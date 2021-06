Ford lanza la Bronco Sport en Argentina

Se presenta en 2 versiones con motorizaciones EcoBoost de 1.5L y 2.0L, un diseño innovador y robusto, tecnologías funcionales que facilitan la conducción

Ford Argentina anuncia la venta de Bronco Sport, la nueva SUV diseñada para la aventura e inspirada en la herencia de la marca. Al igual que la primera generación de 1966, la Nueva Bronco Sport tiene como misión ofrecer la máxima capacidad y confianza para ir a cualquier parte, en cualquier momento

Diseño robusto

La Bronco Sport posee un diseño innovador y brinda soluciones inteligentes de almacenamiento especialmente pensadas para que las personas puedan disfrutar sin límites de la vida al aire libre.

Su portón trasero con doble apertura e iluminación direccionable está diseñado para facilitar el almacenaje y la descarga de todos los elementos que se quieran trasladar para la aventura.

La Bronco Sport también incluye bandeja de carga de baúl configurable que se puede modular para subdividir el espacio de carga o utilizar como mesa de apoyo, cobertor de goma removible, ganchos porta objetos, toma corriente de 12V y abridor de botellas; funcionalidades que facilitan la experiencia en cualquier paisaje o lugar.

Además, la versión Wildtrak suma bolsillos guardaobjetos en el respaldo de los asientos delanteros y el asiento trasero, agregando aún más espacio de almacenaje en el vehículo.

Como elementos para destacar, la Bronco Sport posee:

Llantas de aleación (Big Bend, 18¨ y Wildtrak, 17¨AT).

Iluminación LED con faros antiniebla.

Parrilla frontal con diseño "Bronco".

Barras de techo longitudinales.

Techo bitono (versión Wildtrak).

Espejos exteriores color negro, ajustables eléctricamente y con luz de giro incorporada.

Faros traseros con tecnología LED.

Su diseño interior se completa con un volante multifunción forrado en cuero, rotary shifter (que permite seleccionar de forma simple y rápida el cambio), tapizado de tela "easy clean" (limpieza fácil), apoyabrazos delantero con guardaobjetos y posavasos, y climatización automática con salida de aire en las plazas traseras, entre otras características.

La edición Wildtrak suma prestaciones para hacer de la Bronco Sport un vehículo aún más exclusivo con:

Tapizado de cuero con diseño exclusivo y plazas delanteras calefaccionadas.

Asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones).

Espejo interior retrovisor fotocromático y levanta cristales one touch up/down para conductor y pasajeros.

Manijas de puerta color carrocería.

Climatizador bizona.

Techo solar.

Nacida para la aventura

La Nueva Bronco Sport se encuentra disponible con dos motorizaciones: EcoBoost 1.5L, que eroga 175CV a 258Nm (versión Big Bend), y EcoBoost 2.0L, 240CV a 373Nm (Wildtrak).

Ambas ediciones poseen tracción 4WD, transmisión automática de 8 marchas y el sistema de gestión de terrenos (G.O.A.T., Goes Over Any Terrain, por sus siglas en inglés), que incluye hasta 7 modos de manejo para atravesar cualquier terreno —Normal, Eco, Deportivo, Lodo, Resbaladizo, Arena, y Rocas; estos dos últimos son exclusivos de la versión Wildtrak—.

La Bronco Sport Wildtrak también suma el Trail control: una funcionalidad que permite gestionar la velocidad crucero para el manejo off-road a baja velocidad. Además, cuenta con levas al volante, tracción 4WD con control vectorial de torque, bloqueo de diferencial central y trasero, despeje del suelo de 223mm y ángulos de ataque y salida superiores a 30°, dos ganchos de rescate delanteros, y capacidad de vadeo de hasta 600mm.

Bronco: otro ícono de Ford

Bronco es una marca legendaria, otra más de Ford; fue la que inauguró el segmento de los SUVs (Vehículos Utilitarios Deportivos) en 1966 a nivel mundial y cada una de sus seis generaciones mantiene un fuerte vínculo con su contexto sociohistórico.

Las primeras versiones de Bronco (1966-73) tuvieron su antecedente en la posguerra y en la necesidad de las personas de tener un vehículo todoterreno pero que, a su vez, fuera cómodo, espacioso y versátil para realizar distintas actividades: desde un paseo en familia hasta un trabajo en el campo. A partir de allí, su evolución estuvo marcada por los usos de la época, el estilo de vida de sus clientes, momentos históricos como la visita de Juan Pablo II a Estados Unidos que obligó a transformar una de las ediciones de 1978 en el "Papa móvil", diversos contextos económicos, y cambios coyunturales mundiales.

En sus 31 años de vida, se construyeron 1.148.926 Bronco. Pero lo más importante no es el caudal de vehículos que salió al mercado, sino cómo la marca fue y es parte de la vida de las personas. Desde clubes de entusiastas y comunidades fanáticas hasta apariciones en más de 1200 películas y 200 canciones: Bronco se convirtió en una expresión de culto y en un estilo de vida, que pondera la libertad de llegar a cualquier lugar, en cualquier momento.

Hoy Bronco está de vuelta en el mundo y muy pronto en Argentina, con una nueva generación 2021 que preserva intacto el ADN de la marca e incorpora prestaciones tecnológicas y de asistencia a la conducción únicas.

Para conocer a fondo su historia y entender su evolución, un repaso por las cinco generaciones que la vieron crecer hasta llegar a la sexta, la Bronco 2021, que Ford trae para que sus clientes disfruten este año.