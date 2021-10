Esta es la plata que hay que gastar todos los meses para mantener el renovado Peugeot 208

Es el cuarto modelo más vendido como auto de pasajeros. Y se está ampliando la producción para tener más stock. Esto sale por mes si lo tenés en tu garage

El grupo Stellantis, desde el inicio de este año propietario de PSA (Peugeot, Citroën, DS) y FCA (Jeep, Fiat, RAM), acaba de anunciar que sumará un nuevo turno para aumentar en un 88% la producción del 208 en la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, donde en 2020 se inició la fabricación de este modelo.

La demanda interna que crece y la necesidad de incrementar las exportaciones llevaron a que la automotriz tome esta decisión, aún en un contexto complejo del mercado, pero aprovechando lo que generó este modelo totalmente renovado que se convirtió en uno de los autos chicos más aspiracionales del segmento y más vendidos de la categoría. De esta manera, la Unidad Productiva El Palomar pasa de fabricar 166 vehículos diarios a producir más de 300 unidades por jornada y una producción récord de 13.000 unidades por mes.

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que hoy, el 208 es el cuarto vehículo de pasajeros más vendido después del Fiat Cronos, Volkswagen Gol y Toyota Etios. Y es el séptimo del top ten si se suman las pick ups, las cuales están entre los primeros puestos de los más patentados.

Con estos resultados en mano, salimos a conocer cuánto sale mantener por mes este modelo, cuál es el stock que hay en los concesionarios y si es una buena opción de compra para quienes buscan un "hatch" moderno y llamativo.

El modelo producido en la Argentina se ofrece en cuatro versiones, alguna de ellas combinadas con caja manual o automática y con dos opciones de motorización.

En cuanto al más económico, es el Like 1.2L, que se ofrece a $2.104.400. En muchos concesionarios no está disponible y se reserva solo para plan de ahorro, pero es una buena opción ya que, tras la desaparición de muchos modelos chicos y baratos del mercado (por ejemplo se discontinuaron el Ford Ka, Volkswagen Up y Nissan Versa V-Drive), hoy está entre los 10 modelos más baratos.

Peugeot 208 en pleno proceso de incremento de la producción.

Pegueot 208 entry level: $36.700 por mes

En cuanto a los gastos mensuales para mantener este vehículo, comenzando por el patentamiento, según datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, el valor anual será de $105.200, es decir, unos $8.766 por mes (en cada provincia varía la forma de pago según sea por bimestral, en 5 cuotas, etc).

En cuanto al seguro, por un tercero completo se necesitarán unos $7.700 por mes con granizo incluido, según el promedio de las mejores aseguradoras.

Otro gasto básico es el service, el cual nos garantiza que si tenemos un problema, la garantía cubrirá el desperfecto. En este caso, el último precio que nos informaron es de $14.000, aunque seguramente tuvo un ajuste porque el valor es de junio.

En consumo, esta versión 1.2 se caracteriza por ser muy económica, la cual promedia los 7.4 litros. Es un motor tricilíndrico desarrollado "con materiales especiales que reducen las fricciones internas. Lo cierto es que desarrolla 82 CV y 118 Nm de par.En este caso, considerando que el auto se usa unos 15.000 kilómetros al año, se gastará en nafta unos $8.300 por mes. Si a esto sumamos cochera y lavado, los gastos son los siguientes:

Patente: $8.766

Seguro: $7.700

Service: $1.166 ($14.000 prorrateado)

Combustible: $8.300 por mes

Cochera: $9.000

Lavado: $1.800 (dos por mes).

De esta forma, se necesitarán por mes unos $36.700 pesos, considerando los parámetros analizados (en combustible puede gastarse más dinero si el auto se usa diariamente en ciudad, con congestionamiento y muchas aceleradas y frenadas). También se pueden agregar peajes, que mucha gente cruza a diarios o bien, puede restarse la cochera, que dará un gran alivio al bolsillo.

Peugeot 208 full: $44.500

En el caso de elegir la versión full del 208, hay dos opciones que están muy cerca en precio, las dos contenidas antes de los $3.100.000, que lo harían pagar impuesto interno.

En este nivel de precios se encuentran el 208 Allure Tiptronic 1.6L, a $3.036.200; y el Feline Tiptronic 1.6L, a $3.046.700.

Tomando como referencia el full, se calcula un gasto de patente de $152.310, es decir, unos $12.600 mensuales. A este gasto se sumará el seguro, que es de $9.800 aproximadamente y el valor del service que se mantiene.

Así es por dentro el nuevo Peugeot 208.

En cuanto al consumo de combustible, el motor 1.6 consume unos 9 litros promedio cada 100 kilómetros, es decir, demandará por mes unos $10.100 en nafta super.

De esta manera, si se opta por la versión más completa, el gasto mensual será el siguiente:

Patente: $12.600

Seguro: $9.800

Service: $1.166 ($14.000 prorrateado)

Combustible: $10.100 por mes

Cochera: $9.000

Lavado: $1.800 (dos por mes).

De esta manera, el gasto mensual será de $44.500, mientras que de mande anual llevará unos 533.000 pesos.

¿Y un usado?

En el caso de pensar en un modelo usado, los gastos se achican tanto en patente como en seguro. En este caso, sacamos la cuenta por una versión 2018, considerando que no tiene obligación de realizar el service oficial porque ya no tiene garantía (igual puede hacerlo si desea), y evaluando los diferentes gastos, los cálculos son los siguientes.

Peugeot 208 modelo 2018.

De acuerdo a la Cámara de Comercio Automotor –CCA-, un Peugeot 208 modelo 2018 base tiene un precios de $1.700.000. Esto implica que de patente pagará de forma mensual unos $6.000. En cuanto al seguro, el valor será de 5.000 pesos.

De esta forma, los gastos serán los siguientes:

Patente: $6.000

Seguro: $5.000

Combustible: $10.100 por mes

Cochera: $9.000

Lavado: $1.800 (dos por mes).

Por mes, demandará unos 31.000 pesos, es decir, unos 390.000 al año promedio. Por otro lado, si no se paga cochera, el gasto se reduce notablemente.