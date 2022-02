Estos son los 6 mejores autos del mundo, según el voto de periodistas mujeres

El Women's World Car of the Year tiene los ganadores del segmento Urbano, Familiar, SUV, SUV Grande, Deportivo y 4x4. Ahora se elegirá el mejor de todos

El Women's World Car of the Year, el único premio internacional formado exclusivamente por mujeres periodistas de la industria automotriz, realizó por decimosegunda vez la votación para elegir el mejor auto del año, una selección que en esta oportunidad tiene dos etapas: primero se elige el mejor por categoría, y luego se dará el premio máximo.

En la votación participaron un total de 65 modelos, los cuales debían cumplir con la condición de haber sido lanzados al mercado al menos en dos continentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Este año se eligieron los mejores de las siguientes categorías: Modelo Urbano, SUV Familiar, Familiar, SUV Grande, Coche Deportivo y 4x4. Todos estos vehículos representan la excelencia en sus segmentos por su seguridad, conducción, tecnología, confort, eficiencia, impacto medioambiental y relación calidad-precio.

Los ganadores de cada una de estas seis categorías que ahora se anuncian pasan a la final que determinará cuál es el que obtiene el máximo galardón del WWCOTY. El ganador del Mejor Coche del Año se anunciará coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Ganadores por categorías del Women's World Car of the Year 2022:

Modelo urbano: Peugeot 308

En su tercera generación estrena nuevo diseño exterior, más tecnología y motorización híbrida. A su vez, es el primer modelo de la marca en llevar el nuevo logo del león, de aspecto ciertamente vintage. Es un vehículo que se fabrica en la Argentina, pero no ha evolucionado como el que se vende en Europa, que pertenece a otra generación.

SUV familiar: Kia Sportage

Se renovó el año pasado y pertenece a la quinta generación. Recibió un cambio total en su diseño, ya que abandona por completo cualquier tipo de rasgo visto en sus antecesores. Esto tiene que ver con la reinvención de la marca surcoreana, oficializada hace un tiempo atrás, donde estrenó nuevo logo y renovado lenguaje.

Familiar: Ford Mustang Mach-E

Es la versión más deportiva y potente del nuevo crossover eléctrico, lo que también se refleja en un exterior con más altura. La firma americana ha decidido ampliar la paleta de colores con el tradicional naranja del deportivo americano.

SUV grande: BMW iX

Es un SUV 100% eléctrico con aspecto de monovolumen, perteneciente al segmento E. Tiene un tamaño similar al de los BMW X5 y X6, y se caracteriza por contar con un diseño futurista, tanto por fuera como por dentro, con una autonomía eléctrica que puede alcanzar hasta 600 kilómetros con una sola carga.

Auto deportivo: Audi e-Tron GT

Los ingenieros de Audi dicen que es el mejor coche que jamás han hecho. Es un sedán coupé 100% eléctrica, en una versión con 530 caballos y en la RS con 650 caballos. El diseño es llamativo, con la forma de panel de nido de abeja de los RS pintada en color gris Hekla o negro

4x4: Jeep Wrangler 4xe

Estrena mecánica híbrida enchufable (PHEV), conservando su esencia off-road. A parte de ganar propiedades electrificadas en su mecánica, los cambios y novedades en cuanto a su estética exterior y equipamiento, fueron más bien conservadores. Sin embargo sí hay presente nuevos accesorios de personalización en pro de optimizar su carácter 4×4.

Del premio WWCOTY participa un equipo formado por 56 mujeres periodistas del mundo del motor procedentes de 40 países de los cinco continentes. Es el único jurado en la industria del automóvil compuesto exclusivamente por mujeres.

Fue creado en 2009 por la comunicadora neozelandesa Sandy Myhre que actualmente desempeña las funciones de presidenta de honor. La Presidencia Ejecutiva está a cargo de la española Marta García.

El objetivo de este premio único no es solo dar visibilidad a las mujeres dentro de la industria del motor, sino también reconocer los mejores coches del año. El criterio de votación está basado en los mismos principios que guían a cualquier conductor cuando va a comprar un vehículo. No es "el coche de la mujer" porque tal concepto no existe, sino un coche para todos. Aspectos como la seguridad, la calidad, el precio, el diseño, la facilidad de conducción y la huella medioambiental entre otros son tomados en cuenta a la hora de la votación.

Entre las periodistas que forman parte de WWCOTY está representado iProfesional.com