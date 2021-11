Cuál es el nuevo vehículo chino que se comenzará a fabricarse en Argentina

Ralitor pone en marcha en su planta de La Plata la producción del utilitario chino, con una integración de 30% de componentes fabricados en el país

La empresa Ralitor S.A., de capital 100% nacional, pondrá en marcha el 2 de diciembre la línea de producción de la pick up Shineray modelo T30, en su planta de la Ciudad de La Plata, bajo licencia de la automotriz Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd, de China.

El emprendimiento demanda una inversión inicial de u$s5 millones destinada al establecimiento industrial, instalaciones, materiales, herramientas y equipamientos especiales, y contratación y capacitación de personal para la producción del vehículo utilitario, que tendrá una integración de 30% de partes fabricadas en Argentina, respetando los estándares de calidad originales, con la supervisión de los ingenieros de la casa matriz de Shineray.

Shineray T30, la pick up china se fabricará en el país.

La capacidad de producción de la planta será de 1.000 unidades anuales de las que Ralitor contempla producir 300 en 2022, generando así 44 puestos de trabajo directos. Funcionando a régimen pleno, la planta demandará 150 posiciones de trabajo.

La pick up Shineray T30 continuará siendo comercializada por la actual red de 30 concesionarios de Ralitor, distribuida en las áreas más pobladas del país, que en conjunto mantienen 160 puestos de trabajo entre directos e indirectos en los salones de venta y talleres de servicio postventa y repuestos de las marcas de origen chino que representa la compañía. Ralitor cuenta con autorización de Shineray para exportar el vehículo al Mercosur.

En el acto del 2 de diciembre será puesta en marcha la producción de una pre-serie de unidades con el propósito de ajustar los dispositivos especiales y realizar la prueba de ruta de las unidades que incorporan las autopartes nacionales. La producción en serie comenzará en marzo de 2022.

Otros productos chinos en Argentina.

Las partes de producción nacional integradas en la pick up serán: caja de carga, placa y disco de embrague, parabrisas, luneta, vidrios laterales, llantas, cubiertas, paragolpes trasero, batería, bulonería y abrazaderas, amortiguadores, filtros de aire y de aceite, tensores de distribución del motor y pastillas de freno.

El objetivo de Ralitor es aumentar el porcentaje de integración de partes nacionales a medida que avance la producción, lo cual repercutirá en un incremento de los puestos de trabajo indirectos, a raíz de la mayor compra de insumos nacionales como así también por la ampliación de la red de concesionarios oficiales.

La pick up Shineray T30 está equipada con motor 1.3 con 85 cv y 105 Nm y caja manual de cinco velocidades. Tiene tracción trasera, llantas de 14 pulgadas, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, luces diurnas de leds y equipo de audio con MP3 y USB. Cuenta con la caja de carga más grande de su categoría, con una capacidad de carga de hasta una tonelada. Es un vehículo utilitario compacto, pensado para ser utilizado en zonas urbanas, destacado en su segmento y línea por su confort interior, espacio y habitabilidad.

El origen del grupo

Ralitor S.A fue fundada en 2004 por empresarios Argentinos que desde 1978 están ligados a diferentes proyectos relacionados con la industria y el comercio automotriz de Argentina y Uruguay.

La importación y distribución de utilitarios en Argentina por parte de la empresa se origino en 2010, con un camión de origen asiático, producido en la República Oriental del Uruguay.

Desde diciembre de 2011, la empresa automotriz JIANGXI JIALING MOTORS CO.LTD nos honro con el nombramiento como sus representantes para la República Argentina, para camiones de su marca JMC.

La experiencia en la producción de camiones en Uruguay, la sustitución de partes importadas por nacionales, en enero de 2012, la empresa presento un proyecto de inversión ante la Secretaria de Industria y el Ministerio de Industria de la Nación, con la solicitud de autorización para funcionar como "terminal automotriz" para producir camiones livianos en Argentina.

Con el anteproyecto aprobado técnicamente, el 10 de abril de 2013, la ministra de Industria Debora Giorgi, solicito a la empresa la radicación industrial mediante la compra de un inmueble para otorgar la autorización solicitada. En Julio de ese año, Ralitor adquirió en el Parque Industrial de Gualeguaychu, provincia de Entre Ríos, un inmueble para la radicación de su planta industrial, cumplimentando lo solicitado por la Ministra de Industria.