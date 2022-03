Día de la mujer: las 10 ejecutivas más influyentes de la industria automotriz argentina

Las direcciones de Legales, Finanzas, Comercial, Comunicación, Planta, Presidencia y otras más, son ocupadas en varias automotrices argentinas por mujeres, un rubro que históricamente tuvo un sesgo "masculino", y que se lo definía desde el momento de la fabricación de los autos hasta la venta, como un "tema de hombres".

En los últimos tiempos hubo una evolución, y si bien todavía falta para que haya plena igualdad, muchas mujeres admiten que el objetivo se alcanza con resultados, y que para llegar a sus logras tuvieron las mismas dificultades y beneficios que puede encontrar el trabajador de cualquier género o diversidad.

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer por las 129 trabajadoras que murieron en un incendio en Nueva York tras reclamar sus derechos, en 1908, un grupo de mujeres que hoy toma decisiones en la industria automotriz y que promueven la diversidad, nos cuentan las modificaciones que se están realizando en las organizaciones para ser más equitativas, pero también, la importancia que tiene cómo pararse frente a la realidad que les toca vivir a la hora de buscar un cambio genuino y un crecimiento sólido, sin importar la mirada ajena.

Día de la Mujer: ser uno mismo

Son muchas las claves para ser exitosa en un "mundo de hombres", pero la principal es "ser una misma y mantener un estilo". Así lo define Fabiola Zandalazini, directora Regional de Finanzas de Toyota para Argentina y Brasil, la mujer que hace 25 años "hace cuentas" para que la japonesa sea la automotriz número uno en ventas del país. Y los resultados están a la vista.

Fabiola Zandalazini, directora de Finanzas de Toyota Argentina y Brasil.

Su trayectoria laboral está vinculada a sectores duros. "Empecé mi carrera en ExxonMobil a los 19 años y trabajaba con aditivos para lubricantes. Eran 45 hombres y yo, donde no solo había diferencia de género, sino de edad. Fui una más desde el minuto uno, nunca sentí diferencias. Después de un impasse llegué a Toyota y pasó lo mismo. El tema es cómo se para uno frente a la realidad, y aceptar las mismas condiciones (por ejemplo, trabajar la misma cantidad de horas)", comentó.

Si bien es difícil generalizar porque hay industrias y situaciones diferentes, Zandalazini sostiene que "uno no se puede quedar con la idea de que la culpa de no crecer es siempre de la empresa, sino que es importante saber hasta dónde se quiere llegar y asumir el compromiso con dedicación".

Por otro lado, advierte que el mundo acompañó el crecimiento de la mujer con soluciones que hace años atrás no existían, como las guarderías para el cuidado de los hijos, y también desmitificó "que la culpa por dejar a sus hijos cuando están trabajando sea solo un tema de la mujer, ya que muchos hombres también lo padecen. "He visto compañeros que sufrían por no poder estar en un acto del hijo, pero se autocensuraban porque no quedaba políticamente correcto decirlo".

Luciana Bacic, una mujer líder desde adentro de la planta.

También Luciana Bacic, quien ocupa el lugar de Shift Manager de la planta de Stellantis Córdoba (Fiat), explica que el mundo automotriz cambió y la participación de las mujeres en todo tipo de roles es una constante que habla de la equidad de oportunidades para todo el personal de la empresa. Luciana es la primera mujer en ocupar ese lugar en la fábrica. "Desde que asumí esta posición, hace más de un año, pudo estar todavía más cerca de la gente. Para mí es un orgullo estar en esta compañía y en esta posición: ha sido un crecimiento profesional y personal", comentó

"Con buenos resultados, se puede crecer"

Valentina Solari, directora Comercial de Renault Argentina, con más de 20 años en la industria (antes tuvo una larga carrera en Citroën), hace hincapié en ejercer el cargo con naturalidad, sin quedarse en las diferencias de género. Su secreto es trabajar de forma genuina. "Cuando se trabaja con creatividad y buscando crecer pero con humildad, las oportunidades se dan. En mi carrera profesional no sentí que los hombres con las mismas competencias que las mías hayan sido beneficiados. Con profesionalismo y con buenos resultados hay espacio para tener un lugar en las organizaciones. Igual, cada vez tenemos que ser más,", comentó Solari.

Valentina Solari, directora Comercial de Renault.

Por otro lado, destacó la importancia de la mirada femenina. "Muchas empresas se dieron cuenta que desde nuestro género aportamos una visión diferente a las cosas, no somos menores a los hombres, sino que, al contrario, tenemos características positivas por sensibilidad, percepción e intuición", agregó la directora Comercial.

Otro tip para ser exitosos considera que es "construir equipos ganadores y diversos, no solo en género, sino en edad, con personas jóvenes y también con experiencia. "Desde la diversidad hay que incluir en el sentido más amplio de la palabra. Que cada uno tenga un lugar para brillar. Las mujeres líderes, con espíritu proactivo, tenemos un espacio, solo hay que poner los sueños detrás de todo lo que se emprende. Es clave la confianza, no sentirse menos por ser de un género u otro. Hoy en Renault existen las mismas oportunidades para todos", recalcó.

En Nissan también hay mujeres influyentes. Una de ellas es Alejandra Fehrmann, directora de Comunicaciones Corporativas para América del Sur, quien valora la importancia de la inclusión de la mujer en roles directivos organizacionales. "La mujer ayuda a tener no solo una estrategia fuerte, balanceada y productiva, sino que también se vuelve un activo importante en la consecución de objetivos, gracias a la diversidad de pensamiento, experiencias y habilidades que en conjunto enriquecen un equipo de trabajo".

Alejandra Fehrmann, directora regional de Comunicaciones de Nissan.

"Tengo la satisfacción y la gran responsabilidad de ser una de las mujeres del equipo directivo de Nissan América del Sur desde hace dos años, y de ocupar una posición ejecutiva dentro de una industria predominantemente masculina, en la cual diariamente tengo la oportunidad y el orgullo de demostrar la presencia, influencia y capacidad de liderazgo femenino. Un desafío similar que enfrenté viniendo del mundo de la tecnología para impulsar carreras STEM o en StartUps en el mundo emprendedor", remarcó.

Mujeres reales

La importancia de que cada una viva con naturalidad e igualdad la inclusión de las mujeres en el mundo empresarial y laboral también fue justificada por Sandra Yachelini, vicepresidente Comercial de la pretrolera Axion. Su rol tiene que ver con la industria automotriz porque ella misma cierra varios acuerdos con las terminales para que recomienden sus productos, además de gestionar el recorrido de los combustibles desde la refinería hasta las estaciones de servicio.

"Yo me siento bárbara y no tengo un mensaje disruptivo, siempre me fue bien siendo mujer en los diferentes puestos de gestión que me tocaron cubrir, desde empresas de tecnología donde hice gran parte de mi carrera hasta la actualidad. Me siento integrada, cómoda, con libertad de proponer y decidir, en ningún momento tengo que tomar un estilo de liderazgo que no sea como soy yo para realizar acciones", explicó.

Sandra Yachelini, vicepresidente de Axion Energy.

Por otro lado expresó una de sus opiniones más contundentes: "Para mí no hubiese alcanzado el desarrollo profesional que logré si no fuera por ser mujer. Me va bien siendo mujer y se cuándo tengo que gestionar con esa sensibilidad femenina que suma. La clave está en que las jóvenes profesionales tengan coraje de tener un estilo propio, porque muchas veces se ponen una máscara de hombre para hacer algo o copiar un estilo. Yo no me sentí cómoda con ese modelo porque dejo de ser yo y hay que convivir con uno mismo todos los días", aseguró.

María Fernanda Monsalve, CFO de Scania Argentina.

María Fernanda Monsalve, CFO de Scania Argentina, con 20 años de experiencia en la compañía, también expresó que "el sector ha dejado de lado el tema del género a la hora de cubrir una posición vacante. Se ha experimentado que lo importante es buscar personas que tengan las aptitudes y el talento necesario para desarrollar la tarea sin importar el género. Los resultados de incorporar mujeres en posiciones que antes eran solo concebidas para hombres han sido excelentes. Cada vez somos más mujeres trabajando en la industria automotriz, ya sea en tareas operativas como en posiciones jerárquicas.

Mujeres y empresas en números

Soledad Bereciartúa, gerente de Prensa y RRPP de Peugeot, Citroën y DS desde 2011, con experiencia en la industria desde el 2000, también asegura que hoy las mujeres tienen dotes naturales para aportar en las empresas, como el liderazgo de equipos, empatía, multitasking, la mejora de procesos y hasta encontrar detalles ínfimos (por eso las pocas operarias suelen estar en Calidad). "Esto demuestra la importancia de contar con mujeres en todos los escalones para lograr una compañía más competente. Todos somos parte de este problema. Necesitamos la empatía de los hombres para lograr cambios", comentó.

Soledad Bereciartua gestiona la participación de la mujer en Citroën, Peugeot y DS.

Por otro lado, si bien el optimismo de muchas líderes es una locomotora que las lleva adelante, las diferencias existen. Bereciartua detalló que "hoy los porcentajes de hombres y mujeres trabajando en la industria automotriz son muy dispares. Hay pocas operarias, e incluso en algunas plantas directamente no hay mujeres en las líneas de producción. En los mandos medios las mujeres pueden ocupar aproximadamente un 20% de los puestos y en dirección llegan a un 5 o 6%", detalló.

Se está trabajando en entender qué es lo que pasa en relación a esto, teniendo en cuenta que en el mundo hay más mujeres que hombres, y se reciben en las universidades con mejores promedios. Entonces ¿por qué no llegan más a puestos de liderazgo ni en la industria automotriz, ni en ninguna otra?."Si nos quedamos esperando que esto pase naturalmente, estudios mundiales demuestran que ocurriría recién en 250 años. Por eso, debemos accionar ahora, comprometernos hombres y mujeres con esta problemática y tratar de resolverla", asegura Bereciartua.

Ángela Stelzer encabeza reuniones con el Gobierno, entre otras responsabilidades.

María Ángela Stelzer, directora de Asuntos Corporativos, Legales y Públicos de Volkswagen Group Argentina, trabaja en la compañía desde el 2000. También usó números para explicar las necesidades. Según el libro Economía Feminista, las mujeres representan el 70% de todos los consumos que se realizan hoy a nivel mundial: "Se suele decir que el mercado de las mujeres es más grande que China e India juntas. Y si nos enfocamos en el ejemplo de los vehículos, las mujeres deciden el 45% de las compras e influyen en el 85% de las decisiones a la hora de elegir un auto", comentó.

Esto hace notar la importancia que tienen en el mercado. En el caso de Volkswagen, la nueva identidad de marca y el lanzamiento de la Nueva Volkswagen tiene que ver con lograr ser más ágil, orientada al cliente, accesible y descontracturada, donde el foco está puesto en las personas, las historias, sus vínculos y no tanto el producto. "Este cambio radical nos vincula de una manera más directa al público femenino. De hecho, la voz de esta nueva Volkswagen la encarna una mujer", explicó.

Llegar a CEO: mujeres en BMW y Volvo

Aunque no es tan común que suceda, Ivana Dipp es la CEO de BMW Group, quien sostiene que la integración es una necesidad, pero no solo para las mujeres, sino por la importancia de la diversidad en todos los aspectos.

"En BMW el equipo gerencial se reparte un 50-50 entre hombres y mujeres. Es un dato estadístico si se quiere, pero también es un indicador del cambio de nuestra sociedad donde las categorías tradicionales se van difuminando para darle lugar a la pluralidad y la diversidad y la riqueza que esto conlleva", comentó Dip, empresa en la cual trabaja desde 2001 y es CEO desde 2021.

Ivana Dipp, CEO de BMW.

Por otro lado explicó: "La diversidad es un concepto que abarca el género, pero no se agota en esa categoría. Por diversidad entiendo también las particularidades culturales, étnicas, religiosas y todas esas "diferencias" que, finalmente, nos enriquecen como equipos de trabajo en particular y como miembros de la sociedad en general. La industria automotriz no es ajena al cuestionamiento del status-quo y a los cambios positivos que se están dando".

Luz Elena Jurado, número uno de Volvo Trucks y Buses Argentina, considera que "la mujer viene a dar un valor agregado al sector por tener enfoques diferentes al del hombre, es más comunicativa y considera en mayor medida la inteligencia emocional al tomar decisiones. Esto no quiere decir que es mejor o no que el hombre, simple y sencillamente que un equipo mixto puede tener mejores resultados al tener diversidad de pensamiento y por ende mejor toma de decisiones".

Luz Elana Jurado, directora de Volvo Trucks.

"Para mi hay 3 factores importantes a considerar para lograr esta igualdad: motivación, para que cada vez más mujeres estudien carreras o se postulen a posiciones que por costumbre han sido ocupadas por hombres; audacia, independientemente de la motivación debe de existir la voluntad de las mujeres en aceptar correr riesgos, creérsela y decir yo sé, yo quiero y yo puedo; y oportunidades: de nada sirve que exista motivación y audacia si las empresas no apoyan el desarrollo de la mujer de la misma forma que a los varones.

Compromiso en hechos: programas para mujeres

En todas las empresas hay programas que se ocupan de la integración y la diversidad.

En Stellantis cuentan con el programa Women Perspective Panel, donde cuando se piensa un proyecto, se abre voluntariamente a que se sume un equipo de mujeres a pensar los detalles del mismo, y esas mujeres (de las áreas que sean, de la región pertinente que sea), deben continuar durante 5 años este proyecto hasta que sale a la luz. Además, Bereciartúa creó el Programa Women by Peugeot, un workshop teórico práctico sobre el correcto uso y mantenimiento del auto, para clientas mujeres en un principio, pero hoy abierto a todas las interesadas del país.

En Volkswagen, en tanto, también están trabajando en el tema. "La diversidad marca un lugar central en la agenda. Durante los últimos años estamos abordando esos temas bajo nuestra estrategia TOGETHER 2025+. En este marco, implementamos el programa Diversity [email protected], con el que a través de accionesa corto y largo plazo se busca promover la diversidad. "Será importante, entonces, verter en cascada nuestra experiencia para ayudar a revertir la tendencia del sector. No deben caber dudas del beneficio que significa para las compañías tener un equipo más diverso, entendiendo que en la diversidad encontramos un mayor conocimiento de del cliente", comentó Stelzer.

En Renault, Valentina Solari forma parte de un proyecto internacional de la marca y en estos días estará presentando en Paris los resultados del trabajo junto a otras 15 mujeres del grupo al CEO global.

Para Fehrmann, si bien todavía faltan políticas para lograr una verdadera integración de las mujeres, hay planes. "Con este objetivo, firmamos los Principios de Empoderamiento Femenino con ONU Mujeres y la Iniciativa para la Igualdad de Género en el Mercado de Trabajo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además de ser parte de un taskforce de Mujeres en la Industria Automotriz Argentina para mejores prácticas y miembros de la Comisión de Diversidad de ADEFA", comentó.

Así, cada empresa trabaja de forma pormenorizada en la diversidad, y más allá de la mujer, el objetivo es que los lugares de trabajo sean integradores y con oportunidades para todos.