La venta de autos usados creció 5% en noviembre

La Cámara del Comercio Automotor informó que el último mes se comercializaron en Argentina 152.866 vehículos usados. En el año suman 1.538.981 de unidades

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el mes de noviembre se comercializó en Argentina 152.866 vehículos usados, una suba del 5,43% comparado con igual mes de 2020 cuando se vendieron 144.994 unidades. Comparado con octubre de 2021 (140.854 unidades) el crecimiento llega al 8,53 por ciento.

En los primeros once meses del año se vendieron 1.538.981 autos usados, una suba del 13,47% con respecto a igual período de 2020 cuando se comercializaron 1.356.299 unidades.

Venta de autos usados creció el último mes.

Según Alberto Príncipe, presidente de la Cámara de Comercio Automotor, explicó que "el momento complejo que transita el país, la venta de autos usados volvió a crecer en noviembre. Faltando un mes para finalizar el año las ventas anuales ya superaron el 1,5 millones de vehículos y nos aproximamos al volumen comercializado en 2019 con 1,7 millones. Es importante aclarar que estas operaciones se realizan prácticamente sin financiación".

"Nuestra institución viene trabajando en todo el país (actualmente hay 12.000 concesionarias de autos usados que emplean cerca de 45.000 personas) sobre las proyecciones económicas de las diferentes provincias para potenciar nuestro sector a partir del año que viene. Hoy la realidad del mercado es muy compleja pese a los números mencionados. Los stocks en los locales están prácticamente vacios por falta de autos; algunos venden si en la transacción el comprador entrega otro auto como parte de pago; otros tratan de comercializar solo los autos que la gente les entrega para su venta y muchos directamente no venden porque no pueden reponer las unidades. Sumado a que los sobreprecios están a la orden del día", agregó.

Con este panorama y en un contexto económico parecido, los volúmenes a comercializar en 2022 estarían dentro de los actuales, pero si el gobierno nacional logra una exitosa renegociación de la deuda y se encauza la economía, nuestro sector pasaría a ser parte importante del futuro, por su gran posibilidad de generar empleo rápidamente mediante los diversos segmentos que participamos en su recomposición.

En cuanto al ranking de los 10 usados más vendidos en Argentina durante noviembre 2021 son los siguientes:

Volkswagen Gol, el usado más vendido.

Volkswagen Gol y Trend: 9.183 Chevrolet Corsa y Classic: 5.582 Toyota Hilux: 4.541 Renault Clio: 3.841 Ford Fiesta: 3.793 Fiat Palio: 3.316 Ford Ranger: 3.215 Ford EcoSport: 3.171 Ford Focus: 3.170 Toyota Corolla: 2.974

Proyecciones

El contexto económico actual de la Argentina generó un escenario poco frecuente, en el que se achicó la brecha entre el costo de un auto 0Km y otro usado. Eso hizo que la venta de los últimos haya crecido, aunque tiene altibajos mes a mes. ¿Qué es lo que ocasiona este vaivén en la demanda? Más allá de la falta de financiación, lo engorroso que suelen ser los trámites para traspasar un vehículo de un propietario a otro es un tema que vuelve reticente a los compradores.

Según el informe Travesía de Comprar y vender un Auto en Argentina, elaborado por Focus Market, resaltan justamente cómo impactó en el mercado automotriz la pandemia y la consiguiente dificultad para acceder a importaciones, los cepos cambiarios y la macroeconomía en general.

Según la Cámara de Comercio Automotor (CCA), la dinámica habitual del mercado automotor la marca el contexto económico reinante. En la Argentina, todos los años, entre 2 o 2,2 millones de personas compran un auto 0km o un usado (en su mayoría). Hoy este ritmo está inestable e impredecible.

Es que hoy para "comprar un 0km no solo se necesita más dinero, sino que encontrarlo en stock es una lotería, teniendo que esperar en algunos casos más de 6 meses para adquirirlo", indica el estudio de Focus Market.

"Esto se debe a que la mayoría de los autos chicos provienen de Brasil, y las marcas hacen finos cálculos para definir qué modelos les conviene comprar al exterior y cuáles no, para no malgastar el cupo de dólares que les habilita el Gobierno para importación. Muchas compañías están seleccionando qué productos comercializar, y prefieren no ofrecer el portfolio completo, ya que dan prioridad a la oferta de los autos más vendidos y rentables o bien, a los producidos en el país", agrega el informe.