¿Temerarios o visionarios?: querían vender autos premium y abrieron una agencia BMW en el peor momento

Amigos desde hace 30 años, Dalmiro Iufe y Alexis Sabbag abrieron una agencia de lujo, en un momento en el que faltan dólares y hay trabas para importar

Desde los 12 años, cuando comenzaron a cursar la escuela secundaria, Dalmiro Iufe y Alexis Sabbag descubrieron juntos su pasión por los autos. Los temas de debate sobre marcas y modelos comenzaban en los recreos y seguían en sus casas, coleccionando anécdotas e historias de este mundo fascinante.

El tiempo los fue llevando por diferentes caminos y Alexis se dedicó al negocio agrícola junto a su familia, administrando campos en Río Negro, desde donde la base del negocio es la exportación de manzanas, peras y cerezas a varios mercados del mundo. Dalmiro, por su parte, se enfocó en su pasión y hace 20 años lidera un concesionario de venta de autos multimarcas, tanto usados como nuevos.

Hoy, una oportunidad inesperada los encontró con la posibilidad de hacer algo juntos y ambos concentraron todo su tiempo en este nuevo proyecto: invertir en el país y tomar las riendas de un concesionario oficial de BMW, la punta de lanza de un plan que "recién comienza".

Así es el concesionario que cambió de manos.

"Me llamaron y me ofrecieron un concesionario histórico de BMW, ubicado en Avenida Paseo Colón al 1000. Lo pensé y me pareció que era un buen momento para concretar nuestro sueño con Alexis. Entre los dos Así nació AutoPremier en pleno corazón de la Ciudad", comentó Dalmiro. "Siempre quisimos hacer algún proyecto en el rubro automotor juntos y esta fue la oportunidad", explicaron los socios.

Arriesgarse, a pesar de todo

La decisión de comenzar a transitar este negocio llegó en un momento complicado para la industria automotriz, donde la demanda supera a la oferta. Este contexto se generó por las trabas para importar que definió el Gobierno, las cuales afectan mucho más a las que no son fabricantes locales. Como consecuencia, desde hace meses que hay faltante de stock y muchos autos trabados en la Aduana.

Esto no es todo, a la falta de unidades se suma la alta carga impositiva de los autos, que pierden rentabilidad, y el impuesto interno que con el tiempo alcanzó a todos los modelos premium, incrementando su valor.

Contra viento y marea, y a pesar de este contexto, los nuevos socios no dudaron en tomar la decisión.

"Es una aventura hacer una inversión en un mercado castigado, con pocos ingresos de mercadería, pero con 44 años y 20 que me dedico a vender autos, estoy seguro de que el negocio puede cambiar. Son cuestiones dinámicas, no podíamos dejar pasar esta posibilidad", explicó Dalmiro.

Por otro lado, Alexis agregó: "Estamos convencidos de que en la Argentina habrá un rebote, que va a estar mejor. Esto es cíclico, por eso el emprendedor se arriesga y hay mucha gente como nosotros que lo hace".

Por su parte, la experiencia en el sector agrícola, aunque es una actividad de exportación y ahora se dedica a importar, le sirvió mucho para arriesgarse. Conoce de malas y buenas rachas, de días enteros mirando el pronóstico del clima para saber qué pasará con sus cultivos, por lo cual tiene experiencia y paciencia.

"En este contexto de país, este proyecto es una oportunidad por lo que significa BMW, que acaba de hacer una gran inversión en litio y donde muchos colegas de la red están haciendo remodelaciones de sus concesionarios. Sumarnos a este tren en movimiento nos facilita las cosas", dijo Alexis

Por otro lado, la experiencia previa de ambos juega a favor. "En AutoPremier tenemos mucha mano de obra, no es solo un concesionario, sino que hay un taller, servicio de postventa, vendedores. Somos más de 25 personas trabajando y tenemos el conocimiento de muchos años trabajando con gente", agregó Alexis.

Proyectos

Hoy por hoy, el objetivo de los socios es mejorar AutoPremier. "Esto recién arranca, ojalá podamos tener nuevos proyectos. El primer objetivo es mejorar el concesionario, alinearnos y aprender. Hay mucho por hacer para estar a la altura de las expectativas y que el cliente tenga una buena experiencia", dijo Dalmiro.

El concesionario tendrá un restyling más adelante, con una inversión futura acordada que se hará en 6 meses.

BMW, una marca emblemática.

"Es un sueño compartido que se pudo dar, comprar una marca emblemática, con mucha presencia, es algo que nos da mucha satisfacción. Recién hace 3 meses tomamos las riendas después de un largo proceso para hacerlo realidad", agregaron.

Finalmente, en cuanto a su decisión de invertir en el país en este momento, y si evaluaron alguna vez emigrar, como contaron que hicieron muchos amigos, los socios fueron contundentes: "Hay oportunidades de inversión en el exterior, muchos se van, pero decidimos apostar acá, donde nacimos y queremos vivir. Este proyecto es vitalicio, nos vemos trabajando con la gente de BMW toda la vida, creciendo, somos jóvenes emprendedores y ojalá nuestros hijos sigan con la marca".