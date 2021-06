Créditos de hasta $250.000 y en 48 meses para motos: cuáles son los nuevos modelos y el valor de las cuotas

El Banco de la Nación Argentina presentó una nueva etapa de su plan para adquirir motos de producción a largo plazo. Estos son los modelos para elegir

Tras un éxito rotundo de las primeras experiencias aplicadas desde el año pasado, el Banco de la Nación Argentina (BNA) presentó la sexta etapa del Plan Mi Moto, el cual otorga préstamos para la compra de diferentes unidades a través de la entidad bancaria.

Los préstamos, que ya entraron en vigencia, traen como novedad que ofrecen ahora un monto para financiar de hasta $250.000, unos $50.000 que los otorgados hasta el momento.

La extensión se debe al pedido de las marcas para poder sumar nuevos modelos a la oferta, los cuales iban quedando afuera del proyecto debido a que aumentaban de precios y quedaban fuera de los márgenes. De esta manera, marcas como Benelli, que fue una de las primeras en ofrecerse, pudo volver a sumarse al Plan Mi moto.

Condiciones

Para obtener un préstamo del Banco Nación los trámites se deben realizar a través del sitio Tienda BNA, donde se pueden elegir entre 48 modelos de fabricación nacional.

Para esta etapa, regirá la misma operatoria que se estableció en las ediciones anteriores, es decir, una vez pre aprobado el crédito, el cliente dispondrá de 7 días corridos para reservar la moto en la Tienda.

Otra novedad de esta nueva etapa es que se incluyó un cupo de préstamos de hasta $ 150 millones destinados a trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), tras el acuerdo que se firmó recientemente entre el gremio, el BNA y el Ministerio de Desarrollo Productivo. El convenio fue ideado teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores de la construcción deben recorrer largas distancias en transporte público para llegar a sus puestos de trabajo, lo cual impacta negativamente en los objetivos de distanciamiento social en el marco de la pandemia de COVID-19.

El monto máximo a financiar de $250.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese importe no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.).

Cuotas a pagar

Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. Por ejemplo, una moto de $150.000 pagaría una inicial de $ 6.019,30 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA y para el resto de los clientes la cuota inicial asciende a $7.059,21.

Otros cálculos son los siguientes:

Para clientes con Cuenta Haberes TNA Fija de 28,50%:

Para un préstamo de $90.000: primera cuota $3.611

Para un préstamo de $100.000: primera cuota $4.012

Para un préstamo de $125.000: primera cuota $5.016

Para un préstamo de $150.000: primera cuota $6.019

Para un préstamo de $175.000: primera cuota $7.022

Para un préstamo de $200.000: primera cuota $8.025

Para un préstamo de $225.000: primera cuota $9.026

Para un préstamo de $250.000: primera cuota $10.029

Para clientes sin Cuenta Haberes: TNA Fija 37,50%

Para un préstamo de $90.000: primera cuota $4.235

Para un préstamo de $100.000: primera cuota $4.706

Para un préstamo de $125.000: primera cuota $5.882

Para un préstamo de $150.000: primera cuota $7.059

Para un préstamo de $175.000: primera cuota $8.235

Para un préstamo de $ 200.000: primera cuota $9.412

Para un préstamo de $225.000: primera cuota $10.588

Para un préstamo de $250.000: primera cuota $11.764

Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la Sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente, la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa a través de la Tienda BNA.

Motos y precios

La nueva oferta que forma parte del sistema de créditos es la siguiente:

Corven

Corven, una de las opciones para comprar con plan Mi Moto.

Energy base $ 93.990

Energy Full $ 104.990

Mirage base $ 92.990

Hunter RT $ 132.990

Triax150 R2 $ 172.990

Expert 150 DOT $ 196.990

Bajaj

Boxer RT $ 161.990

Boxer AT $ 191.990

Rouser NS125 $ 214.990

Brava

Nevada Base $ 95.400

Keller

Crono Classic Eco 110 $ 93.254

Stratus 150 base $ 128.012

Miracle 150 $ 164.835

Crono Classic Full 110 $ 100.424

Stratus 150 Full $ 152.244

Gilera

Gilera Smash VSTD110 $ 97.000

SG 150 Piccola $ 199.500

Smash X 125 $ 118.000

Smash full $ 105.000

Honda

Wave 110 S $ 141.100

CB125F Twister $ 197.100

GLH150 $ 214.100

Mondial

Motos Mondial, las opciones del plan Mi Moto.

LD110 MAX RT $ 91.990

LD110 MAX AD $ 100.990

MD 150 $ 196.990

NEW RD 150 RT $ 133.990

TD 150 $ 180.990

Kymco

Agility 125 $ 231.990

Motomel

Blitz base $ 95.000

Blitz Aleación $ 105.000

Skua 150 $ 175.000

S2 base $ 135.000

Strato Euro 150 $ 185.000

Keeway RK 150 $ 160.000

Benelli

Benelli vuelve al plan Mi Moto.

TNT 15 $235.000

Guerrero

G110 Full Trip $ 115.990

G110 Econo Trip $ 105.950

Okinoi

OKN 110 $ 92.722

OKN Roma 125 $ 167.650

Zanella

Zanella, con más modelos en el plan Mi Moto.