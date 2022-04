Te mostramos en detalle el Nuevo Yaris renovado con más seguridad

El nuevo Yaris, el vehículo para el segmento B, se lanzó en la Argentina con un nuevo diseño exterior, mejoras en el equipamiento interior y la incorporación del paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense (*).

Fabricado en Brasil, el Yaris llega en 8 versiones, con variantes hatchback y sedán, caracterizado por el confort y habitabilidad.

En esta edición 2022, además, el nuevo Yaris cambió su estética, sumando líneas más marcadas y atractivas en el diseño frontal, logrando un vehículo urbano práctico para el día a día, pero con rasgos más elegantes.

El Nuevo Yaris Hatchback, con cambios en el diseño exterior.

A esta imagen también contribuyen el nuevo paragolpes delantero con en la grilla inferior trapezoidal en formato panal de abejas, que realza su apariencia.

El Yaris por dentro

En el interior, el nuevo Yaris no pierde su esencia. Cuenta con un panel de instrumentos con calidad en sus terminaciones, con el acabado de las puertas que genera una sensación de mayor amplitud.

En cuanto a los tapizados, se ofrecen en dos tipos: las versiones XS y XLS, con tapizado en tela de color negro; las versiones XLS Pack y S, con tapizado en cuero natural y ecológico de color negro. En el último caso, además, agrega costuras en color rojo para destacar su carácter deportivo.

El interior del nuevo Yaris.

El panel de instrumentos también es muy completo, con un indicador circular en el centro, donde es posible visualizar el velocímetro; uno semicircular del lado izquierdo, donde se muestran las revoluciones por minuto; y para las versiones XLS Pack y S, en la parte derecha se destaca una pantalla TFT a color de 4,2" que muestra la computadora de abordo.

El volante, con controles de audio, teléfono y display de información múltiple, es de cuero a partir de las versiones XLS. En el caso de XLS Pack y S posee además levas al volante para cambios de marcha.

El tablero del Nuevo Yaris, con toda la información "a primera vista".

Además, el Nuevo Yaris incorpora como novedad, puertos USB en las plazas traseras y a partir de las versiones XLS, incluye aire acondicionado automático y digital, sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Todas las versiones tienen conectividad Apple CarPlay® y Android Auto® (**) mientras que la versión S, además incorpora techo solar eléctrico con activación de un solo toque.

(**) Solo para smartphones compatibles, con conexión USB. Verifica la compatibilidad de tu modelo de smartphone con su respectivo fabricante.

Motor y seguridad

El nuevo Yaris está equipado con el motor 1.5L Dual, con 107cv y 140Nm de torque máximo. Se combina con una transmisión manual de 6 marchas o con la transmisión automática CVT de 7 velocidades.

En seguridad, tiene uno de los equipamientos más completos del segmento y es donde realmente sobresale esta nueva versión. Desde la entrada de gama, la XS, tiene siete airbags (dos frontales, dos laterales, dos de cortina y una de rodilla para el conductor), control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC), sistema de asistencia de arranque en pendiente (HAC), frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistente de frenado (BA), alarma antirrobo y sistema ISOFIX.

Además de estas tecnologías, las versiones XLS Pack y S suman Toyota Safety Sense (*), un paquete de seguridad activa que incorpora un radar que puede detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes.

Interior de calidad para el nuevo Yaris.

Las versiones XLS Pack y S del renovado Yaris tienen dos sistemas importantes:

Sistema de pre-colisión frontal (PCS) (*): Detecta vehículos que circulan por delante en las calles y autopistas. En caso de advertir una posibilidad de una colisión, alertará al conductor mediante avisos sonoros y visuales. Si el conductor responde y aplica el freno, el sistema activará la función Brake Assist para incrementar el poder de frenado y así evitar o mitigar el accidente. Si ante esta situación, el conductor no aplica los frenos, el sistema activará los frenos de emergencia.

Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) (*): Alerta al conductor cuando el vehículo se desvía involuntariamente de su carril. Utiliza la cámara monocular para establecer su posición con relación a las marcas del carril. Si el vehículo comienza a desviarse del mismo sin la previa activación de la señal de giro, el sistema puede advertir al conductor con una alerta visual y auditiva.

Te puede interesar Cuánto salen los 10 autos 0Km más baratos de Argentina y cuál es la demora en la entrega

(*) Toyota Safety Sense, integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto este sistema no remplaza la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, su funcionamiento y sus limitaciones, dirigirse a la web toyota.com.ar y/o consulte el manual de usuario.