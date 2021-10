Por falta de vehículos para ofrecer, los patentamientos cayeron más del 26% en octubre

La actual pérdida de volumen del mercado pone en riesgo la rentabilidad del sector y también puede generar consecuencias negativas para los empleos

El número de vehículos patentados durante octubre fue de 27.513 unidades, lo que representó una baja del 26,6% interanual, ya que en octubre de 2020 se habían registrado 37.474 unidades, de acuerdo al reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 335.000 unidades, esto es un 16,7% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 287.006.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé comentó que "en octubre se agudizó lo que se adelantaba en septiembre y esto explica que haya números con descenso interanual pero también comparado con el mes anterior, pese al esfuerzo y el oficio del sector concesionario por atender una demanda que se mantiene fuerte".

"Seguimos con locales casi vacíos por la falta de unidades para ofrecer por una escasa liberación local de los autos importados que, sumada a la crisis global de los microchips, generaron un combo difícil de superar", explicó Salomé.

Para la entidad, el año podrá alcanzar un nivel de patentamientos en torno a las 380.000 unidades, a pesar de que en el primer trimestre tenía proyecciones de 450.000 registros y luego promediando el año de 420.000.

"Con un mercado de 400.000 unidades, al Estado le ingresarían 600 millones de dólares adicionales en recaudación impositiva, con lo cual se trata liberar divisas para que vuelvan a ingresar, preservando el trabajo y sosteniendo un sector clave, un tema que nos preocupa de sobremanera", consideró Salomé.

Por su parte Rubén Beato, secretario general de la institución, añadió que "se está realizando un trabajo con toda la cadena de valor, para adaptarnos y ver de qué forma poder responder a una mercado que hoy demanda un 50% de autos nacionales".

La actividad "representa 176.000 empleos directos y 530.000 empleos indirectos pero la actual pérdida de volumen del mercado no solo pone en riesgo la rentabilidad del sector, si no también puede generar consecuencias y efectos no deseados para todos".

Los autos más vendidos

Fiat Cronos

El auto más vendido fue el Fiat Cronos con 2.596 unidades patentadas y 10,2% de participación de mercado, en un predominio que se extiende desde mediados de 2020.

Toyota Hilux

Con 2.265 unidadess, quedó en el puesto número dos. Por otro lado, es la pick up mediana líder, la cual se fabrica en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Peugeot 208

Con 1.464 unidades, este modelo creció un 64,2 por ciento. Llegó en 2020, con una nueva plataforma, producido en El Palomar, provincia de Buenos Aires, donde la marca realizó una gran inversión.

Volkswagen Amarok

Con 1.284, es el cuarto modelo en ventas. Esta camioneta también se fabrica en Pacheco, desde donde se exporta a varios mercados.

Ford Ranger

Con 1.129 patentadas, esta vez quedó en quinto lugar. Se fabrica en Pachero, provincia de Buenos Aires, donde están realizando una gran inversión para producir la nueva generación desde 2023.

Toyota Corolla Con 830 unidades vendidas, este modelo se posicionó entre uno de los líderes. Es otro más de la japonesa en el ranking top ten. Se importa de Brasil.

Volkswagen Gol Trend

Con 824 unidades vendidas, es otro de los líderes. El Gol también es uno de los más económicos del mercado.

Toyota Yaris

Con 754 unidades vendidas, este modelo importado de Brasil sigue creciendo y ganando mercado, tanto con su versión hatch como sedán.

Renault Kangoo II

Con 644, el utilitario chico completa el top ten. Se produce en Santa Isabel, Córdoba, junto con otros tres modelos como Sandero, Stepway y Logan.

Jeep Renegade

Con 631 unidades, este modelo cierra los 10 autos más vendidos durante octubre.