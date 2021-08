Mito o realidad: los autos oscuros son más calurosos que los blancos

Al comprar un vehículo no se suele tener en cuenta los efectos del sol en función de su color, pero para pasar las olas de calor es importante

Los estudios científicos revelan que los colores oscuros absorben más calor que los colores claros porque atraen más energía de luz. Por eso es normal que en invierno usemos ropas en las que los tonos oscuros son predominantes y que en verano optemos por los colores más claros, que repelen el calor.

Cuando compramos un auto, raramente tenemos en cuenta el clima para decantarnos por un color determinado. Tanto si vivimos en una zona donde las temperaturas suelen ser bajas como si lo hacemos en otra donde suelen ser elevadas, elegimos el color que más nos gusta o el que tiene disponible en ese momento el concesionario. Sin embargo, si somos sensibles a las temperaturas extremas quizá deberíamos pensar qué color nos conviene más para estar más confortables dentro del habitáculo en las épocas del año que hace más frío o más calor.

Las superficies metálicas, como es el caso de los autos, son mucho más sensibles a la energía de los rayos que la ropa. Por eso en verano, cuando el calor aprieta, la carrocería de un vehículo es capaz de calentarse hasta extremos insospechados mientras que apenas notamos los efectos del sol sobre nuestra propia vestimenta. Y dependiendo del color de la pintura, hay coches que se calientan más que otros.

Autos blancos y eléctricos, la mejor elección.

Un estudio del RACC en colaboración con el automóvil club suizo (TCS), llegó a la conclusión de que un auto de color negro alcanza una temperatura de 20º C superior a la de un auto de color blanco tras una exposición al sol de 60 minutos. La prueba reveló que la máxima subida de temperatura se produce durante los primeros 20 minutos.

El experimento constataba que la temperatura interior de un vehículo puede alcanzar los 40º C, siendo la temperatura exterior de 25º C, y que colocar un parasol en la luneta delantera es eficaz. El termómetro marcó 11º C menos en el interior del vehículo en el que se había instalado este elemento protector.

Cuál es el color más elegido por los argentinos para los autos

En este contexto, y tras la investigación, recurrimos a ver que eligen los argentinos, y a veces aunque parezca de menor importancia, varios individuos tienen en cuenta el color, componente que constituye la estética del modelo en cuestión.

El color del auto es clave para las temperaturas.

Según los resultados revelados por BASF Color Report, la pintura más elegida a nivel mundial para los autos fue el blanco con el 39 por ciento. A pesar de que fue el color más popular en todas las regiones, existen notables diferencias en la distribución regional. Mientras que en Asia-Pacífico casi uno de cada dos vehículos se pintó de blanco, tan solo uno de cada tres se recubrió con este color en América del Norte.

El negro, el gris y el plata fueron otros colores acromáticos que lo siguieron de cerca al blanco en popularidad. Juntos, alcanzaron otro 39 por ciento de los vehículos fabricados el año pasado. Esta tendencia también afectó a uno de los segmentos que parecería no tener techo, los SUV.