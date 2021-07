Efecto blue récord: agencias de autos premium ahora exigen pagos en dólares "cash" o al "dólar celeste"

La disparada del dólar vuelve a impactar en la compra de 0Km y moviliza compradores, aunque las ofertas ya no son tan tentadoras como hace un año atrás

Comprar un auto premium en momentos en el que el dólar paralelo se dispara fue, durante mucho tiempo, el negocio que mantuvo en vilo a las automotrices y clientes, quienes podían acceder a modelos con precios en dólar oficial, pero logrando una gran ventaja si vendían los billetes al tipo de cambio blue.

Así, marcas como BMW, Audi y Mercedes Benz, entre otra de las más vendidas en el país en esta categoría, pudieron subsistir durante mucho tiempo, a pesar de ser un segmento de nicho, de la pandemia que interrumpió el mercado y de la incertidumbre económica.

Ahora, con el dólar blue rondando los $185, se esperaba la misma reacción. Y de hecho empezó a notarse la ansiedad de ciertos clientes por cambiar su unidad con llamados a los vendedores. Sin embargo en los concesionarios, acorralados por la falta de stock y las trabas a las importaciones, las condiciones de venta empezaron a modificarse, y la falta de autos terminó impactando en el precio de los 0km, siendo muy pocos los casos donde se cierra la venta según el valor la cotización oficial.

Así explicaron los gerentes de diferentes marcas a iProfesional, quienes aseguran que, al estar restringidos por el Banco Central para la compra de divisas, es muy difícil mantener los valores de sus autos al dólar oficial, porque todos los meses terminan perdiendo.

"Hoy no tenemos prácticamente ningún modelo en stock, y recién estarán ingresando al país en noviembre, diciembre o de 2022. Entonces, lo poco que queda no se puede vender 100% al dólar oficial, porque no sabemos el valor de reposición", confió uno de los responsables, preocupado por la situación.

Lo cierto es que, si bien algunas marcas tienen más unidades 0km en los salones, son muy pocos los casos y con modelos excepcionales, de modo que las complicaciones para las importadoras se encuentra en "todos los frentes".

Como consecuencia, las formas de pago se negocian en el momento y varía no solo por automotriz, sino por punto de venta y también por modelo.

¿Qué dólar toman las agencias?

De acuerdo con as consultas realizadas, la compra de un auto Premium puede cerrarse de diferentes formas, lo cual va a impactar en el precio final que se esté pagando.

Por ejemplo, al consultar por un BMW Serie 3 ( para el cual habría que esperar hasta noviembre), más precisamente por la versión 330i Sport G20, cuyo precio es de u$s88.900, la condición comercial es un pago del 20% (u$17.780) en dólar billete y el 80% (u$s71.120) al dólar oficial según tipo de cambio del día de pago (alrededor de $101,75).

Este mix de billetes cash y pesos termina arrojando un tipo de cambio cercano a los $120.

Sin BMW 3, es difícil encontrar valores al dólar oficial.

Aparte están los gastos como "Flete y Formularios", unos u$s600 al tipo de cambio oficial oficial, más el patentamiento y alta de patente.

En ese mismo concesionario comercializan vehículos marca Mini. Las tres versiones disponibles, que cotizan a un valor entre u$s47.000 y u$s53.000 para entrega inmediata, se pueden comprar con entrega inmediata pero a a un tipo de cambio de $175, que podría denominarse "dólar celeste": unos $10 por debajo del blue, pero bastante por encima del oficial.

Audi A4, solo se puede comprar a dólar oficial.

Otra de las consultas fue en un concesionario Audi, por un Audi A3, del cual no habrá stock hasta 2022 porque cambia la línea. En el caso de un Audi A4, la unidad en el salón de ventas cuenta con entrega inmediata pero hay que pagar u$s59.200 con "dólar cash".

"No podemos vender al dólar oficial porque no sabemos cuándo vamos a reponer las unidades. Es por eso que únicamente es con el billete verde", explicó el gerente del concesionario.

Por otro lado, dijo que solamente cierran operaciones de unidades que tienen en el punto de venta, porque no pueden arriesgarse a vender vehículos que están en el puerto y que liberan a "cuentagotas".

"Quien te venda hoy con el precio de lista al dólar oficial, seguro lo hará con sobreprecios, porque nadie se puede arriesgar cuando sabemos que hay modelos que recién ingresarán en 2022 y solo nosotros, de un punto de venta, desde diciembre del año pasado tenemos 100 autos en el puerto que todavía no pudieron ingresar", agregó.

Mercedes Benz, otra de las marcas con poco stock.

En Mercedes Benz también alertan sobre las mismas condiciones. "Lo que tenemos en stock se vende con billete verde, no en pesos. Hay pocas unidades y no sabemos cuando completaremos el line up. En este momento no tenemos nada del segmento autos para vender", explicó un gerente de la marca.

En otro concesionario indicaron que toman solamente billetes verdes o una cotización del dólar a 175 pesos.

¿Se terminan las ventajas al blue?

Lo cierto es que, lo que sucede en las marcas de alta gama, lentamente empieza a verse en otros segmentos, donde también la ecuación que durante tanto tiempo se hizo al dólar oficial va quedando atrás. El tema principal, en las marcas masivas, se hace notar con los sobreprecios.

Volkswagen Nivus, uno de los modelos con grandes sobreprecios.

Si bien no se especula con el pago en dólares o pesos, lo que se hace es sumar importantes sobreprecios a las unidades, de modo que, aunque la persona tenga los dólares y los cambie al blue, terminará pagando mucho más la unidad. En Volkswagen es una de las marcas donde más se aplica esa diferencia, y por un modelo se pueden pagar hasta $500.000 más que el listado oficial.

Importaciones a cuentagotas

Más allá de lo que pase en cada uno de los puntos de venta, y de cómo se administre el stock, lo cierto es que diferentes importadores afirmaron que es muy difícil ingresar autos al país, pero que todos los meses se reúnen con Industria para buscar la forma de desbloquear esta situación.

También explicaron que hoy el proceso es lento, y van liberando muy pocas unidades mes a mes, con lo cual se están organizando y tomando los compromisos que saben podrán atender.

"Hay diálogo, estamos siempre en contacto con el Gobierno buscando la forma de destrabar todo esto para poder tener más stock", afirmó un alto directivo.

Este contexto que rodea al mercado automotor, con limitaciones para ingresar unidades 0km, otras tantas para comprar divisas, y una demanda que está más activa que hace un año atrás, hace que los números de venta crezcan, pero la recuperación podría haber sido mucho mayor.

De acuerdo a los datos de ACARA, las ventas de autos 0km vienen creciendo en los últimos meses, con una recuperación de 37% si se compara el primer semestre de 2021 con el mismo período del año anterior.

La evolución está en línea con los pronósticos de la mayoría de las automotrices, especialmente porque abril y mayo del año pasado fueron meses negros para el sector, complicado por el cierre de los concesionarios al momento de la llegada de la pandemia.

"La recuperación podría ser aún mayor ya que hay demanda latente, pero el problema principal hoy pasa por una cuestión de toda la recuperación que podrían estar teniendo las marcas no es la que el mercado demanda, ya que la falta de unidades en stock está complicando mucho el cierre de operaciones y los plazos de entrega superan hasta los seis meses. Al mismo tiempo, este stock limitado, hizo que las operaciones ya no se hagan con las mismas condiciones que hace unos meses atrás", comentaron desde una terminal local.

Esta realidad va en contra de la ansiedad que viven en este momento muchos clientes que quieren aprovechar la escalada del dólar blue, lo cual permite hacer "mejores negocios" teniendo en cuenta que los vehículos cotizan al tipo de cambio oficial. "Para algunos es negocio comprar pensando en el dólar blue, pero ese ya se va terminando", dijeron en otra firma.