Esta es la plata que hay que gastar para mantener un Volkswagen T-Cross, uno de los autos SUV más vendidos

Patente, seguro, service y combustible conforman un abultado gasto que se debe enfrentar por mes. Aquí los números para tener en cuenta

El Volkswagen T-Cross se ha convertido en el SUV del segmento chico más vendido del mercado. Llegó hace poco más de dos años y desplazó rápidamente al Ford Ecosport, el líder eterno, y se impuso a varios competidores como Chevrolet Tracker, Nissan Kicks y Renault Duster, entre otros.

Lo cierto es que a la marca alemana le faltaba un jugador en esa categoría. Hasta ese momento tenía el Tiguan All Space y el Toureg, los dos más grandes, mientras que ahora tiene cinco: sumó el Nivus, un SUV-C, es decir, de tamaño chico pero con estética coupé (de ahí la C); y el Taos, un SUV del segmento C, es decir, de los medianos.

Con el T-Cross pisó fuerte de forma rápida y hoy es el más vendido con más de 3100 unidades en el año y un incremento en ventas de 7%. Repasamos cuánto salen sus versiones de entrada de gama y la más equipada, y qué diferencias de costos de mantenimiento hay entre ellas.

T-Cross más accesible: hasta $40.500

Comprar un SUV de estas características implica desembolsar entre $2,6 millones y $4 millones según la versión.

Volkswagen T-Cross, el SUV chico más vendido.

Contemplando la versión de entrada de gama, el T-Cross Trendline cuenta con el viejo motor 1.6 MSI con caja manual. Su precio es de $2.607.500.

En cuanto a los gastos, para un 0km el costo de patente será de $160.000 al año (según tabla de valuaciones de la DNRPA), es decir, unos $13.000 mensuales.

En seguro, un tercero completo tiene un valor de $6.000 promedio, valor que varía de acuerdo a la aseguradora. El service, otro de los gastos importantes para mantener la garantía del vehículo, tiene un precio oficial de $21.820, y se realiza cada 15.000 kilómetros, es decir, uno por año.

A estos tres gastos fijos se debe sumar combustible, cochera, lavados, y ni hablar si surge algún imprevisto.

Para pensar en el gasto en nafta, esta versión del T-Cross cuenta con un motor MSi 1.6 16v atmosférico, con 110 cv y 155 Nm. Esto la convierte en la SUV menos potente de su segmento, con un gasto promedio de 9 litros cada 100 kilómetros. Es decir, en un uso promedio de 15.000 kilómetros al año, necesitará por mes invertir unos $10.124 para llegar por lo menos dos tanques con nafta super. Si se usa Premium el costo de eleva a 11.140 pesos.

Por último la cochera, que en Palermo sale unos $8.000 al mes; y dos lavados mensuales, que suman unos $1.600 aproximadamente.

De esta forma, el gasto mensual será el siguiente:

Patente: $13.000

Seguro: $6.000

Service: $1.818 prorrateado por mes ($21.820 total)

Combustible: 10.124

Cochera: $8.000

Lavado: $1.600

En total, se necesitarán por mes hasta $40.542 para mantener un Volkswagen T-Cross modelo 2021. Por año, sin contar los incrementos que luego se aplican en seguros y combustibles, el gasto anual llega a $384.000 pesos.

Volkswagen T-Cross más equipada: hasta $44.400

En caso de optar por una de las versiones más completas de T-Cross, recientemente llegó al mercado la nueva versión equipada con un motor de tres cilindros turbo, con un litro de cilindrada. Tiene 116 cv y 200 Nm y caja automática Tiptronic, de seis velocidades. Este motor es más económico en el consumo de combustible, con un promedio de 7 litros. Pero donde se encarece es en el patentamiento y seguro, ya que sale $4.049.000.

Volkswagen T-Cross, caravana de lanzamiento.

Los gastos mensuales, de esta manera, serán unos $17.000 anuales en patente, es decir, unos $204.000 por mes. El seguro tiene un gasto mensual de $8.000, y en el caso del service tiene un costo de $20.000. Para el combustible la ecuación es un poco más barata por el menor consumo, ya que se eleva a $8.000 o $94.000 al año.

En detalle, los gastos son los siguientes:

Patente: $17.000

Seguro: $8.000

Service: $1.818 prorrateado por mes ($21.820 total)

Combustible: $8.000

Cochera: $8.000

Lavado: $1.600

De esta forma, el gasto mensual puede sumar hasta 44.400 pesos. Al año, será un promedio de $500.000.

Alto impacto en el bolsillo

De esta forma, se observa que el mantenimiento de un vehículo es cada vez más caro, factor que influye mucho a la hora de pensar en adquirir o no una nueva unidad. Para muchos, es una necesidad, mientras que otros empezaron a reemplazarlo por modelos más económicos o por otros medios de transporte, como Uber o taxi.

Por otro lado, los patentamientos crecen y, cada vez más, se nota que mucha gente no está resignada a dejar de lado su movilidad propia.