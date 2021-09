Los que compraron una camioneta en enero hicieron un buen negocio: subieron más de $1 millón en el año

Son algunos de los modelos más buscados, con poca oferta y lista de espera. Sus precios aumentan todos los meses y crece la competencia entre las marcas

Comprar un vehículo 0km en este momento es una de las decisiones más difíciles de tomar. Hay volatilidad en los precios, suben y bajan de acuerdo a la cotización del dólar blue y la necesidad de los concesionarios de garantizarse la reposición de las unidades y, por sobre todos los problemas, no hay stock.

Como se sabe, el billete verde, que motorizó gran parte de los patentamientos en los últimos meses, hace varios días que viene dando sustos: después de una semana por encima de los $187, antes de las PASO (elecciones primarias), bajó tras el resultado de la primera vuelta electoral a $182. Sin embargo, la crisis de gobernabilidad que se desató en los últimos días volvió a dispararlo hasta los $186.

Así, los consumidores especulan para decidir qué hacer con sus ahorros y no perder en el cambio, con la presión de saber que hay pocas unidades a disposición.

En este contexto, repasamos qué está pasando en el segmento de las camionetas, uno de los segmentos con mayor demanda, cómo está el stock y cómo se movieron los precios en los últimos meses en este escenario incierto.

El mercado en número

De acuerdo a los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina –ACARA-, las ventas de vehículos aumentaron casi 40% en los primeros 8 meses de 2021, con un crecimiento del segmento de utilitarios livianos, dominado por las pick ups, de 39%, frente a los autos que suben un 21 por ciento.

En cuanto a los modelos más vendidos, hay un buen posicionamiento de los productos de fabricación nacional, que se ubican como líderes. De hecho, el top five en ventas de pick ups, está liderado por cinco "chatas" medianas que se producen en la Argentina.

El gran problema, como sucede en todas las categorías del mercado, es la falta de stock de muchas versiones, lo cual repercute en los precios y es muy difícil encontrar una unidad con el precio de lista, salvo algunas marcas.

De acuerdo a los precios de referencia de las automotrices, estas fueron las ventas del último mes. Además, se observa que subieron más de $1 millón en el año.

Toyota Hilux

Toyota Hilux, la pick up más vendida del mercado.

La líder absoluta del segmento vendió en agosto unas 1.809 unidades, con un crecimiento de 58,0% en el año. Se fabrica en Zárate, provincia de Buenos Aires, pero para conseguir una unidad 0km, hay un tiempo de espera mínimo de 90 días.

En cuanto a los precios, la versión doble cabina con motor más chico, 2.4 TDi, tiene un valor de $3.634.000. Esto es, al dólar blue en $186, según los últimos cambios del mercado, un valor de 19.500 dólares.

¿Cuánto aumentó desde enero 2021?: La misma versión, al arranque del año, salía $2.529.200, en ese momento, unos u$s15.800 al blue, es decir, su valor se incrementó en más de $1 millón.

Ford Ranger

Ford Ranger, en proceso de renovación.

Con 1.358 unidades patentadas en agosto, se quedó con el puesto dos del podio, con un incremento de 49,3% en las ventas en 2021. La Ranger se produce en la planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires, y está preparando su nueva generación, que llegará en 2023 con una renovada plataforma y nuevo diseño.

En cuanto a los precios, la versión cabina doble diésel, según los precios oficiales, tiene disponibilidad a partir de la opción con motor XLT 3.2L 4x2, con un precio sugerido de $4.117.000. No es la entrada de gama, cuyo valor no se publica en este momento. En este caso, son 22.100 dólares al tipo de cambio paralelo.

Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok, en agosto pasó a tercer lugar.

Alcanzó ventas por 1.134 unidades en agosto, con un crecimiento anual de 74,5%, y quedó como la tercera más vendida, superada este mes por Ford, con quien compiten mano a mano por el segundo lugar. También se fabrica en la Argentina, en la planta bonaerense de Pacheco, y su futuro es incierto: se especula que dejará de fabricarse a nivel local para dejarle paso a Tarok, un nuevo modelo más chico, y que entonces se importará de otro mercado.

En cuanto a los precios, arranca en $3.731.000, es decir, 20.100 dólares blue. En enero, la misma versión DC Trendline 4X2 de 140 CV, arrancaba en $2.471.183, es decir.

Nissan Frontier

Nissan Frontier, trepa en el podio.

Con 503 unidades y un incremento de 95,7% en el año, esta pick up que comenzó a fabricarse en 2018 en el país, en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, es hoy una de las top five en ventas y una de las que tiene mayor crecimiento acumulado.

En cuanto a los precios, la versión más económica arranca en $3.502.500, es decir, 18.800 dólares blue. En enero, por la misma pick up se pagaban $2.333.900. Igual que las competidoras, subió más de $1 millón entre enero-septiembre.

Renault Alaskan

Renault Alaskan ya es una de las más vendidas.

Es la más nueva de producción nacional, la cual llegó al mercado en 2020. Vendió en agosto 418 unidades, y se posicionó como la quinta del mercado de las pick ups. Se fabrica en Santa Isabel, Córdoba. Este modelo sale $3.835.800, es decir, u$s20.600 al tipo de cambio paralelo.

Sus primeros meses en el mercado fueron al arranque de año, ya que se lanzó en noviembre, y el precio promedio era de 2.358.700 pesos. En enero no estuvo entre las màs vendidas pero sí en febrero, con un precio de $2.823.400.

Fiat Strada

Fiat Strada le ganó a su hermana mayor Toro en agosto.

Con 324 patentamientos, este modelo del segmento de las más chicas viene creciendo de forma constante y es una de las "estrellas" de la marca desde que se renovó el año pasado, ganándose un lugar entre las más chicas, por encima de Volkswagen Saveiro. En el año, acumula un incremento de 87,9%. Se importa de Brasil, donde se fabrica.

En cuanto a los precios, es la más económica del mercado, con un valor de entrada de gama de $2.008.100, es decir, 10.800 dólares blue. En enero, recién llegada al mercado, salía $1.214.800.

Chevrolet S10

Chevrolet S10, la única mediana que proviene de Brasil.

Con 307 unidades patentadas en el mes, la pick up mediana importada de Brasil no logra reponerse y cae -26,4% en el año. Las trabas para traer productos del exterior complican la oferta, ya que la pick up se renovó y ofrece similares prestaciones a sus rivales.

El precio de esta pick up arranca en $3.681.900 en la versión más económica, es decir, 19.700 dólares blue. Al arranque del año, la misma opción salía $2.484.900.

Renault Duster Oroch

Renault Duster Oroch, volvió el stock y se vendió bien en agosto.

Es otra de las importadas de Brasil, de la cual se vendieron 234 unidades en agosto. Es muy demandada pero no hay oferta, lo que hizo que sus ventas caigan en el año un 10,9 por ciento. En cuanto al segmento que ocupa, es una gran rival de la Fiat Toro, ya que está entre las más chicas y las medianas.

En cuanto al precio, también es muy competitiva ya que arranca en $2.517.200, es decir, u$s13.400 al blue. Sin embargo como todos los competidores ha tenido una importante suba desde enero, cuando la versión de entrada de gama salía $1.558.300.

Fiat Toro

Fiat Toro, una de las que más rápido ganó mercado.

La gran pick up "intermedia" producida en Brasil, alcanzó en agosto los 155 patentamientos, con una baja de -33,6% en el año. También tiene una alta demanda, pero la oferta está complicada como sucede con todos los productos importados.

El valor de la más económica es de $3.261.700, es decir, 17.500 al tipo de cambio paralelo. En enero, arrancaba en los $1.930.800.

Ram 1500

Ram 1500, la full size más vendida.

Completa el podio de las 10 pick ups más vendidas, esta perteneciente al segmento de las full size. También es importada. Sus ventas en agosto alcanzaron las 142 unidades, con una caída de -5,6%.

Esto significa en dólar oficial un valor de $103 del dólar oficial, unos $5.798.900, pero para quienes pueden vender los billetes en el mercado paralelo, serán 31.200 dólares. En enero, salía u$s55.800, es decir, a valor oficial eran $4.800.000.

Expectativas

El mercado en general prevé para el cierre de 2021 ventas por 380.000 unidades. Con más stock, se cree que se llegaría a las 400.000, pero no están, por ahora, las condiciones dadas para lograrlo. Las trabas a las importaciones y la falta de dólares siguen siendo obstáculos importantes para la industria automotriz.

En el caso de las pick ups pasa lo mismo: crece la demanda, no alcanza la oferta, y las marcas necesitan exportar para poder importar otros productos. Así, muchas veces están entre "la espada y la pared" por abastecer el mercado interno o priorizar la rentabilidad de vender al exterior.