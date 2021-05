Fiat y Jeep renuevan sus sitios web y alertan sobre estafas con planes de ahorro

Las marcas renovaron sus páginas web y aprovecharon para mencionar unos "tips" especiales para evitar engaños con los planes tan cuestionados

Las marcas del grupo Stellantis, Fiat y Jeep, anunciaron la renovación de sus páginas web para que los usuarios tengan una mejor experiencia digital y con el objetivo de lograr mayor transparencia en cada uno de los procesos,

Sin embargo, entre todos los cambios, ambas marcas se ocuparon de resaltar, en una sección especial, consejos para intentar evitar estafas y fraudes con los planes de ahorro, que tienen tantas quejas en Defensa del Consumidor como suscripciones.

Nueva web Fiat Plan de Ahorro.

Lo que sucede es que, a través de las redes, la oferta de planes "truchos" se ha multiplicado, y las marcas tuvieron que salir a dar algunos tips para que eso no siga pasando.

De esta manera, Fiat y Jeep informaron que los planes se comercializan "exclusivamente a través de su red de concesionarios oficiales y que no se realizan llamados para venta directa desde ‘Casa Central, ‘Fiat Fábrica’, ‘Jeep Fábrica’ ni directos de empleados".

Entre los consejos de las marcas, que al mismo tiempo presentaron las nuevas utilidades de la web, se encuentran las siguientes recomendaciones:

Mejor experiencia digital para el usuario: con nuevas funcionalidades y la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo.

Información más clara: con información presentada en forma sencilla y buscando la transparencia en cada una de las interacciones.

Consejos para prevenir fraudes: con información para evitar el robo de datos personales y estafas.

con información para evitar el robo de datos personales y estafas. Explicación detallada sobre el proceso de Plan de Ahorro : con el apartado donde el usuario podrá conocer todo lo relacionado al plan de ahorro en general y a la propuesta de Jeep en particular.

: con el apartado donde el usuario podrá conocer todo lo relacionado al plan de ahorro en general y a la propuesta de Jeep en particular. Detalle de composición de cuota.

Nueva sección de "Novedades" con información de interés para el cliente como son el lanzamiento de la oferta de Licitación Online y novedades de la marca.

Este lanzamiento es parte de un proceso de mejora, que continuará en breve con el desarrollo de una sección denominada "Mi Plan", donde el cliente contará con toda su información relacionada a su plan de ahorro en un solo lugar.

Fiat Plan, por otro lado, destacó la importancia de no brindar información personal o financiera a través de llamadas, mensajes, Whatsapp o correos electrónicos. En caso de recibir llamadas, mensajes de Whatsapp o ser contactado a través de una red social para ofertas y promociones, corroborar siempre su autenticidad a través de alguno de los medios oficiales de contacto: 0810-222-3428 los días hábiles de 9 a 18, o vía email a [email protected]

Además, la marca hizo hincapié en que Fiat Plan comercializa planes exclusivamente a través de su red de concesionarios oficiales y que no se realizan llamados para venta directa desde "Casa central", "Fiat fábrica" ni directos de empleados.

También informó que ante la recepción de un e-mail que parezca sospechoso y no provenga de cuentas oficiales, se recomienda no hacer ‘clic’ para descargar el adjunto, ya que se trata de una posible estafa de "phishing". Es un método muy utilizado por los ciberdelincuentes para que la víctima revele sus contraseñas o datos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Lo hacen mediante correos electrónicos fraudulentos que redirigen al usuario a un sitio web falso donde solicitan información sensible.

Fiat Plan agregó que los únicos medios de pago habilitados son las cuentas oficiales de FCA del Banco Galicia o Banco Nación y los medios digitales habilitados por FCA que se pueden encontrar en este link.

Los concesionarios tienen prohibido cobrar cuotas y/o cualquier concepto vinculado al plan de ahorro, salvo los conceptos relativos a la cuota 1° comercial y los gastos de patentamiento.

Ante cualquier duda, los datos de contacto son: 0810-222-3428, los días hábiles de 9 a 18. E-mail:[email protected]

Nueva web Jeep Plan de Ahorro.

En el caso de Jeep, realiza las mismas aclaraciones, con la sugerencia de informarse mejor en esta web.

Ante cualquier duda, los datos de contacto son: 0810-333-5357, los días hábiles de 9 a 18. E-mail: [email protected]