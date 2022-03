Sueldos IT: cuál es la brecha salarial entre hombres y mujeres

A horas del 8M, la organización de profesionales de Sistemas en la Argentina, Sysarmy, dio a conocer los resultados de su última encuesta de sueldos IT junto a Openqube.

El 8 de marzo (8M) en todo el mundo es reconocido como Día Internacional de la Mujer, catalogado así por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Algunas de las principales preocupaciones de las entidades que luchan en todo el mundo por los derechos de las mujeres es precisamente su poco involucramiento en áreas de alta demanda de talento y buenos salarios, conocidas como STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés)

Esa baja participación es un peligro a largo plazo que decreta de alguna manera que menos mujeres accederán a posiciones bien remuneradas en áreas de alto potencial en el futuro, extendiendo así la vigencia de la brecha salarial de género.

Las mujeres involucradas en ciencias y carreras STEM siguen siendo minoría en lo que refiere al campo laboral

Pero incluso pese a esa escasez de talentos femeninos en estas áreas y a la alta demanda laboral que existe en las mismas, las mujeres en estos sectores perciben en promedio salarios 17,09% más bajos que sus pares varones, según detectó Sysarmy.

Brecha de género en de sueldos IT

Como cada seis meses, Sysarmy se unió a Openqube para relevar los datos más importantes respecto de los sueldos que se pagan en el área de Sistemas, uno de los sectores que todos los años percibe mejores aumentos de sueldo.

Vale la pena mencionar que las encuestas de Sysarmy se realizan a trabajadores de la industria IT de manera online. Para este estudio en particular se contabilizaron unas 5.337 respuestas.

Sueldos de mujeres en el área de IT y Sistemas según Sysarmy

"Un dato que se viene repitiendo desde las últimas 5 ediciones del estudio es el de la brecha de sueldos por género: en esta edición los resultados muestran que los hombres cis ganan un 17% más que las mujeres cis, dando así una mediana salarial de $193.000 vs $160.000", puntualizaron desde Sysarmy. Es más, si se toman en cuenta los salarios declarados por todos los encuestados, las mujeres cobran menos que las personas no binarias que trabajan en Sistemas y que aquellos que no quisieron aclarar con qué género se identificaban.

"Las mujeres cis son alrededor del 15% de las personas que respondieron a la encuesta, pero hay además categorías como hombre trans, persona trans, agénero, entre otras, que no llegan a representar el 0,5% de la muestra y por eso por motivos estadísticos para la comparación elegimos incluirlos dentro de la categoría "Otros"", aclararon a este medio desde Sysarmy.

Los sueldos de las mujeres en Sistemas quedan debajo de todos los otros grupos analizados por Sysarmy

Otro dato importantes fue que durante 2021, los hombres recibieron un 30% de ajuste por inflación en tanto que sus pares mujeres tuvieron uno de 20%.

"Es interesante observar que pese a esta diferencia, tanto hombres como mujeres tienen el mismo grado de satisfacción sobre su sueldo, por lo que urge, entre otras, la necesidad de transparencia en los sueldos para visibilizar y combatir las inequidades estructurales", comentó Paula Weitzman, cofundadora de DiG, la consultora de Diversidad y Género que acompaña el análisis de la encuesta en estas temáticas.

Mujeres en Sistemas en el 8M

Por otro lado, entre los hombres encuestados por Sysarmy, el 26% se encuentra en posiciones de liderazgo, versus un 18% de las mujeres.

Las mujeres que trabajan en Sistemas son menos del 30% en la Argentina, de acuerdo a datos de Sysarmy

"En el marco del 8M y en general, es imprescindible que la industria se pregunte por qué se siguen sosteniendo estas tendencias a pesar de todas las herramientas y estudios hechos al respecto", remarcó Daiana Vainstein, cofundadora de DiG.

Olivia Fernández, quien estuvo a cargo del desarrollo frontend de esta edición del análisis de sueldos IT, mencionó: "La brecha se mantiene al mismo tiempo que las mujeres y la población LGBTIQ+ continúan siendo minoría en el sector. El 77% de los encuestados se autoperciben como varones cisgénero. A su vez, son las mujeres las que tienen mayores méritos académicos."

Macarena Villamea, Data Scientist a cargo de la investigación, agregó: "La brecha se acentúa entre personas con más años de experiencia, donde además se encuentra el mayor porcentaje de participación."

Sueldos IT en la Argentina

Los sueldos del sector tecnológico siguen escapando a la realidad del país, trepando por encima de la inflación. A esto se le agrega un éxodo masivo de profesionales a empresas fuera del país, y el hecho de que casi un 10% de los encuestados por Sysarmy cobra su sueldo en dólares.

Sysarmy: hay un éxodo de profesionales de Sistemas y el 10% cobra en dólares o moneda extranjera

A comienzos de marzo se publicaron los resultados de la ya tradicional Encuesta Sueldos de Openqube, la plataforma colaborativa en la que empleados y ex empleados pueden calificar y escribir reseñas anónimas para brindar información de calidad sobre las empresas.

De este estudio además surge que la mediana salarial del sector informático es de $188.000.- brutos (el equivalente a unos u$s1750 dólares oficiales o u$s900 si se toma el valor "blue"), en una industria donde la mayoría de las personas encuestadas recibió más de un ajuste salarial durante 2021, con un incremento promedio de entre 35% y 55% de su sueldo.