "No tiene que ver con liberación de piezas sino con el abastecimiento. En el caso de las piezas el problema es el abastecimiento con el proveedor, el ausentismo", remarcó.